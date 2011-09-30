ELSA, GeForce GTX 560 Ti mini modelini duyurdu

Marka bilinilirliği açısından 90'lı yıllardaki popülaritesinden bir hayli uzak olsa bile ekran kartı çalışmalarına devam eden ELSA, ürün gamına yeni bir model ekledi. Gladiac GTX 560 Ti mini adı verilen ekran kartı, adından da anlaşılabileceği üzere Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modelini temel alıyor ve farklı olarak kompakt boyutlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

59mm uzunluğunda özel tasarımlı baskılı devre kullanan kart, GF114 grafik yongasından güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x CUDA çekirdeğine sahip olan DirectX 11 destekli çözüm, 822MHz GPU, 1645MHz paralel işlemci ve 4008Hz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çoklu GPU kurulumları için çift yollu SLI desteği sunan kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor.

İki adet ısı borusuna ve 8cm çapında fana yer verilen çift slot tasarımlı soğutucunun eşlik ettiği ELSA Galdiac GTX 560 Ti mini'nin önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa bilgi verilmedi.