EVGA, GeForce GTX 480 SuperClocked+ modelini duyurdu

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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde Kuzey Amerika pazarının lideri olan EVGA, yüksek performans tutkunları için hazırladığı GeForce GTX 480 SuperClocked+ modelini duyurdu. Bir süre önce GeForce GTX 470 modelinde yaptığına benzer şekilde, soğutma performansına yönelik bir takım güncellemeler içeren kart, aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı oalrak sunuluyor. EVGA'dan yapılan açıklamaya göre yeni model, sahip olduğu özel arka plaka ve geliştirilen braket sayesinde standart SuperClockedC modeline göre 7 derece daha serin çalışıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde 3.2 milyar transistör bulunan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 726MHz'de, paralel işlemcileri 1451MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan GeForce GTX 480 SuperClocked+, 4 yollu SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. Çift DVI ve bir adet HDMI konnektörü ile gelen EVGA GeForce GTX 480 SuperClocked+ modeinin yurt dışı satış fiyatı 550$ olarak açıklandı.

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