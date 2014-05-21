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DxO Optics Pro 9.5, gelişmiş Lightroom entegrasyonu ile kullanma sunuldu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO Optics Pro 9.5, gelişmiş Lightroom entegrasyonu ile kullanma sunuldu
Profesyonel ya da amatör fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılamak için DxO tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme yazılımı Optics Pro, gelişmiş Lightroom entegrasyonu kazandığı 9.5 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni 9.5 ana sürüm güncellemesiyle Canon PowerShot G1 X Mark II, Nikon 1 V3, Panasonic Lumix GH-4 ve Sony A6000 fotoğraf makinelerine destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor, kişilere birçok farklı düzenleme imkanı sağlıyor ve PRIME adı verilen teknolojisi ile yüksek ISO değerlerinde çekilen fotoğraflarda oluşan gelen istenmeyen kumlanmaları ciddi oranda temizleyebiliyor.
Yeni eklenen DxO Optics modülüyle 165 yeni kamera / lens desteğine de kavuşan DxO Optics Pro, bu sürümde esas farkını Lightroom entegrasyonu ile koyuyor ve böylece iki yazılım arasında DNG formatlı kalite kayıpsız düzenlemenin önü açılıyor. Daha önce bu işlemlerin JPEG ya da TIFF formatlarında yapıldığı ve bu nedenle bazı kayıpların yaşandığını belirten firma, geliştirdikleri bu yeni altyapının Lightroom için ilk olduğunu da söylüyor.
DxO Optics Pro'nun yayınlanan v9.5 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılımın standart versiyonu 99$, Elite versiyonu ise 199$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://www.ephotozine.com/article/dxo-optics-pro-9-5-now-available-directly-from-adobe-lightroom-25508 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BLoWeR 5 yıl
Profoto RGB kullanmaya zorlamayı bırakmadıkca, Lightroom ölsün!
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