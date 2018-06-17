E3 2018'in en beğenilen oyununu seçiyoruz [Anket#12]

Teknoloji Editörü
EA Games, Microsoft, Ubisoft, Sony, Activision ve Bethesda gibi oyun devlerinin en yeni oyunlarını sergilediği E3 2018 oyun fuarı dört günlük maceranın ardından sona erdi. Ellinin üzerinde oyun yapımcısının katıldığı oyun fuarında yirmiden fazla oyun, oyunseverlerle buluşturuldu. Art arda duyuruların geldiği E3 2018'de heyecan bir an bile dinmezken, DonanımHaber olarak Mesut Çevik'in katılımlarıyla olay yerinden tüm haberleri sizlere aktarmaya çalıştık.
İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen ve PUBG benzeri bir Battle Royale moduna ev sahipliği yapan Battlefield V dikkatleri üzerine çekerken, GTA 5'ten esintiler taşıyan açık dünya oyunu Cyberpunk 2077 fuara damga vuran oyunlar arasında yer aldı. PS4 için özel olarak geliştirilen Spider-Man ise çok farklı bir açık dünya oyun deneyimi vaat ediyor. PES 2019'a eklenen Şükrü Saraçoğlu Stadyumu Türk oyuncuların yüzünü güldürürken, Forza Horizon 4, PES 2019 ve FIFA 2019'un halihazırda Türkçe dil desteğine sahip oyunlar arasında yer aldığını söyleyelim.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oylamaya geçelim: E3 2018 oyun fuarı kapsamında duyurulan/fragmanı yayınlanan oyunlardan en çok hangisini beğendiniz?
E3 2018'in en beğendiğiniz oyunu hangisi? Oy Ver 1354 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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ankette bile yok
en heyecanla beklediğim oyun o
https://www.youtube.com/watch?v=C9VPnI34dPw
Cd projekt in yaptığı hiç hoşuma gitmedi tlailer gösterip gameplayi kapalı kapılar ardında göstermeleri gıcık etti beni...
:)
Diğerlerini pc'de oynayacağız zaten.
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