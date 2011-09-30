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ELSA, GeForce GTX 560 Ti mini modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,2b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Marka bilinilirliği açısından 90'lı yıllardaki popülaritesinden bir hayli uzak olsa bile ekran kartı çalışmalarına devam eden ELSA, ürün gamına yeni bir model ekledi. Gladiac GTX 560 Ti mini adı verilen ekran kartı, adından da anlaşılabileceği üzere Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modelini temel alıyor ve farklı olarak kompakt boyutlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
59mm uzunluğunda özel tasarımlı baskılı devre kullanan kart, GF114 grafik yongasından güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x CUDA çekirdeğine sahip olan DirectX 11 destekli çözüm, 822MHz GPU, 1645MHz paralel işlemci ve 4008Hz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çoklu GPU kurulumları için çift yollu SLI desteği sunan kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor. 
İki adet ısı borusuna ve 8cm çapında fana yer verilen çift slot tasarımlı soğutucunun eşlik ettiği ELSA Galdiac GTX 560 Ti mini'nin önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa bilgi verilmedi. 

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Chembond 8 yıl en beğenilen
knnkpln

Yarası olan gocunsun.Ne laf ettiysen,ona karşılık söylenmiştir.Yaşın küçük lafını senin söylediğini kim söyledi.Merak etme açtığım google elsa yazdım.Arama sayfasının en altında çince bir site buldum ingilizceye çevirdim siteyi,şirket tarihini okudum hiç etkilenmedim.Çünkü bahsettiğini şanlı günlerinde olmayan bir şirket.Daha düne kadar asus,gigabyte,msi,evga ekran kartlarının kavgasını yapanlar elsadan hiç bahsetmiyordu.Ne oldu da şimdi birden elsaya laf söyletmez oldunuz.Eskiden iyiymiş bak şimdi nerede.Ben biliyom sen blimiyon diye sidik yarışına girmeye gerek yok.Az önce saydığım ekran kartlarını yan yana koysalar elsayımı alırsın yoksa saydığım diğerlerinden birini mi?Bunun bana önce cevabını verin sonra elsayı savunun.

Forum ahalisinin eski üyelerinin neredeyse hepsi ELSA'yı bilir, hatta kullanmış olanların sayısı hiç küçümsenmeyecek kadar fazladır; ben bile kullandım. ELSA en kaliteli ekran kartlarını çıkaran bir firmaydı zamanında, Nvidia ATI vb.leri daha duyulmamışken. Şirketin şuanki durumu kimseye kötü gelmiyor, çünkü halen batmadılar ve herkezin anılarında "çok iyi bir tecrübe" olarak saklılar. Günümüzdeki çoğu şirket bu kadar iyi bir şekilde anılmıyor...

Bu bakımdan "çok bilmiş" yorumlar yapmadan önce, konu hakkında azda olsa bilgi sahibi olmakta fayda var.
knnkplnYarası olan gocunsun.Ne laf ettiysen,ona karşılık söylenmiştir.Yaşın küçük lafını senin söylediğini kim söyledi.Merak etme açtığ...
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bocekgrafik 8 yıl fx57
fx57

59mm uzunluğunda özel tasarımlı baskılı devre kullanan kart

Bu ölçüde kesin bir yanlışlık var. PCI girişi bile 6 cm'den daha uzun. 15 cm'nin altında gibi gözükmüyor.
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DH Misafiri 8 yıl
bırak bu işleri kardeş. marka takıntısından sıyrılın. yeni dünya düzeni bu işte. tamamen saçmalık. elsa yüksek kaliteli ürünler üreten bir japon firması. sizin bilindik markalardan daha kaliteli kartlar ürettiğini belirtmek isterim.
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karayulun 8 yıl
donanımdan anlamayan yorum yapmasın.
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Jinnet 8 yıl
OverClocK1ng
knnkplnHaber olsun torba dolsun.ELSA ne ya.Aman diyim böyle ne olduğu belirsiz nvidia iş ortağı olmayan üreticilerden ekran kartı almayın.
Ohaa yoruma bak. Dünyanın en prestijli , Dünyanın En İyi Ekran Kartı üreticisi olan ELSA için söylediği şeye bak arkadaşın.Bir de ordan burdan GPU toplamazdı demiş.Sen nerden biliyorsun ELSAnın GPUyu nerden aldığını? Sana mı söyledi şurdan burdan aldık diye ?

