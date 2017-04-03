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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YTÜ Otomotiv Teknolojileri Etkinliği'17 başlıyor

Otomotiv sektöründe çalışmak isteyen mühendis adaylarını ve otomotive ilgi duyan herkesi sektörle buluşturan Otomotiv Teknolojileri Etkinliği'17, yarın Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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YTÜ Makine Teknolojileri Kulübü tarafından bu sene 7.’si düzenlenen OTEK’17, pazarın önde gelen isimleriyle öğrencileri bir araya getirmeye devam ediyor. Ülkemizdeki birçok farklı üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, otomotiv sanayinin gelişmesine, geleceğin otomotiv mühendislerinin ülkemizde yapılan Ar-Ge ve üretim adına vizyon kazanmasına yardımcı oluyor.
Pazarda yapılabilecek ve halihazırda yapılmakta olan projeleri, kariyer olanaklarını mercek altına alan ve katılımcıların bu konulardaki farkındalıklarını artırmayı hedefleyen OTEK’17, her yıl sektör ile öğrenciyi özenle bir araya getiriyor ve bilgi aktarımı açısından önemli bir görev üstleniyor.

4-5 Nisan tarihlerinde YTÜ Beşiktaş Kampüsü Oditoryum ve Sergi Salonu’da ücretsiz olarak düzenlenecek sertifikalı etkinliğe katılmak için online kayıt zorunluluğu bulunuyor. Dilerseniz OTEK'17 hakkındaki tüm detaylara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

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sydn1205 2 yıl en beğenilen umut_baris
Bu tür projeler tamamen öğrenciler tarafından organize edilip hayata geçirilmiş karşılık beklemeden insanları bilgilendirme, ufkunu genişletme amacıyla düzenlenmiştir, tebrik edeceğine karalamak çamur atmak da sana yakışır sayın VİZYONLU (!)
Bu tür projeler tamamen öğrenciler tarafından organize edilip hayata geçirilmiş karşılık beklemeden insanları bilgilendirme, ufkunu genişletme amacıyla düzenle...
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sydn1205 2 yıl umut_baris
umut_baris

sydn1205
Bu tür projeler tamamen öğrenciler tarafından organize edilip hayata geçirilmiş karşılık beklemeden insanları bilgilendirme, ufkunu genişletme amacıyla düzenlenmiştir, tebrik edeceğine karalamak çamur atmak da sana yakışır sayın VİZYONLU (!)

He abisi he.

Mantıksız bir cevap bekliyordum ama bu kadar da beklemiyordum tebrikler
umut_barissydn1205Bu tür projeler tamamen öğrenciler tarafından organize edilip hayata geçirilmiş karşılık beklemed...
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ZaferBiryol 2 yıl
100 yaşını devirmiş köklü bir üniversite olan YTÜ vizyonsuzmuş!
At yalanı...
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umut_baris 2 yıl
Afişin düzensizliğinden üniversitenin vizyonsuzluğu belli oluyor.
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sydn1205 2 yıl umut_baris
Bu tür projeler tamamen öğrenciler tarafından organize edilip hayata geçirilmiş karşılık beklemeden insanları bilgilendirme, ufkunu genişletme amacıyla düzenlenmiştir, tebrik edeceğine karalamak çamur atmak da sana yakışır sayın VİZYONLU (!)
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