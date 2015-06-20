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ETH Zurich'den merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye: Scalevo

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ETH Zurich'den merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye: Scalevo
 
Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle kendi başına yürüme yetisini kaybetmiş olan kişiler, bildiğiniz üzere hayatlarını tekerlekli sandalye yardımıyla devam ettiriyorlar. Ancak şehirlerimiz daha çok sağlıklı kişiler odağında hazırladığı için tekerlekli sandalye ile merdiven ya da en basitinden bir kaldırımı çıkmak dahi büyük sorunlar yaratabiliyor.
Bu noktada son dönemde gördüğümüz en iyi çalışmalardan bir tanesine imza atan Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, Scalevo ismini verdikleri elektrikli tekerlekli sandalye modeliyle kaldırım hatta merdiven çıkma sorununu ortadan kaldırıyor. Bünyesinde bu amaç için açısı ayarlanabilir bir palet sistemi yer alan Scalevo, bu sayede oldukça dik merdivenlere dahi rahatlıkla çıkabiliyor ve yapısı itibariyle güvenli bir süreç ortaya koyuyor.
Önümüzdeki yıl düzenlenecek Cybathlon (ETH Zurich'in engelli kişiler için düzenlediği aletli yarışma) kapsamında kullanılması planlanan Scalevo, şimdilik ticari satışı hakkında bilgi olmasa da üzerinde ciddi çalışmalar yürütülen bir proje olarak büyük bir gelecek vaat ediyor. Cihazın yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

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DaRKFoRCeS 3 yıl
Hemen hemen her gelişmiş ülkelerde vatandaşlar ön planda. Bu ülke gibi 333. Dünya ülkesinde en değersiz şey insan hayatı. Sadece tebrik ederim önce beynindeki engeli aşmış insanları.
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aspirin_00 3 yıl
bunun android telefonlarla kumanda edileni çıkarsa hiç şaşırmayın
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34sem 3 yıl
türkiyeye gelsin vergileer dahil 300 milyar :/
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nofear_61 3 yıl
Günümüzde bu kadar önemli konularda bile hala elle tutulur şeyler üretilip bu tarz sorunlar çözülememişken büyük kurumsal şirketlerin minicik ekranlarda yaptığı 5K 10K arge yatırımlarına acıyorum.
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swat882 3 yıl
İnsanlık olarak ilk önce bu gibi problemleri çözmemiz lazım bravo valla şirkete
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doctor_bey 3 yıl
Birazcık yavaş gibi geldi şu an için, ama geliştirirler eminim ki, gerçi şimdi bile yaptığı iş gayet güzel, gelişince de daha güzel olacaktır.
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DigitalKral 3 yıl
Pekin nasıl iniyor. Sadece çıkarken gösterilmiş.
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enes yıldırım 93 3 yıl
güzel de pratikte de video daki gibi olur işl
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