EA'den Zynga'ya fikri hak ihlali davası

Sosyal oyun sektöründe büyük başarılara imza atan Zynga, son yapımıyla yine davalık oldu.





Haziran ayında firmanın Facebook üzerinde yayınlamaya başladığı The Ville adlı oyun, EA'ın Sims Social oyununun fikri haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava edildi.





Sims Social oyununu geliştiren stüdyoların şefi Lucy Bradshaw, Zynga'nın The Ville oyununda kendi yapımlarının fikri haklarının ihlal edildiğini savundu. Bradshaw, Haziran ayında yayınlanan oyunun tasarım, görsel düzen, karakter hareketleri ve davranışlarının doğrudan Sims Social yapımından alındığının gözden kaçmadığını belirtiyor.





Zynga ise EA'ın temel fikri hak prensiplerini anlamadığını ve Sims Social'ın aslında CityVille yapımından esinlendiğini ifade ediyor.





Zynga daha önce Mafia Wars ve FrontierVille yapımları nedeniyle de fikri hak davalarına maruz kalmıştı.





Bradshaw buna işaret ederek kendilerinin Zynga'ya dava açan tek firma olmadıklarını da dile getiriyor.