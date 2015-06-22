ESA, 3D yazıcıyla hazırlanan roket parçalarını başarıyla test etti

Üretim sürecini değiştiren son dönemin en önemli teknolojilerinden üç boyutlu yazıcılar, uçaklar yanında artık uzay endüstrisinde de kendisine yer buluyor. 2014 yılında üç boyutlu yazıcıyla hazırladığı SuperDraco itici biriminin kalite testlerini bitiren SpaceX sonrası, şimdide Avrupa Uzay Ajansı ya da kısa adıyla ESA, üç boyutlu yazıcıyla ürettiği roket parçalarını başarıyla test ettiğini duyurdu.

ESA, üç boyutlu yazıcıyla roketlerin önemli parçalarından yanma odası ile nozül birimlerini üretmiş durumda. Şimdilik takı işlemede de kullanılan lazer baskı makinesiyle (Katman katman baskı) "platinum–iridium" malzemesinden üretilen parçalar, kurum tarafından belirtildiği kadarıyla 618 adet ateşleme testine tabi tutulmuş ve maksimum 1253 derece sıcaklıklara dayanabilmiş durumda.

Bu önemli değerlerin geleneksel üretim teknikleriyle hazırlanan iticiler ile eşit olduğunu belirten ESA, üç boyutlu yazıcı teknolojileriyle atık malzeme sorununun son derece aşağıya çekilenildiğini, buna bağlı olarak materyal fiyatlarının düşürülebildiğini ve ciddi bir üretim esnekliği elde edilebildiğini söylüyor.

ESA ve partnerlerinin bir sonraki hedeflerinin ise platinum–iridium yerine çok daha yüksek performans verebilen "platinum-rhodium" materyalini kullanmak olduğu belirtiliyor.

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Hot_firing_of_world_s_first_3D-printed_platinum_thruster_chamber