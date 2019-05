E3 2018'in en beğenilen oyununu seçiyoruz [Anket#12]

EA Games, Microsoft, Ubisoft, Sony, Activision ve Bethesda gibi oyun devlerinin en yeni oyunlarını sergilediği E3 2018 oyun fuarı dört günlük maceranın ardından sona erdi. Ellinin üzerinde oyun yapımcısının katıldığı oyun fuarında yirmiden fazla oyun, oyunseverlerle buluşturuldu. Art arda duyuruların geldiği E3 2018'de heyecan bir an bile dinmezken, DonanımHaber olarak Mesut Çevik'in katılımlarıyla olay yerinden tüm haberleri sizlere aktarmaya çalıştık.

İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen ve PUBG benzeri bir Battle Royale moduna ev sahipliği yapan Battlefield V dikkatleri üzerine çekerken, GTA 5'ten esintiler taşıyan açık dünya oyunu Cyberpunk 2077 fuara damga vuran oyunlar arasında yer aldı. PS4 için özel olarak geliştirilen Spider-Man ise çok farklı bir açık dünya oyun deneyimi vaat ediyor. PES 2019'a eklenen Şükrü Saraçoğlu Stadyumu Türk oyuncuların yüzünü güldürürken, Forza Horizon 4, PES 2019 ve FIFA 2019'un halihazırda Türkçe dil desteğine sahip oyunlar arasında yer aldığını söyleyelim.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oylamaya geçelim: E3 2018 oyun fuarı kapsamında duyurulan/fragmanı yayınlanan oyunlardan en çok hangisini beğendiniz?

E3 2018'in en beğendiğiniz oyunu hangisi? Assasin’s Creed: Odyssey Battlefield V Cyberpunk 2077 Death Stranding Devil May Cry 5 Fallout 76 FIFA 19 Forza Horizon 4 Ghost of Tsushima Kingdom Hears III Shadow of Tomb Raider Spider-Man The Last of Us Part II Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Oy Ver 1354 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

