Tam Boyutta Gör Capcom Next etkinliğinde stüdyo, popüler korku oyunu serisi Resident Evil'in yeni oyunu Resident Evil 9'un geliştirme aşamasında olduğunu belirterek, uzun zamandır beklenen oyunu resmi olarak doğruladı.

Resident Evil 9 geliyor

Duyuru, Apple'ın iPhone 15 Pro ve M1 ve üstü işlemciye sahip iPad ve Mac'leri için tanıtılan Resident Evil 7: Biohazard ile birlikte yapıldı. Capcom, Resident Evil 9 için geliştirme sürecinde olduklarını resmen doğruladı. Resident Evil 7: Biohazard’ın da yönetmeni ve yapımcısı Koshi Nakanishi tarafından geliştirilen oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor ancak 2025 yılının sonunda hayranlarıyla buluşması bekleniyor.

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Yeni oyun hakkında henüz çok fazla detay paylaşılmasa da, Capcom’un önümüzdeki aylarda daha detaylı bir şekilde tanıtacağı belirtiliyor. Capcom'la ilgili sızıntılarıyla bilenen Dusk Golem, Resident Evil 9'un tıpkı Monster Hunter Wilds gibi açık dünya oyunu haline geleceğini iddia etmişti. Dusk Golem ayrıca, Resident Evil 9'un Resident Evil tarihinin en büyük bütçeli oyunu olacağını belirtiyor.

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Resident Evil 9 artık resmi: Oyun ne zaman gelecek?