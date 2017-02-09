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E3 2017, halka kapılarını açan ilk E3 etkinliği olacak

Entertainment Software Association tarafından her sene düzenlenen E3 etkinliği, bu sene bir ilki gerçekleştirecek ve kapılarını halka açacak. 15.000 bilet satışa sunulacak.
2 yıl
1,7b
1
4
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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E3 2017, halka kapılarını açan ilk E3 etkinliği olacak
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Senenin en çok beklenen etkinliklerinden birisi olan E3 (Electronic Entertainment Expo), bu sene kapılarını halka açıyor. Entertainment Software Association tarafından düzenlenen etkinlik, fazladan 15.000 adet katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Los Angeles Convention Center’da düzenlenen E3, yeni oyunların tanıtıldığı ve geliştiricilerin bir araya geldiği etkinlik olarak tanınıyor. Geçtiğimiz sene, 21 senedir varlığını sürdüren etkinlikte Batman Arkham VR, Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare ve Dishonered 2 gibi birbirinden güzel oyunlar tanıtılmıştı. 

Etkinliğin biletleri indirimli olarak 150 dolara, indirimsiz olarak ise 250 dolardan satışa sunulacak. 13 Şubat tarihinden itibaren alınabilecek olan biletler, katılımcılara birçok etkinliğe katılma hakkı tanıyacak. Biletli katılımcılar, E3 etkinliğinin düzenlendiği haftanın Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri çeşitli etkinlik alanlarına giriş yapabilecekler. Biletler; gösteri alanına, panellere ve katılım günlerinde gerçekleştirilen diğer etkinliklere katılım hakkı sağlayacak. Ayrıca Entertainment Software Association’ın misafirlerle ilgilenmek adına görevlendirdiği Geoff Keighley, katılımcılar için hazırladığı E3 programı ile daha misafirlere fazlasını sunmayı vaat ediyor.

Electronic Entertainment Expo, 13-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.


http://www.gamespot.com/articles/e3-opens-to-the-public-for-the-first-time-ever/1100-6447663/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adnansetek 2 yıl
150 dolar indirimli biletler. Gerçi fuar için Los Angeles'a gidecek adama koymaz ama bizi ilgilendiren birşey yok
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frostburn 2 yıl
E3 Halkalı'da yapılacak diye okudum.
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StreamRolleR 2 yıl
gtx 1080ti zamanıı
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sniper23 2 yıl
Bu seviyenin düşmesine ve hırsızlık gibi şeylerin artmasına sebep olmaz mı ?
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