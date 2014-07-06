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ESA'nın yeni projesi StarTiger ile Mars üzerine keşif aracı indirmek daha güvenli hale geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ESA'nın yeni projesi StarTiger ile Mars üzerine keşif aracı indirmek daha güvenli hale geliyor
Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni Mars, bildiğiniz üzere kayaların bol olduğu oldukça zorlu bir araziye sahip. Bu alana keşif araçlarının çok daha güvenli şekilde indirilebilmesi için StarTiger isimli bir proje geliştiren Avrupa Uzay Ajansı ya da kısa adıyla ESA, Titan'ın araştırılması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünen NASA'nın teorisini Mars için farklı bir çizgide tasarlıyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan StarTiger projesi kapsamında "Dropship" adı verilen dört pervaneli bir insansız hava aracı hazırlayan ESA, bu aracıyla keşif araçlarının güvenli şekilde Mars ve benzeri zorlu yüzeylere indirilmesini hedefliyor. Daha önceden belirlenen alanlara GPS ve dahili konum sistemleriyle giden Dropship, belirlenen alana geldikten sonra ise görüntü tabanlı sisteme geçerek lazer mesafe bulucu ve barometrenin yardımıyla taşıdığı aracı en güvenli noktaya (Taşların / kayaların olmadığı) kablo yardımıyla bırakarak geriye dönebiliyor. Maksimum 17 metre yükseklikte seyir yapan ve indirme sırasında bu yüksekliği 10 metre seviyesine getiren araç, bırakma işlemi sonrası yüksekliğini tekrardan 17 metreye çıkabiliyor.
Mars'a benzer şekilde hazırlanan büyük bir test alanında başarıya ulaşan StarTiger projesinin, daha gerçekçi yüklerle ilerleyen dönemde test edilmeye devam edileceği belirtiliyor. Bahsi geçen testin videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/Dropship_offers_safe_landings_for_Mars_rovers Yorum Yaz
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teramit 5 yıl
Eğer büyük bir araç olmayacaksa güçlü pervanelerle olası bir durum ama demmekki NASA gibi araçlar düşünmüyorlar.Bencede roket daha iyi tek seferlik kullanım için.
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darkaura 5 yıl
anlasilan esa hala beagle 2 nin basarisiz mars inisini unutabilmis degil. acikcasi cok aklima yatmadi. marsin yercekimi dunyanin yarisi kadar olsada atmosfer yogunlugu dunyanin %1inden daha dusuk. boyle bir sistem ne kadar verimli calisabilir. nasanin roket itici sistemli inisleri daha mantikli gibi geliyor. simdiye kadarda cok basarili inisler gerceklestirdiler.
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Virinom 5 yıl
Genelde bu tip hava araçları hafif nesneleri taşıyordu kamera falan ama resimden anlaşıldığı üzere metal gövdeli bir aracı taşıyabiliyor.Mars atmosferinin dünyadan daha yoğun olduğunu düşünürsek daha da fazla yük taşıyabilir.
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mehmednaim 5 yıl Virinom
Virinom

Genelde bu tip hava araçları hafif nesneleri taşıyordu kamera falan ama resimden anlaşıldığı üzere metal gövdeli bir aracı taşıyabiliyor.Mars atmosferinin dünyadan daha yoğun olduğunu düşünürsek daha da fazla yük taşıyabilir.

Yanlışınız var, Mars atmosferi daha yoğun değil daha az yoğun ve söylediğinizin tersine, orada Dünya'dakinden daha az yük taşıyabilir.

Mars atmosferi hakkında genel bilgi : en.wikipedia.org/...
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