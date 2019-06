EA, Heroes of Dragon Age'i mobil cihazlar için duyurdu

EA, Bioware imzalı RPG serisi Dragon Age'in marka ismini taşıyan "Heroes of Dragon Age" adlı yeni bir oyunu mobil cihazlar için duyurdu.





Free to Play bir yapıda karşımıza çıkacak olan Heroes of Dragon Age, Dragon Age evrenindeki kahramanları ve yaratıkları mobil cihazlara taşıyacak. Ayrıca, tanıdık karakterlerde Heroes of Dragon Age'de yer alacak.

Bir ekip kurarak düşmanlarımıza karşı mücadele edeceğimiz oyun için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Oyunun hangi platformlar için yayınlanacağı sorusu da cevaplanmayı bekleyen sorular arasında yer alıyor.

http://www.gamespot.com/news/ea-announces-free-to-play-dragon-age-mobile-spin-off-report-6413159