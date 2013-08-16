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Düz yüzeylere dokunmatik kontrol özelliği getirebilen Haptix isimli ürün, Kickstarter üzerinde destek arıyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Düz yüzeylere dokunmatik kontrol özelliği getirebilen Haptix isimli ürün, Kickstarter üzerinde destek arıyor

Düz yüzeylere dokunmatik kontrol özelliği getirebilen Haptix isimli ürün, Kickstarter üzerinde destek arıyor
Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Haptix, düz yüzeylere dokunmatik özelliği getirmesi ve ayrıca üç boyutlu olarak parmak hareketlerini algılaması ile dikkat çekiyor.
Site üzerinde Haptix Touch tarafından başlatılan Haptix isimli ürün, içerisinde yer alan 640 x 360 piksel çözünürlüğe sahip iki adet kamera ve CMOS görüntü sensörü ile kişilerin parmak hareketlerini şimdilik 120 derece açı içerisinde algılayabiliyor. Bunun sonucunda da kişilerin bilgisayar modellerini belirledikleri her hangi bir düz zemin üzerinden ya da örneğin direkt olarak dizüstü bilgisayarların klavye bölümlerinden çoklu dokunmatik desteğiyle kontrol edebilmelerine imkan sağlayan cihaz, üç boyut desteğiyle de yüzey dokunmaları harici hareketleri de algılayabiliyor. Sunduğu özellikler ile Leap Motion'a oldukça benzeyen Haptix, Leap Motion'dan yüzey üzerinde kontrol imkanı sağlamasıyla ayrılıyor ve bu özelliğiyle uzun kullanımlarda el yorgunluğu açısından çok daha iyi bir alternatif oluşturuyor. Windows XP / Vista / 7 / 8 ve Ubuntu (İleride Android ve OSX) işletim sistemlerine sahip bilgisayar modellerine USB üzerinden bağlanan, özel ayak yapısıyla ekranlara ya da istenen diğer bölümlere rahatlıkla takılabilen ve kompakt boyutlarda (3 x 3 x 8 cm) geliştirilen cihaz, parmak hareketleri yanında farklı objeleri de kontrol / kullanım sürecine dahil edebiliyor.
Sunduğu özellikler ile "Fare Katili" olarak nitelendirilen Haptix projesi, site üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin bitimine 28 gün kala 820 bağış ile 66,006$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 65$ (20$ kargo) bağış ile 2014 yılının Şubat ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, Haptix'in gerçekte verdiği performansı, kullanım olanaklarını ve özelliklerini rahatlıkla görebilir, fikir sahibi olabilirsiniz.
 
Düz yüzeylere dokunmatik kontrol özelliği getirebilen Haptix isimli ürün, Kickstarter üzerinde destek arıyor
Düz yüzeylere dokunmatik kontrol özelliği getirebilen Haptix isimli ürün, Kickstarter üzerinde destek arıyor

http://www.kickstarter.com/projects/haptix/haptix-multitouch-reinvented Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Ne güzel iki elimiz dolu dizi izliyoruz pat donu aşşağı indiriyosun Zik kontol ugulamasından boy en kalınlık bilgilerini girdikten sonra yönetme hazır he bu arada çift tıklama yapmak için ne gerektiğini biliyosunuz
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DH Misafiri 5 yıl
gelmez bular buraya gelmez. Millet 2020 de uçar biz yerin dibine gireriz.
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Technotronic 5 yıl
Teknolojinin çok hızlı gelişmesini istiyorum , bütün nimetlerinden faydalanalım.
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kesbi 5 yıl
Dizüstülerin kasasına gömülebilirse tuşyapmaya da gerek kalmaz kağıt gibi ince dizüstü bilgisayarlarda olmayan sadece çizilmiş tuşlara basarız artık. Gençler neler yapıyor dışarlarda biz hala meslek lisesi, baş örtüsü, iş bulma azmiyle dersane ve okullardan çıkmamak gibi şeylerle uğraşıyoruz malesef.
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Leskodjer 5 yıl
Filmler gerçek oluyor. İlerde Tony Stark'ın evi gibi evlerde yaşıyacaz.
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broodofqueen 5 yıl
Leap Motion....
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orhanyıldız 5 yıl
Çok iyi.
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makaramasuko 5 yıl
Güzel düşünülmüş.
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NOSTOY 5 yıl
chncnbz
bu dokunmatik olayı nereye gidecek belli değil. Artık dokunmadığımız biyer yada bi yerimiz kalmayacak :) Bu arada tepki süresi çok yavaş gibi geldi bana

+1 Evet bir gecikme var fakat zamanla olgunlaşacağını düşünüyorum. Sesli komut ile birlikte harikalar yaratabilecek bir teknoloji
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CertificatedStaff 5 yıl
Baya güzel bişeymiş
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thebigdesigner 5 yıl
bu dokunmatik olayı nereye gidecek belli değil. Artık dokunmadığımız biyer yada bi yerimiz kalmayacak :) Bu arada tepki süresi çok yavaş gibi geldi bana
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tr-mchd 5 yıl
desenize ayfon 6 videolari gerçek oluyor :D
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