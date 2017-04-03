Dyson, elektrikli otomobil fikrini rafa kaldırdı

Şirketin milyarder patronu James Dyson, yatırımların artacağını söylese de son iddialara göre şirket artık Sakti3’ün teknolojisi üzerinde çalışmayı sürdürmeyecek. Michigan Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren ve Sakti3’e çalışmalarında destek veren Kenneth Nisbet’in açıklamalarına göre Sakti3’ün katı hal pili patenti için 200.000$’lık ödeme yapması gereken Dyson bu ödemeyi yapmadı ve bundan böyle patenti kullanmayacağını açıkladı. Bu da Dyson’ın (en azından bu patent üzerinde yapacağı) elektrikli otomobil bataryası projesini rafa kaldırdığını gösteriyor.
Piyasa değerinin 4.2 milyar dolar olduğu tahmin edilen şirketin bu ödemeyi yapmaktan neden kaçındığı veya projeyi neden rafa kaldırdığı ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak daha önce yaptığı iddialı açıklamalar ve bu açıklamalara paralel hamlelerle gerçekten Tesla’ya hiç değilse batarya konusunda rakip olabileceği düşünülen şirketin bu işten vazgeçmesi bir süre daha Tesla’nın elektrikli batarya üretiminde pazar lideri olarak devam edeceğini gösteriyor.
https://qz.com/948041/dyson-sakti3-tesla-battery-patents/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle