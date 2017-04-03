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Dyson, elektrikli otomobil fikrini rafa kaldırdı

Ev aletleri üreticisi Dyson, iki yıla yakın bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı elektrikli otomobil bataryaları için satın aldığı katı hal pili girişimi Sakti3’ün patentinden vazgeçti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Ürettiği elektrikli süpürgelerin kalitesiyle tanınan İngiliz ev aletleri üreticisi Dyson 2015’in ekim ayında radikal bir karar alarak elektrikli otomobil işine gireceğini açıklamıştı. İlk olarak bir batarya fabrikası kurmak sonrasında otomobil üretimine başlamak gibi uzun vadeli bir hedefi olan şirket, bu planında ne kadar kararlı olduğunu göstermek için katı hal pil üreticisi olan Sakti3’ü 90 milyon dolar karşılığında satına almış ve Tesla’nın eski iletişim şefi olan Ricardo Reyes’i kendileri için çalışmaya ikna etmişti.

Şirketin milyarder patronu James Dyson, yatırımların artacağını söylese de son iddialara göre şirket artık Sakti3’ün teknolojisi üzerinde çalışmayı sürdürmeyecek. Michigan Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren ve Sakti3’e çalışmalarında destek veren Kenneth Nisbet’in açıklamalarına göre Sakti3’ün katı hal pili patenti için 200.000$’lık ödeme yapması gereken Dyson bu ödemeyi yapmadı ve bundan böyle patenti kullanmayacağını açıkladı. Bu da Dyson’ın (en azından bu patent üzerinde yapacağı) elektrikli otomobil bataryası projesini rafa kaldırdığını gösteriyor.

Piyasa değerinin 4.2 milyar dolar olduğu tahmin edilen şirketin bu ödemeyi yapmaktan neden kaçındığı veya projeyi neden rafa kaldırdığı ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak daha önce yaptığı iddialı açıklamalar ve bu açıklamalara paralel hamlelerle gerçekten Tesla’ya hiç değilse batarya konusunda rakip olabileceği düşünülen şirketin bu işten vazgeçmesi bir süre daha Tesla’nın elektrikli batarya üretiminde pazar lideri olarak devam edeceğini gösteriyor.


https://qz.com/948041/dyson-sakti3-tesla-battery-patents/ Yorum Yaz
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arel.gr 2 yıl
supurge satislarindan dunya genelinde bol keseden savurganligin durdugunu farketmis.
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 2 yıl
yakında kablosuz süpürgelerimizde yeni pil teknolojisi kullanacağız derlerse şaşırmam
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