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sdbz 8 yıl
Bilmediğiniz marka hakkında küçük düşürücü yorum yapmayın, yoksa küçüklüğünüz ortaya çıkar, Elsa ekran kartı pazarının eski oyuncularındandır, zaten ortaya çıkıp "en iyi benim" vurgusu da yapmamış ki, sadece özel bir ürün çıkarmış, küçük kasalar için ideal, siz de çıkmış markayı kötülüyorsunuz, ürün hakkında yorum yapın da dikkate alsınlar sizi.
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fth-bsky 8 yıl
firma yı bilmem de pcb ye siyah yapsalarmısş on numara olurmuş
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some_times 8 yıl
knnkpln
Haber olsun torba dolsun.ELSA ne ya.Aman diyim böyle ne olduğu belirsiz nvidia iş ortağı olmayan üreticilerden ekran kartı almayın.

sorsalar donanım bilgim yüksek dersin. bilmediğin konularda yorum yapma cahil damgası yersin
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OverClocK1ng 8 yıl
knnkpln

EX_PROBu foruma girip şuraya yorum yapıp ELSA yı bilmemek çok ayıp bence
Bilmemek değil.Öğrenmemek ayıp.Bir zamanlar iyiymiş onu öğrendik.Peki şimdi iyi mi?Madem çok iyi biliyorsunuz onu da söyleyiverin.Oha.Çüş.Yaptığı yoruma bak ayıp,Senin yaşın küçükvb.Bak yorumun köşesine ne koymuşlar beğendim,beğenmedim ikonu.Hoşuna gitmediyse ver puan olsun bitsin.Eleştiriye açık olduğum için yukarıdaki çok eksi alan yorumumu silmiyorum.Elsayı öğrenmişsiniz de forumda adabı pek öğrenememişsiniz.


Yaşın küçük yazmadım ben bana diyorsan. Merak etme eksiyi zaten bastım.

Ama madem böyle düşünüyorsun o zaman biraz da iğneyi de kendine batır. ELSA adını ilk defa duyuyorsan aç Google amcayı bir ELSA yaz bakayım. Çok zor değil 5 saniyeni alır. Değil mi güzel kardeşim? Tamam bende de hata var Ohaa dememeliydim belki ama orada şahsa yaptığım bir hakaret falan yok. Yanlış anlama lütfen.
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knnkpln 8 yıl
Yarası olan gocunsun.Ne laf ettiysen,ona karşılık söylenmiştir.Yaşın küçük lafını senin söylediğini kim söyledi.Merak etme açtığım google elsa yazdım.Arama sayfasının en altında çince bir site buldum ingilizceye çevirdim siteyi,şirket tarihini okudum hiç etkilenmedim.Çünkü bahsettiğini şanlı günlerinde olmayan bir şirket.Daha düne kadar asus,gigabyte,msi,evga ekran kartlarının kavgasını yapanlar elsadan hiç bahsetmiyordu.Ne oldu da şimdi birden elsaya laf söyletmez oldunuz.Eskiden iyiymiş bak şimdi nerede.Ben biliyom sen blimiyon diye sidik yarışına girmeye gerek yok.Az önce saydığım ekran kartlarını yan yana koysalar elsayımı alırsın yoksa saydığım diğerlerinden birini mi?Bunun bana önce cevabını verin sonra elsayı savunun.
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knnkpln 8 yıl
EX_PRO
Bu foruma girip şuraya yorum yapıp ELSA yı bilmemek çok ayıp bence

Bilmemek değil.Öğrenmemek ayıp.Bir zamanlar iyiymiş onu öğrendik.Peki şimdi iyi mi?Madem çok iyi biliyorsunuz onu da söyleyiverin.
"Oha"."Çüş"."Yaptığı yoruma bak ayıp","Senin yaşın küçük"vb.
Bak yorumun köşesine ne koymuşlar "beğendim","beğenmedim" ikonu.Hoşuna gitmediyse ver puan olsun bitsin.Eleştiriye açık olduğum için yukarıdaki çok eksi alan yorumumu silmiyorum.Elsayı öğrenmişsiniz de forumda adabı pek öğrenememişsiniz.
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dogo argentino 8 yıl
ELSA nın haala dünyanın en prestijli en kaliteli ekran kartlarını üreten firma olduğunu zanneden arkadaşlara diyebileceğim tek şey ELSA ile EVGA yı karıştırmayın!Elsa nasıl prestijli yahu,10 sene öncenin haberlerinimi okuyorsunuz!ELSA nın eskisi gibi kart ürettiğimi var doğru düzgün,adam yorum yazmış doğru yada yanlış,düzgün bi şekilde anlat ozaman ELSA ne dir ne değildir o kadar biliorsan
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karaköy_soğancısı 8 yıl
*Furious*
knnkpln Haber olsun torba dolsun.ELSA ne ya.Aman diyim böyle ne olduğu belirsiz nvidia iş ortağı olmayan üreticilerden ekran kartı almayın.
Adını ilk defa duyuyorsun diye kötü mü oluyor.

aynen ya biz sharp mı bilirdik meğerse adamlar ilk lcd yi yapmışlar sonra herkez onun peşinden gitmiş meğerse adamlar dünya deviymiş bizim gibi 5. sınıf dünya ülkesinde ne işleri var gerçi daha internetimiz bile kenyayla yarışıyor yahu. arkadaşın bu tepkisi normal.
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