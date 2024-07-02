Resident Evil 9 artık resmi: Oyun ne zaman gelecek?

Resident Evil 9 geliyor
Duyuru, Apple'ın iPhone 15 Pro ve M1 ve üstü işlemciye sahip iPad ve Mac'leri için tanıtılan Resident Evil 7: Biohazard ile birlikte yapıldı. Capcom, Resident Evil 9 için geliştirme sürecinde olduklarını resmen doğruladı. Resident Evil 7: Biohazard’ın da yönetmeni ve yapımcısı Koshi Nakanishi tarafından geliştirilen oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor ancak 2025 yılının sonunda hayranlarıyla buluşması bekleniyor.
Yeni oyun hakkında henüz çok fazla detay paylaşılmasa da, Capcom’un önümüzdeki aylarda daha detaylı bir şekilde tanıtacağı belirtiliyor. Capcom'la ilgili sızıntılarıyla bilenen Dusk Golem, Resident Evil 9'un tıpkı Monster Hunter Wilds gibi açık dünya oyunu haline geleceğini iddia etmişti. Dusk Golem ayrıca, Resident Evil 9'un Resident Evil tarihinin en büyük bütçeli oyunu olacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.