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DxOMark, Nikon 85mm F/1.8G modelinin test sonuçlarını yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxOMark, Nikon 85mm F/1.8G modelinin test sonuçlarını yayınladı
Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı testler ile bilinen DxOMark, Nikon'un 85mm F/1.8G modelinin test sonuçlarını açıkladı.
Nikon'un D3x fotoğraf makinesi üzerinde yapılan testler sonucunda Nikon'un 2012 yılı içerisinde çıkardığı sabit odak uzaklığına sahip ana lenslerinden olan AF-S 85mm F/1.8G, DxOMark veri tabanı içerisindeki diğer bütün 85mm lenslerden daha iyi sonuç elde etti. Ortalama olarak 35 puan alan lens, ilginç olarak kendinden çok daha pahalı olan gene Nikon'un AF-S 85mm F/1.4G modelinden daha yüksek bir puan ortaya koydu ve DxOMark veri tabanı içindeki en iyi 85mm lens oldu.
Nikon AF-S 85mm F/1.8G şuan $500 fiyat etiketi ile satılıyor. Kendinden çok daha pahalı olan bir çok lensten iyi performans verebilen 85mm F/1.8G, her Nikon kullanıcısının çantasında bulundurması gereken lensler arasında gösteriliyor.

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-AF-S-85mm-f-1.8G-An-awesome-prime-that-doesn-t-cost-the-earth Yorum Yaz
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iqra 6 yıl
Peki 1.4d ile 1.8g için ne dersiniz?
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skylineGTR_34 6 yıl
Samyang siparis etmistim 85mm f1.4, ertesi gun B&H Photo 100$ indirim 85mm f1.8g de. Simdi acayip arada kalmis durumdayim pek umudum yok ama boyle bir ikilem yasayip deneyen oldu mu daha once bu lenleri karsilikli?
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bunun pembesi yok mu :D
+1
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ozturert 6 yıl
DxOMark puanlamasi objektiflerde de sacma demek ki. Kose kararmasi ya da geometrik bozulmaya cok puan veriyorlar anladigim kadariyla. Bir de renk bozulmasi olabilir. Keskinlikte ve isik gecirgenliginde f1.4G objektif cok daha iyi. Ama Nikon'un f1.8G serisinin basarisi tartisilmaz. 28mm, 35mm, 50 ve 85mm f1.8G objektifler fiyatlarina gore muhtesem.
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BLoWeR 6 yıl
Bu DXo hangi ülkenin takımı abi?
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