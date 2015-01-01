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EA Games, Origin kullanıcı bilgilerinin hacklediği iddiasına yanıt verdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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EA Games, Origin kullanıcı bilgilerinin hacklediği iddiasına yanıt verdi
Geçtiğimiz günlerde Reddit sitesindeki bir Origin alt başlığında kullanıcılar almadıkları oyunlar için faturalandırıldıklarını ve bazı kullanıcıların "satın alma işlemi başarısız oldu" şeklinde mailler almaya başlaması Origin'in hacklediği iddiasının ortaya çıkmasına sebep oldu. Akıllara da geçtiğimiz günlerde DerpTrolling isimli grubun hack iddiası geldi, iddiaya göre grup içerisinde Origin'in de bulunduğu bir çok sistemdeki kullanıcı bilgilerine erişmişti. Origin ile ilgili olarak 1.7 milyon kişinin bilgisinin ele geçirildiği grup tarafından açıklanmıştı.

Origin hesabına sahip kullanıcıların satın alma geçmişlerini kontrol etmeleri ve şifrelerini değiştirmeleri söylenirken EA çok geçmeden bir açıklama yayınladı. Açıklamada yapılan soruşturmada herhangi bir problem gözükmediği, diğer platformlarla aynı şifreye sahip kullanıcıların şifrelerini değiştirmelerinin yararlarına olacağı ve herhangi bir problem yaşanırsa çözümü için help.ea.com adresinden yardım alabilecekleri belirtildi.

Son zamanlarda sık sık yaşanan bu tarz tehlikelere karşı kullanıcılarının bu tarz platformlarda ödeme bilgilerini kaydetmemeleri daha sağlıklı gözüküyor.

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Guest-E5052798D 4 yıl
Bende diyorum neden giremiyorum origin e buldum sebebi neyse sağlık olsun bf4 bf3 hardline ile titanfall gitti. Sonrasına artık kod koruma yapıcam bu bana ders oldu şimdi.
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fokof 4 yıl
origin op
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__BadblooD__ 4 yıl
Editörlerin imla hataları başına 1 lira alsaydım, zengin olmuştum.
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AMERICAN 4 yıl
Bişey yok diyor ama siz yine de şifrenizi değiştirin
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IBreak4LoveI 4 yıl
bende bir sorun yok kart bilgilerimide sildim ne olur ne olmaz!
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1BilimAdamı 4 yıl
boacompra ile uğraşmamak için steam'e kart bilgilerimi kaydettirdim,Acaba steamdede böyle sorun olur mu?
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umut_baris 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

boacompra ile uğraşmamak için steam'e kart bilgilerimi kaydettirdim,Acaba steamdede böyle sorun olur mu?

Olmaz. Yıllardır kullanıyoruz.
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ounomaus 4 yıl
oyundan atma olmasa güzel ama sorunları var orginin
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doctor_bey 4 yıl
Origin hikaye, Steam şahane...
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Gece772 4 yıl
Geçen gün server giriş yapamadım hata verdi hep....
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