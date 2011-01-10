EVGA, GeForce GTX 570 için arka plaka hazırladı

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini gösteren EVGA, GeForce GTX 570 için hazırladığı arka plakayı duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği, 480x paralel işlemcili GeForce GTX 570 için hazırlanan arka plaka, referans tasarımlı GeForce GTX 570'ler ile uyumlu olduğu için kullanmak için illa ki EVGA üretimi ekran kartına sahip olmanız gerekmiyor.

Sahip olduğu petekli tasarımı ile baskılı devrenin soğutulmasına katkı sağladığı belirtilen arka plaka, yurt dışında 20$ seviyesinden satışa sunuluyor. EVGA tarafından gelecekte çıkacak özel tasarımlı GeForce GTX 570 modellerinde kullanılması beklenen arka plaka'nın detayları için EVGA'nın resmi internet sitesine bakabilirsiniz.