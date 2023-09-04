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    Oyunculara müjde: Starfield için türkçe yama çıktı

    Bethesda’nın uzay temalı RPG’si Starfield, an itibarıyla Türkçe Yama desteğine sahip oldu. Yeni paylaşılan bir mod ile oyunu Türkçe oynayabileceksiniz. İşte detaylar...
    Oyunculara müjde: Starfield için türkçe yama çıktı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 2023’ün beklenen oyunlarından olan Starfield, 1 Eylül itibarıyla erken erişime açıldı ve 6 Eylül'de tüm Xbox Game Pass kullanıcıları ile buluşacak. Ancak oyunda Türkçe dil desteğinin yer almaması, birçok kullanıcıda hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Şimdi ise Starfield için ilk 3. parti Türkçe yama erişime açıldı. Makine çeviri ile geliştirilen bu yama sayesinde artık Starfield'ı Türkçe oynayabileceksiniz.

    Starfield için türkçe yama çıktı

    Kısa süre önce NexusMods üzerinden yayınlanan Türkçe yama sayesinde Starfield'ı artık Türkçe oynamak mümkün. Ancak bu modun makine çeviri ile yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla bazı çevirilerde hatalar bulunabilir. Ayrıca türkçe yama, Github üzerinden de yayınlanmış durumda. Böylece oyuncular, çevirinin geliştirilmesine de katkı sağlayabilecekler.

    Bilmeyenler için Starfield, halihazırda arayüz ve altyazıda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Lehçe, Portekizce (Brezilya) ve Çince dillerini destekliyor. Seslendirme olarak ise İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca desteği sunuluyor. Ayrıca çok yakında Arapça ve Korece desteğinin deStarfield’a ekleneceği doğrulandı.

    Bathesda, Türkiye'de başlatılan Türkçe yama kampanyalarına henüz yanıt vermedi. Halihazırda devam eden Chance.org kampanyası ise, 11.000'den fazla desteğe ulaştı. Bu noktada bekleyiş sürerken, Starfield’i Türkçe olarak oynamak istiyorsanız buradan yamayı indirebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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