EA Games, Origin kullanıcı bilgilerinin hacklediği iddiasına yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde Reddit sitesindeki bir Origin alt başlığında kullanıcılar almadıkları oyunlar için faturalandırıldıklarını ve bazı kullanıcıların "satın alma işlemi başarısız oldu" şeklinde mailler almaya başlaması Origin'in hacklediği iddiasının ortaya çıkmasına sebep oldu. Akıllara da geçtiğimiz günlerde DerpTrolling isimli grubun hack iddiası geldi, iddiaya göre grup içerisinde Origin'in de bulunduğu bir çok sistemdeki kullanıcı bilgilerine erişmişti. Origin ile ilgili olarak 1.7 milyon kişinin bilgisinin ele geçirildiği grup tarafından açıklanmıştı.





Origin hesabına sahip kullanıcıların satın alma geçmişlerini kontrol etmeleri ve şifrelerini değiştirmeleri söylenirken EA çok geçmeden bir açıklama yayınladı. Açıklamada yapılan soruşturmada herhangi bir problem gözükmediği, diğer platformlarla aynı şifreye sahip kullanıcıların şifrelerini değiştirmelerinin yararlarına olacağı ve herhangi bir problem yaşanırsa çözümü için help.ea.com adresinden yardım alabilecekleri belirtildi.



Son zamanlarda sık sık yaşanan bu tarz tehlikelere karşı kullanıcılarının bu tarz platformlarda ödeme bilgilerini kaydetmemeleri daha sağlıklı gözüküyor.