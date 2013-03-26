DxO Optics Pro, 8.1.4 sürümü ile Olympus XZ-2, Nikon 1J3, P7700 ve Panasonic GH3 modellerine destek vermeye başladı

Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro yazılımı, 8.1.3 sürümüne güncellendi.

DxO Optics Pro yapılan yeni 8.1.4 güncellemesi ile, Standart ve Elite versiyonlarına beraber olarak Olympus XZ-2, Nikon 1J3, Nikon CoolPix P7700 ve Panasonic GH3 dijital fotoğraf makineleri eklenerek, destek verilmeye başlandı. Ayrıca 200'ın üzerinde Canon, Leica, Nikon, Sigma, Tamron gibi firmaların yeni lens modellerinin ve farklı kombinasyonların da eklendiği DxO Optics Pro, 11,000'nin üzerinde farklı lens kombinasyonuna ulaşmış durumda.

Devamlı olarak yeni fotoğraf makineleri ve lens modelleri güncellenen ile DxO Optics Pro'nun 8.1.4 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.dxo.com/uk/photo





http://www.dxo.com/uk/photo