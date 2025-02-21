Bybit borsası hacklendi, 1.5 milyar dolarlık ETH çalındı

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Tam Boyutta Gör Kripto para piyasasının en büyük borsalarından birisi olan Bybit, siber saldırıya uğradı. Son yılların en büyük hırsızlık olayında borsanın tüm Ethereum varlığı çalındı. Saldırıdan borsanın tüm kullanıcıları etkilendi.

Bybit tarihe geçti

Yapılan açıklamalarda borsanın kasasında bulunan 1.5 milyar dolarlık Ethereum varlığının çalındığı bildirildi. CEO Ben Zhou saldırıyı doğrularken etkilenen tüm kullanıcıların varlıklarının 1:1 oranında telafi edileceğini duyurdu.

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Borsa USDC ve USDT paralarını yöneten Circle ile Tether şirketleri ile temasa geçti. Saldırgan herhangi bir şekilde USD para birimine dönüşüm yaparsa, varlıklara bloke konulacak. Ancak saldırının ilk dakikalarında 200 milyon dolarlık ETH satışı yapıldı ve bu yakalanamadı. Saldırgan 39 farklı adrese ETH varlıklarını bölmüş durumda.

Saldırının şirket çalışanlarına yönelik bir oltalama girişimi ile elde edilen transfer anahtarları üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Borsada şu anda çekme ve yatırma işlemleri devam ediyor. Haberin duyulması ile birlikte 100 bin dolar sınırını zorlayan Bitcoin dakikalar içerisinde 95000$ seviyesine çekildi. Ethereum ise 2600$ seviyesinin altına indi.



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