EMC, Büyük Veri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi





Şirketlerin bulut altyapısına geçişinde destek sağlayan ve uluslararası çapta lider firmalardan birisi olan EMC, Büyük Veri hakkında doğru bilinen bazı yanlışlar hakkında teknoloji dünyasını bilgilendirdi.





Çelitli kaynaklardan toplanan devasa verileri ve bunların analiz edilmesini ifade eden Büyük Veri kavramı, işletmeler tarafından daha fazla önem verilen ve gün geçtikçe gelişim gösteren bir konu haline geldi.





EMC'nin Global Eğitim Hizmetleri bölümünün Teknik Danışmanı David Dietrich, Büyük Veri konusunda bugüne kadar doğru bilinen bazı yanlışlar olduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki Büyük Veri konusunda en önemli şeyin boyut olduğunun düşünülmesi.





Bu bir anlamda doğru ancak Büyük Veri kavramında çeşitlilik ve hız daha önemli. Düşük gecikme süreleri olan veriler bir veri havuzunda toplanıyor ve analiz için gerekli olan veriler hızlı bir şekilde derleniyor. Bu da insanların daha hızlı karar almalarına imkan tanıyor.





İkincisi şirketlerin mevcut yapısıyla Büyük Veri'yi analiz edebileceklerini düşünmesi. Ancak büyük veriyi işlerken farklı tür veri girdilerini anlayabilen, depolayabilen, analiz edebilen ve bu verileri paralel bir şekilde işleyebilen yeni araçlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle sektörde, bu ayrı veri kaynaklarını yönetebilen ve onlarla paralel bir şekilde ilgilenebilen yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır.





Üçüncüsü ise kusurlu veri kalitesi nedeniyle Büyük Veri'nin değersiz olduğunun düşünülmesi. Büyük Veri doğası gereği dağınıktır ve dikkati dağıtacak birçok şey, farklı birçok anormallik ve tutarsızlık vardır.





Önemli olan analizler için derlenecek verinin miktarına ve çeşitliliğine odaklanabilmektir. Yapılan aramaları taramak ve sıralamak olağanüstü büyük bir depolama kapasitesi, işlemci gücü ve güçlü analitik teknikler gerektirir.