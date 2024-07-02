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    Resident Evil 9 artık resmi: Oyun ne zaman gelecek?

    Capcom, popüler korku oyunu serisi Resident Evil'in yeni oyunu Resident Evil 9'un geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Oyun ne zaman piyasaya çıkacak? İşte detaylar...
    Resident Evil 9 artık resmi: Oyun ne zaman gelecek? Tam Boyutta Gör
    Capcom Next etkinliğinde stüdyo, popüler korku oyunu serisi Resident Evil'in yeni oyunu Resident Evil 9'un geliştirme aşamasında olduğunu belirterek, uzun zamandır beklenen oyunu resmi olarak doğruladı.

    Resident Evil 9 geliyor

    Duyuru, Apple'ın iPhone 15 Pro ve M1 ve üstü işlemciye sahip iPad ve Mac'leri için tanıtılan Resident Evil 7: Biohazard ile birlikte yapıldı. Capcom, Resident Evil 9 için geliştirme sürecinde olduklarını resmen doğruladı. Resident Evil 7: Biohazard’ın da yönetmeni ve yapımcısı Koshi Nakanishi tarafından geliştirilen oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor ancak 2025 yılının sonunda hayranlarıyla buluşması bekleniyor.

    Yeni oyun hakkında henüz çok fazla detay paylaşılmasa da, Capcom’un önümüzdeki aylarda daha detaylı bir şekilde tanıtacağı belirtiliyor. Capcom'la ilgili sızıntılarıyla bilenen Dusk Golem, Resident Evil 9'un tıpkı Monster Hunter Wilds gibi açık dünya oyunu haline geleceğini iddia etmişti. Dusk Golem ayrıca, Resident Evil 9'un Resident Evil tarihinin en büyük bütçeli oyunu olacağını belirtiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    telefon çalınca kendi kendine açılıyor numaram gizliden çıkmıyor lark blue ağır mı sirke ruhu saçkıran renault 21 en çok tutulan modeli

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