Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EA, Heroes of Dragon Age'i mobil cihazlar için duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
786
1
19
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EA, Heroes of Dragon Age'i mobil cihazlar için duyurdu
EA, Bioware imzalı RPG serisi Dragon Age'in marka ismini taşıyan "Heroes of Dragon Age" adlı yeni bir oyunu mobil cihazlar için duyurdu.

Free to Play bir yapıda karşımıza çıkacak olan Heroes of Dragon Age, Dragon Age evrenindeki kahramanları ve yaratıkları mobil cihazlara taşıyacak. Ayrıca, tanıdık karakterlerde Heroes of Dragon Age'de yer alacak.
Bir ekip kurarak düşmanlarımıza karşı mücadele edeceğimiz oyun için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Oyunun hangi platformlar için yayınlanacağı sorusu da cevaplanmayı bekleyen sorular arasında yer alıyor.  
EA, Heroes of Dragon Age'i mobil cihazlar için duyurdu

http://www.gamespot.com/news/ea-announces-free-to-play-dragon-age-mobile-spin-off-report-6413159 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakansahbaz 2 yıl
Herkese iyi forumlar,
Forumda aradım ama bu oyun ile ilgili pek birşey göremedim.
IOS ve Android de dünyada çok yaygın olan bu oyunda pek fazla Türk oyuncuya rastlayamıyoruz.
Oyun içerisndeki GUILD adı verilen gruplarda tek tük Türk oyuncu arkadaşlarla denk geldik.
Şu an çok iddalı bir şekilde TR 1453 DRAGONLORD grubunu kurduk ve de diğer Türk oyunculara ulaşmaya çalışıyoruz.
Grubumuz ilk GW (grup savaşlarında) dünyada 24. oldu! Büyük bir başarı. Hedefimiz ilk 10 da yer almak.
Aramıza katılmak isteyen arkadaşlar palringo uygulamasında TR 1453 DRAGONLORD grubu üzerinden bizimle irtibata geçebilir.
Herkese iyi oyunlar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar oyunu bi müddet oynadım biraz geç keşfettiğim için baştan başlamak istiyorum ama oyunu da sildim gc hesabındanda sildim sıfırlanmadı tekrar kaldığım yerden devam ediyor. Sıfırdan nasıl başlayabilirim bilen varsa şimdiden teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JakSocket 6 yıl
Türü MOBA mı olacak? Heroes of... isimli oyunlar çıkmaya başladı bu aralar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
şu kıytırık oyunda bile morrigan'ı dragon age 3 inquisition'dakinden daha fazla gerçeğine benzetmişler... işte ea'nin kudreti!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kml1978 6 yıl
rpg oyunlarda rs3 gibi unfree sıkıntısı olmaz büyük ihtimal,oyunu herkes oynar sadece premium tarzı şeyler sattırmaya kalkabilirler,buda lv. atlamalı olursa parayı basan gelir 50 lv.e ,manuel oynayanda kalır 20 de :) sonra premiumlulara yetişmek için 3 misli fazla oynarsın,aynı lv.e gelince parayla item satın alır,bir güzel döver pvp de gene kalırsın :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hadi_be 6 yıl
dragon age Inquisition çıkacak 2014 inşallah bunun gibi ya da dragon age 2 gibi yapmazlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 6 yıl
oyun kendi tarzından fedakarlık etmeyecekse gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rapidblaze 6 yıl
Yakında mobil oyunlar telefon sattırmaya başlıyacak sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onizuka_sensei 6 yıl
Ya free to play gelmesin. EA bu yine real racing 3 gibi yapar kesin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 6 yıl
orhanyıldız
Ea nin oyunları oynanabilirlik acsndan vasat. Bknz: real racing

Oynamayı beceremedim demiyorsunda
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 6 yıl
Bakalım nasıl birşey olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sweatcan 6 yıl Ciginix
Ciginix
orhanyıldız
Ea nin oyunları oynanabilirlik acsndan vasat. Bknz: real racing

Oynamayı beceremedim demiyorsunda

Real racing 3 un neyini beceremicekki ekrani sağ a eg sola eğ bitti. Fıs bir oyun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
786 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve ea
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte Aivia Neon Fare Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim