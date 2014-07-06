ESA'nın yeni projesi StarTiger ile Mars üzerine keşif aracı indirmek daha güvenli hale geliyor

Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni Mars, bildiğiniz üzere kayaların bol olduğu oldukça zorlu bir araziye sahip. Bu alana keşif araçlarının çok daha güvenli şekilde indirilebilmesi için StarTiger isimli bir proje geliştiren Avrupa Uzay Ajansı ya da kısa adıyla ESA , Titan'ın araştırılması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünen NASA'nın teorisini Mars için farklı bir çizgide tasarlıyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan StarTiger projesi kapsamında "Dropship" adı verilen dört pervaneli bir insansız hava aracı hazırlayan ESA, bu aracıyla keşif araçlarının güvenli şekilde Mars ve benzeri zorlu yüzeylere indirilmesini hedefliyor. Daha önceden belirlenen alanlara GPS ve dahili konum sistemleriyle giden Dropship, belirlenen alana geldikten sonra ise görüntü tabanlı sisteme geçerek lazer mesafe bulucu ve barometrenin yardımıyla taşıdığı aracı en güvenli noktaya (Taşların / kayaların olmadığı) kablo yardımıyla bırakarak geriye dönebiliyor. Maksimum 17 metre yükseklikte seyir yapan ve indirme sırasında bu yüksekliği 10 metre seviyesine getiren araç, bırakma işlemi sonrası yüksekliğini tekrardan 17 metreye çıkabiliyor.

Mars'a benzer şekilde hazırlanan büyük bir test alanında başarıya ulaşan StarTiger projesinin, daha gerçekçi yüklerle ilerleyen dönemde test edilmeye devam edileceği belirtiliyor. Bahsi geçen testin videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/Dropship_offers_safe_landings_for_Mars_rovers