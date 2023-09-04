Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi 2023’ün beklenen oyunlarından olan Starfield, 1 Eylül itibarıyla erken erişime açıldı ve 6 Eylül'de tüm Xbox Game Pass kullanıcıları ile buluşacak. Ancak oyunda Türkçe dil desteğinin yer almaması, birçok kullanıcıda hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Şimdi ise Starfield için ilk 3. parti Türkçe yama erişime açıldı. Makine çeviri ile geliştirilen bu yama sayesinde artık Starfield'ı Türkçe oynayabileceksiniz.

Starfield için türkçe yama çıktı

Kısa süre önce NexusMods üzerinden yayınlanan Türkçe yama sayesinde Starfield'ı artık Türkçe oynamak mümkün. Ancak bu modun makine çeviri ile yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla bazı çevirilerde hatalar bulunabilir. Ayrıca türkçe yama, Github üzerinden de yayınlanmış durumda. Böylece oyuncular, çevirinin geliştirilmesine de katkı sağlayabilecekler.

Bilmeyenler için Starfield, halihazırda arayüz ve altyazıda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Lehçe, Portekizce (Brezilya) ve Çince dillerini destekliyor. Seslendirme olarak ise İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca desteği sunuluyor. Ayrıca çok yakında Arapça ve Korece desteğinin deStarfield’a ekleneceği doğrulandı.

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Bathesda, Türkiye'de başlatılan Türkçe yama kampanyalarına henüz yanıt vermedi. Halihazırda devam eden Chance.org kampanyası ise, 11.000'den fazla desteğe ulaştı. Bu noktada bekleyiş sürerken, Starfield’i Türkçe olarak oynamak istiyorsanız buradan yamayı indirebilirsiniz.

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Oyunculara müjde: Starfield için türkçe yama çıktı