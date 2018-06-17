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E3 2018'in en beğenilen oyununu seçiyoruz [Anket#12]

Dünyanın en iyi oyunlarının duyurulduğu E3 2018 sona erdi. Fuar bitti bitmesine ancak tanıtılan oyunlar çok büyük ses getirdi. Peki ya fuarın en başarılı oyunu hangisi? Gelin hep birlikte seçelim.
11 ay
3b
1
51
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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EA Games, Microsoft, Ubisoft, Sony, Activision ve Bethesda gibi oyun devlerinin en yeni oyunlarını sergilediği E3 2018 oyun fuarı dört günlük maceranın ardından sona erdi. Ellinin üzerinde oyun yapımcısının katıldığı oyun fuarında yirmiden fazla oyun, oyunseverlerle buluşturuldu. Art arda duyuruların geldiği E3 2018'de heyecan bir an bile dinmezken, DonanımHaber olarak Mesut Çevik'in katılımlarıyla olay yerinden tüm haberleri sizlere aktarmaya çalıştık.  
İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen ve PUBG benzeri bir Battle Royale moduna ev sahipliği yapan Battlefield V dikkatleri üzerine çekerken, GTA 5'ten esintiler taşıyan açık dünya oyunu Cyberpunk 2077 fuara damga vuran oyunlar arasında yer aldı. PS4 için özel olarak geliştirilen Spider-Man ise çok farklı bir açık dünya oyun deneyimi vaat ediyor. PES 2019'a eklenen Şükrü Saraçoğlu Stadyumu Türk oyuncuların yüzünü güldürürken, Forza Horizon 4, PES 2019 ve FIFA 2019'un halihazırda Türkçe dil desteğine sahip oyunlar arasında yer aldığını söyleyelim.  
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oylamaya geçelim: E3 2018 oyun fuarı kapsamında duyurulan/fragmanı yayınlanan oyunlardan en çok hangisini beğendiniz? 
E3 2018'in en beğendiğiniz oyunu hangisi? Oy Ver 1354 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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berkay_53 11 ay en beğenilen
Ghost of Tsushima Japonyada bir Witcher
1 Yanıt Yanıtla +14
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d3vstator 11 ay
Galibi belli bir anket, her türlü The Last of Us 2...
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darkdiva 11 ay
E3 fuarında Nintendo da sunum yaptı. Hatırlatayım dedim. Smash Bros ve Let's Go Pikachu & Eevee gibi oyunlar internetin ve amazonda ön siparişin anasını ağlattı. Görmezden gelerek komik oluyorsunuz ancak.
E3 fuarında Nintendo da sunum yaptı. Hatırlatayım dedim. Smash Bros ve Let's Go Pikachu & Eevee gibi oyunlar internetin ve amazonda ön siparişin anasını ağlatt...
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Cute Hentai 11 ay
Benim için sadece...:


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emretor23 11 ay
Devil May Cry tabiki de sadece gerçek oyuncuların oynayacağı bir oyun
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d3vstator 11 ay
An itibarı ile listenin %51'i PS4 exclusive oyunlarından oluşuyor. Kalitenin adresi belli...
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BlackLead 11 ay
metro exodus diyen yok mu yav?
ankette bile yok
en heyecanla beklediğim oyun o
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DH Misafiri 11 ay
Beyond Good&Evil 2 'den umudum var. Hikaye olarak iyi işleyeceklerini umuyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=C9VPnI34dPw
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israfil ertem 11 ay
Ghost of tsushima beni en etkileyen oyun oldu açıkçası.
Cd projekt in yaptığı hiç hoşuma gitmedi tlailer gösterip gameplayi kapalı kapılar ardında göstermeleri gıcık etti beni...
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sorceress 11 ay
Resident Evil 2
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DriveMaN 11 ay
Assetto Corsa Competizione
:)
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defected 11 ay
Playstation diye ayrı seçenek eklenmeliydi

Diğerlerini pc'de oynayacağız zaten.
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Krone 11 ay
Tabii ki Cyberpunk
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