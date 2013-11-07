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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, iki yeni makine desteğiyle v9.0.1 sürümüne güncellendi

5 yıl
352
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, iki yeni makine desteğiyle v9.0.1 sürümüne güncellendi
Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ihtiyacını karşılamaya yönelik gelişmiş araçlarla DxO tarafından hazırlanan yazılımlardan Optics Pro 9, v9.0.1 sürümüne güncellendi.
Yapılan yeni v9.0.1 güncellemesiyle Nikon'un FF (Tam Kare) sensörlü D600 modeli yerine hazırlanan D610 DSLR ve yine Nikon'un üst seviye kompakt modellerinden Coolpix P7800 fotoğraf makinelerine destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor, kullanıcılara birçok farklı düzenleme imkanı sağlıyor ve yeni geliştirilen PRIME isimli teknolojisi ile yüksek ISO değerlerinde çekilen fotoğraflar içerisinde meydana gelen istenmeyen kumlanmaları ciddi oranda temizleyebiliyor. Ayrıca yeni DxO Optics modülü ile 250 yeni kamera / lens desteği ile toplamda 15,400'nin üzerinde farklı kombinasyona kavuşan yazılım, veri tabanını hız kesmeden büyütüyor.
DxO Optics Pro'nun yayınlanan v9.0.1 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılımın standart versiyonu kısa bir süre için 99$, Elite versiyonu ise 199$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.


http://www.dxo.com/intl/news/dxo-optics-pro-v901-supports-nikon-d610-and-nikon-coolpix-p7800 Yorum Yaz
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