YTÜ Otomotiv Teknolojileri Etkinliği'17 başlıyor

YTÜ Makine Teknolojileri Kulübü tarafından bu sene 7.’si düzenlenen OTEK’17, pazarın önde gelen isimleriyle öğrencileri bir araya getirmeye devam ediyor. Ülkemizdeki birçok farklı üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, otomotiv sanayinin gelişmesine, geleceğin otomotiv mühendislerinin ülkemizde yapılan Ar-Ge ve üretim adına vizyon kazanmasına yardımcı oluyor.

Pazarda yapılabilecek ve halihazırda yapılmakta olan projeleri, kariyer olanaklarını mercek altına alan ve katılımcıların bu konulardaki farkındalıklarını artırmayı hedefleyen OTEK’17, her yıl sektör ile öğrenciyi özenle bir araya getiriyor ve bilgi aktarımı açısından önemli bir görev üstleniyor.

4-5 Nisan tarihlerinde YTÜ Beşiktaş Kampüsü Oditoryum ve Sergi Salonu’da ücretsiz olarak düzenlenecek sertifikalı etkinliğe katılmak için online kayıt zorunluluğu bulunuyor. Dilerseniz OTEK'17 hakkındaki tüm detaylara tarihlerinde YTÜ Beşiktaş Kampüsü Oditoryum ve Sergi Salonu’daolarak düzenlenecek sertifikalı etkinliğe katılmak içinzorunluluğu bulunuyor. Dilerseniz OTEK'17 hakkındaki tüm detaylara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.