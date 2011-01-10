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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, GeForce GTX 570 için arka plaka hazırladı

8 yıl
9,6b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 570 için arka plaka hazırladı
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Tüketici Elektroniği Fuarı'nda çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini gösteren EVGA, GeForce GTX 570 için hazırladığı arka plakayı duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği, 480x paralel işlemcili GeForce GTX 570 için hazırlanan arka plaka, referans tasarımlı GeForce GTX 570'ler ile uyumlu olduğu için kullanmak için illa ki EVGA üretimi ekran kartına sahip olmanız gerekmiyor.

Sahip olduğu petekli tasarımı ile baskılı devrenin soğutulmasına katkı sağladığı belirtilen arka plaka, yurt dışında 20$ seviyesinden satışa sunuluyor. EVGA tarafından gelecekte çıkacak özel tasarımlı GeForce GTX 570 modellerinde kullanılması beklenen arka plaka'nın detayları için EVGA'nın resmi internet sitesine bakabilirsiniz.

EVGA, GeForce GTX 570 için arka plaka hazırladı
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EVGA, GeForce GTX 570 için arka plaka hazırladı
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rog maximus 8 yıl
benimde aklıma takılan bir konu vardır hep konu soğutucu olunca yine geldi aklıma kartların hepsinin görünümü neredeyse aynı ama binbir çeşitde ve görsellikte sınır tanımayan soğutucu yapıyorlar ne gerek varsa o kadar görselliğe sonuçta altta kalıyor anlamadığım konu ise ekran kartlarını niye işlemcisi üstete kalacak şekilde yapmıyorlar ????
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OverClocK1ng 8 yıl
Burada yapılsa 1 liraya mâl olur. Satılmaya kalkılsa 10 lira dense millet "Yuhh kazıkçıya bak. 1 liraya mâl edip 10 liraya satmaya kalkıyor çakal" derler. Bizim milletimiz böyledir. Tasarımmış, fikir üretimiymiş değersiz şeylerdir. Bizim millete göre ne kadara üretilip kaça satıldığı önemlidir. 10 Liraya anakart üret. Doğal 6x USB3.0 ve 10 Sata3 olsun. 100$ a sat. Maliyetini bilsinler. Demediklerini bırakmazlar.
180$ a üretilen iPhone dan önce takozlara 1000 Lira para verirler. Tabi onun maliyeti söylenmiyordu. iSupli söyledi 180$ diye. Tamam iPhone mundar oldu...
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drkayzer 8 yıl
bu kadar ısınan bi karta bu plakanın soğutacağını pek aklım kesmiyor benim
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alidarkstone 8 yıl
OverClocKing

Burada yapılsa 1 liraya mâl olur. Satılmaya kalkılsa 10 lira dense millet "Yuhh kazıkçıya bak. 1 liraya mâl edip 10 liraya satmaya kalkıyor çakal" derler. Bizim milletimiz böyledir. Tasarımmış, fikir üretimiymiş değersiz şeylerdir. Bizim millete göre ne kadara üretilip kaça satıldığı önemlidir. 10 Liraya anakart üret. Doğal 6x USB3.0 ve 10 Sata3 olsun. 100$ a sat. Maliyetini bilsinler. Demediklerini bırakmazlar.

180$ a üretilen iPhone dan önce takozlara 1000 Lira para verirler. Tabi onun maliyeti söylenmiyordu. iSupli söyledi 180$ diye. Tamam iPhone mundar oldu...


+++1000
Çok doğru
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vulcain 8 yıl
evga sakin şampiyon, fermi x2 çıkartıyor hem heveslendi hem heyecanlandı çocuk tabi doğal güçlendirmek istiyor, iyi bir düşünce, kaç derece düşürür göreceğiz hep beraber. yüksek ısıda çalışacak bir kart için bir derece de önemlidir bence ama daha fazla katkı yapacağı kesin.
@alpa07 hocam illaki kazanacak, nokia n8'in de maliyeti 182.5$ civarı hatta iphone4 de 182.75 mi neydi çok fark yok ama firmaların önerdiği satış fiyatı 500$'lara zıplıyor :) 20 dolar ne ki.
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K0rkunc 8 yıl

vulcain

evga sakin şampiyon, fermi x2 çıkartıyor hem heveslendi hem heyecanlandı çocuk tabi doğal güçlendirmek istiyor, iyi bir düşünce, kaç derece düşürür göreceğiz hep beraber. yüksek ısıda çalışacak bir kart için bir derece de önemlidir bence ama daha fazla katkı yapacağı kesin.

@alpa07 hocam illaki kazanacak, nokia n8'in de maliyeti 182.5$ civarı hatta iphone4 de 182.75 mi neydi çok fark yok ama firmaların önerdiği satış fiyatı 500$'lara zıplıyor :) 20 dolar ne ki.



O kadar basit değil işte o ar-ge aşamasında milyon dolar gidiyor o aletlere
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alpa07 8 yıl
evga parayı bun tür şeylerden kazanıyor.maliyetine baksan 1 dolar bile yoktur
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
ya tam benim düşündüğümü düşünmüş kerata
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