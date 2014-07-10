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DxO FilmPack ile DxO ViewPoint'e 2014 Adobe Phoshop CC desteği eklendi

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO FilmPack ile DxO ViewPoint'e 2014 Adobe Phoshop CC desteği eklendi
DxO Labs tarafından geliştirilen ve dijital fotoğraflara analog dünyanın renklerini getirebilen düzenleme yazılımı Film Pack ile her türlü perspektif problemini hızlı şekilde çözebilen DxO ViewPoint'e 2014 Adobe Phoshop CC desteği eklendi.
Adobe Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC, Photoshop Elements 10,  Photoshop Lightroom 4, 5, DxO Optics Pro v8.2 ve Apple Aperture 3 programları üzerinde eklenti olarak ya da Windows ve Mac işletim sistemlerinde bağımsız olarak çalışabilen DxO Film Pack ve DxO ViewPoint, yayınlanan son güncellemeleriyle ise detaylarına burada yer verdiğimiz 2014 Adobe Phoshop CC sürümüyle de aktif olarak çalışmaya başladı. DxO Labs ayrıca DxO Optics Pro'ya (v9.5.1 sürümüyle) Sony ?7s, Sony DSC-RX100 III, Sony SLT-A77 II, Nikon 1 J4 ve Samsung NX30 desteklerini eklediğini duyurdu.
Firmanın bahsi geçen gelişmiş yazılımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=10030 Yorum Yaz
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