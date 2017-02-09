E3 2017, halka kapılarını açan ilk E3 etkinliği olacak

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Senenin en çok beklenen etkinliklerinden birisi olan E3 (Electronic Entertainment Expo), bu sene kapılarını halka açıyor. Entertainment Software Association tarafından düzenlenen etkinlik, fazladan 15.000 adet katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Los Angeles Convention Center’da düzenlenen E3, yeni oyunların tanıtıldığı ve geliştiricilerin bir araya geldiği etkinlik olarak tanınıyor. Geçtiğimiz sene, 21 senedir varlığını sürdüren etkinlikte Batman Arkham VR, Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare ve Dishonered 2 gibi birbirinden güzel oyunlar tanıtılmıştı.

Etkinliğin biletleri indirimli olarak 150 dolara, indirimsiz olarak ise 250 dolardan satışa sunulacak. 13 Şubat tarihinden itibaren alınabilecek olan biletler, katılımcılara birçok etkinliğe katılma hakkı tanıyacak. Biletli katılımcılar, E3 etkinliğinin düzenlendiği haftanın Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri çeşitli etkinlik alanlarına giriş yapabilecekler. Biletler; gösteri alanına, panellere ve katılım günlerinde gerçekleştirilen diğer etkinliklere katılım hakkı sağlayacak. Ayrıca Entertainment Software Association’ın misafirlerle ilgilenmek adına görevlendirdiği Geoff Keighley, katılımcılar için hazırladığı E3 programı ile daha misafirlere fazlasını sunmayı vaat ediyor.

Electronic Entertainment Expo, 13-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

http://www.gamespot.com/articles/e3-opens-to-the-public-for-the-first-time-ever/1100-6447663/