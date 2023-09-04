Oyunculara müjde: Starfield için türkçe yama çıktı

Starfield için türkçe yama çıktı
Kısa süre önce NexusMods üzerinden yayınlanan Türkçe yama sayesinde Starfield'ı artık Türkçe oynamak mümkün. Ancak bu modun makine çeviri ile yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla bazı çevirilerde hatalar bulunabilir. Ayrıca türkçe yama, Github üzerinden de yayınlanmış durumda. Böylece oyuncular, çevirinin geliştirilmesine de katkı sağlayabilecekler.
Bilmeyenler için Starfield, halihazırda arayüz ve altyazıda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Lehçe, Portekizce (Brezilya) ve Çince dillerini destekliyor. Seslendirme olarak ise İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca desteği sunuluyor. Ayrıca çok yakında Arapça ve Korece desteğinin deStarfield’a ekleneceği doğrulandı.
Bathesda, Türkiye'de başlatılan Türkçe yama kampanyalarına henüz yanıt vermedi. Halihazırda devam eden Chance.org kampanyası ise, 11.000'den fazla desteğe ulaştı. Bu noktada bekleyiş sürerken, Starfield’i Türkçe olarak oynamak istiyorsanız buradan yamayı indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.