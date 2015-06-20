ETH Zurich'den merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye: Scalevo

Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle kendi başına yürüme yetisini kaybetmiş olan kişiler, bildiğiniz üzere hayatlarını tekerlekli sandalye yardımıyla devam ettiriyorlar. Ancak şehirlerimiz daha çok sağlıklı kişiler odağında hazırladığı için tekerlekli sandalye ile merdiven ya da en basitinden bir kaldırımı çıkmak dahi büyük sorunlar yaratabiliyor.

Bu noktada son dönemde gördüğümüz en iyi çalışmalardan bir tanesine imza atan Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, Scalevo ismini verdikleri elektrikli tekerlekli sandalye modeliyle kaldırım hatta merdiven çıkma sorununu ortadan kaldırıyor. Bünyesinde bu amaç için açısı ayarlanabilir bir palet sistemi yer alan Scalevo, bu sayede oldukça dik merdivenlere dahi rahatlıkla çıkabiliyor ve yapısı itibariyle güvenli bir süreç ortaya koyuyor.

Önümüzdeki yıl düzenlenecek Cybathlon (ETH Zurich'in engelli kişiler için düzenlediği aletli yarışma) kapsamında kullanılması planlanan Scalevo, şimdilik ticari satışı hakkında bilgi olmasa da üzerinde ciddi çalışmalar yürütülen bir proje olarak büyük bir gelecek vaat ediyor. Cihazın yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.