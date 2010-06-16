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EVGA, GeForce GTX 480 SuperClocked+ modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 480 SuperClocked+ modelini duyurdu
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde Kuzey Amerika pazarının lideri olan EVGA, yüksek performans tutkunları için hazırladığı GeForce GTX 480 SuperClocked+ modelini duyurdu. Bir süre önce GeForce GTX 470 modelinde yaptığına benzer şekilde, soğutma performansına yönelik bir takım güncellemeler içeren kart, aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı oalrak sunuluyor. EVGA'dan yapılan açıklamaya göre yeni model, sahip olduğu özel arka plaka ve geliştirilen braket sayesinde standart SuperClockedC modeline göre 7 derece daha serin çalışıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde 3.2 milyar transistör bulunan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 726MHz'de, paralel işlemcileri 1451MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan GeForce GTX 480 SuperClocked+, 4 yollu SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. Çift DVI ve bir adet HDMI konnektörü ile gelen EVGA GeForce GTX 480 SuperClocked+ modeinin yurt dışı satış fiyatı 550$ olarak açıklandı.

EVGA, GeForce GTX 480 SuperClocked+ modelini duyurdu
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EVGA, GeForce GTX 480 SuperClocked+ modelini duyurdu
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Jaimine_RAJA 9 yıl
bu kartlara yani yeni gtx serisine Türk işi bir soğutma sistemi lazım.aha adınıda buldum.SsS(sivas Soğutma Sistemi)
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CeFurkan 9 yıl
standart fan koymuslar ya

insan bare biraz daha ozellesmiş bisi koyar
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MeMETH_ 9 yıl
asus gtx480 modelinin oc potansiyelimi yüksek yoksa evganınmı arkadaşlar?
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Batuist 9 yıl
ne kadar ısınıp fazla güç tüketsede seviyorum bu kartı.. umarım 28nm versiyonu daha iyi olur...
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zorolum 9 yıl
bence bu tür ekran kartlarının sogutucu ları böyle eskiler gibi sıradan olmamalı çift fanlı özel yapım soğutucular gibi olmalı bence böyle bir kart böyle bir performance için çok düşük
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Bassplayerr 9 yıl
Referans tasarımdan daha kötü :)
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huseyincarnege 9 yıl
iki parca demir eklemiş süper olmuş diyolar

adam oraya iki fan bide ısı borusu ekler

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fukarakoala 9 yıl
Yan ısı boruları yok galiba bu modelde değişikliğe mi gittiler

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