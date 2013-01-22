DxOMark, Nikon 85mm F/1.8G modelinin test sonuçlarını yayınladı

Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı testler ile bilinen DxOMark, Nikon'un 85mm F/1.8G modelinin test sonuçlarını açıkladı.

Nikon'un D3x fotoğraf makinesi üzerinde yapılan testler sonucunda Nikon'un 2012 yılı içerisinde çıkardığı sabit odak uzaklığına sahip ana lenslerinden olan AF-S 85mm F/1.8G, DxOMark veri tabanı içerisindeki diğer bütün 85mm lenslerden daha iyi sonuç elde etti. Ortalama olarak 35 puan alan lens, ilginç olarak kendinden çok daha pahalı olan gene Nikon'un AF-S 85mm F/1.4G modelinden daha yüksek bir puan ortaya koydu ve DxOMark veri tabanı içindeki en iyi 85mm lens oldu.

Nikon AF-S 85mm F/1.8G şuan $500 fiyat etiketi ile satılıyor. Kendinden çok daha pahalı olan bir çok lensten iyi performans verebilen 85mm F/1.8G, her Nikon kullanıcısının çantasında bulundurması gereken lensler arasında gösteriliyor.

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-AF-S-85mm-f-1.8G-An-awesome-prime-that-doesn-t-cost-the-earth