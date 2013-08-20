EA, Heroes of Dragon Age'i mobil cihazlar için duyurdu

Haber Editörü
EA, Bioware imzalı RPG serisi Dragon Age'in marka ismini taşıyan "Heroes of Dragon Age" adlı yeni bir oyunu mobil cihazlar için duyurdu.
Free to Play bir yapıda karşımıza çıkacak olan Heroes of Dragon Age, Dragon Age evrenindeki kahramanları ve yaratıkları mobil cihazlara taşıyacak. Ayrıca, tanıdık karakterlerde Heroes of Dragon Age'de yer alacak.
Bir ekip kurarak düşmanlarımıza karşı mücadele edeceğimiz oyun için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Oyunun hangi platformlar için yayınlanacağı sorusu da cevaplanmayı bekleyen sorular arasında yer alıyor.
http://www.gamespot.com/news/ea-announces-free-to-play-dragon-age-mobile-spin-off-report-6413159 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Forumda aradım ama bu oyun ile ilgili pek birşey göremedim.
IOS ve Android de dünyada çok yaygın olan bu oyunda pek fazla Türk oyuncuya rastlayamıyoruz.
Oyun içerisndeki GUILD adı verilen gruplarda tek tük Türk oyuncu arkadaşlarla denk geldik.
Şu an çok iddalı bir şekilde TR 1453 DRAGONLORD grubunu kurduk ve de diğer Türk oyunculara ulaşmaya çalışıyoruz.
Grubumuz ilk GW (grup savaşlarında) dünyada 24. oldu! Büyük bir başarı. Hedefimiz ilk 10 da yer almak.
Aramıza katılmak isteyen arkadaşlar palringo uygulamasında TR 1453 DRAGONLORD grubu üzerinden bizimle irtibata geçebilir.
Herkese iyi oyunlar!
Oynamayı beceremedim demiyorsunda
Real racing 3 un neyini beceremicekki ekrani sağ a eg sola eğ bitti. Fıs bir oyun.