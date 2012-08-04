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EA'den Zynga'ya fikri hak ihlali davası

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal oyun sektöründe büyük başarılara imza atan Zynga, son yapımıyla yine davalık oldu.

Haziran ayında firmanın Facebook üzerinde yayınlamaya başladığı The Ville adlı oyun, EA'ın Sims Social oyununun fikri haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava edildi.

Sims Social oyununu geliştiren stüdyoların şefi Lucy Bradshaw, Zynga'nın The Ville oyununda kendi yapımlarının fikri haklarının ihlal edildiğini savundu. Bradshaw, Haziran ayında yayınlanan oyunun tasarım, görsel düzen, karakter hareketleri ve davranışlarının doğrudan Sims Social yapımından alındığının gözden kaçmadığını belirtiyor.

Zynga ise EA'ın temel fikri hak prensiplerini anlamadığını ve Sims Social'ın aslında CityVille yapımından esinlendiğini ifade ediyor.

Zynga daha önce Mafia Wars ve FrontierVille yapımları nedeniyle de fikri hak davalarına maruz kalmıştı. 

Bradshaw buna işaret ederek kendilerinin Zynga'ya dava açan tek firma olmadıklarını da dile getiriyor.

http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ea-sues-zynga-for-copyright-infringement-20120803,0,6498609.story Yorum Yaz
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Sajuuk 6 yıl en beğenilen
Zynga sen ananın karnından çıkmamışken Sims vardı. Bir de adamların ihlal ettiğini anca sazanlara yutturursun...
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DH Misafiri 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
Yok artık EA ali sami! Yani Zinga... :)
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shadowtr 6 yıl
Yok EA ali sami! Yani Zynga..
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Mellkor 6 yıl
Sizde mi başladınız?
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Mordecaí 6 yıl
Facebook da yaptigi kariyerle EA ya kafa tutuyor
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alito 6 yıl
EA bir yamyam olabilir ama bu konuda kesinlikle haklı
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AMERICAN 6 yıl
EA haklı.
Ayrıca,EA Zynga'yı almamış mıydı?
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Glukhovsky 6 yıl
Bire bir aynısını kopyalamışlar.
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Umutcan 6 yıl
Cityville'den niye esinlensinler, biz simcity, simcity 2000, simcity 3000 gibi oyunları oynarken daha bırakın zynga'yı facebook denen site icad olmamıştı.
56k modemle cebelleşiliyordu... Sims oyununu da aynı firma(maxis) geliştirdi zaten. Maxis'i ise zamanında ea almıştı, yani ea her konuda haklı.
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MustafaNr 6 yıl
Batırın Şunları Bitsin Kaybolsun Gitsinler
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Sajuuk 6 yıl en beğenilen
Zynga sen ananın karnından çıkmamışken Sims vardı. Bir de adamların ihlal ettiğini anca sazanlara yutturursun...
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