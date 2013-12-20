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EMC, bilişim sektörü ile ilgili 2014 yılı beklentilerini paylaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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EMC, bilişim sektörü ile ilgili 2014 yılı beklentilerini paylaştı

Bulut bilişim ve altyapı alanında dünyanın lider şirketlerinden olan EMC, gelecek yıl özellikle Avrupa ve Ortadoğu'daki bilişim sektörünü nelerin beklediğine dair tahminlerini teknoloji dünyası ile paylaştı.

Tahminlerin ilki işletmelerin bilgi merkezli hale gelmesi. Günümüzde müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve strateji geliştirmek önemli hale geldiği için işletmelerin BT departmanlarının önemi artıyor ve müşteri verilerini toplamak ve saklamak önem kazanıyor.

Tahminlerin ikincisi ise bütçe konusunda. İşletmeler birinci sınıf dijital müşteri deneyimi için bütçelerini artırmak zorunda kalacak. Ancak bir yandan da maliyetleri asgari seviyede tutmak için bulut altyapısına yönelecek. 

2014 yılında işletmelerin yüzde 4'ünün iş yüklerini bulut ortamına taşıyacakları öngörülüyor. Başarılı işletmeler bulut sayesinde bilişim maliyetlerini yüzde 38 civarında azaltacak ve yeni uygulamaların sistemlere entegrasyon süresi de yüzde 20'nin üzerinde hızlanacak. 

Altyapılarını bulut ortamına taşıyan işletmeler için güvenlik ve devamlılık da ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü işletmeler için pazarda üst sıralara çıkmak veya fırsatları kaçırma riski çok önemli hale geldi. Herhangi bir veri kaybı veya sunucu kesintileri şirketler için ağır sonuçlar doğurabiliyor.

Bilişim teknolojilerinde gelişmiş bağlanılabilirlik ve her yerden her zaman veri yönetimini tnaımlayan Üçüncü Platform'a da geçiş hızlanıyor. IDC tahminlerine göre gelecek yıl Üçüncü Platform harcamaları bilişim harcamaların yüzde 29'unu teşkil edecek ve büyümeye yüzde 89 oranında katkı yapacak. Ayrıca bulutun bilişim harcamalarının gelecek yıl yüzde 25 artarak 100 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor.  

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