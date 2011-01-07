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EVGA çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini gösterdi

8 yıl
16,1b
1
57
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini gösterdi
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Nvidia'nın çift grafik işlemcili Fermi X2 modeli uzunca bir süredir merakla beklenmekte. Bu konuda firmadan henüz herhangi bir açıklama yapılmasa da, Galaxy firması birakç farklı etkinlikte kendi hazırladığı Fermi X2 modelini tanıtmıştı. Bu konuda ikinci adım EVGA'dan geldi ve firma CES 2011 fuarında mühendislik örneği Fermi X2 modelini tanıttı.

Kartın detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, kullanılan GPU modeline göre (GF110/GF114), 2GB veya 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor. AMD'nin yakında piyasaya süreceği Radeon HD 6990 modeline rakip olarak lanse edilmesi beklenen ekran kartı, ihtiyaç duyduğu gücü iki adet 8pin güç konnektöründen alıyor.

EVGA tarafından üç fanlı özel bir soğutucu ile desteklenen Fermi X2 çözümünde, görüntü aktarımı içinse üç adet DVI konnektörüne yer veriliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kartın detaylı özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Nvidia ve iş oraklarının, bu çeyrekte Fermi X2 modelini pazara sunmaları bekleniyor.

EVGA çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini gösterdi
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ozkan_tpc 8 yıl
Zamanında tv icat edildiğinde dönemin amerikan başkanı "kimse bu aptal kutuya 1 saat bile bakmaz" demişti. Şimdi tv siz bir evi hayal edebiliyor musunuz?
Çıkmaz, çıkamaz, yapamazlar, üstünde mangal yap, eve trafo çek gibi bayat yorumları bırakın artık. Adamlar çatır çatır yapıyor, ilk çeyrek bitmeden de piyasada olacak. Parası olan beğenen alır. O parayı hakeder etmez ayrı mesele.
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ilhdmr 8 yıl
otobüs gibi olmuşç. boyutta amd ye laf atarken bu andan itibaren amd nin ekran kartları baya küçük geliyor gözüme
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Tanarri 8 yıl
kasanın önünü kesip dışarı salıcan ucunu xD
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gurkan113 8 yıl
Server dolapları gibi olmuş dikey bakarsanız :D
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Tolgá 8 yıl
Gelişme var.ilk kez bir fermi x2 soğutucu ile göründü
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rodri 8 yıl
gerekli güç kablosu.


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devildance06 8 yıl
3 fanla anca soguyor yakıdna nvidia için 5 fan kullanırlar
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drkayzer 8 yıl
bunun çıkması bi 6 ay sürer en azından, nvidiadan çok hızlı bir atılım beklemiyorum
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napolyon94 8 yıl

drkayzer
bunun çıkması bi 6 ay sürer en azından, nvidiadan çok hızlı bir atılım beklemiyorum

Sonbahardada öyle diyorlardı :D gtx580:D
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trooper27 8 yıl
büyük kasası olmayan adamda acık almasın bu kartı :) sonuç olarak bu ekran kartı iyi bir kasanın 3-5 katı fiyata satılacak 6990 dan iyi olacağı kesin ama ne kadar kullanılabilir bir kart olacak göreceğiz örneğin bu kart 600 watt çekipte load da 90 dereceyi geçicekse 450 watt çekip 90 dereceyi geçmeyen 6990 tercih edilmelidir.
sonuç olarak günlük oyun zevki hangisi çok zevk veriyorsa hangisi az sorun çıkarıyorsa tercihimizdir
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DH Misafiri 8 yıl
aha nvidianın yeni sobası geliyor artık evdeki elektrikliyi iptal etcem aynı gücü çekerler aynı derecede ısıtırlar :D
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
evga yapar çok kaliteli gerçekten
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babaeski39 8 yıl
bütün üreticiler x2 fermi üreticek mi ? yoksa belli başlı firmalar mı ama

bunlar adamı 2 sene götürür sli olunca
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taner11 8 yıl
Böyle kartlara ne gerek var?3d marktan vantage dan birkaç bin puan fazla almkatan başka bir işe yaramaz.Bu masturbasyon yapıp tatmin olmaya benzer :)
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reytan 8 yıl

taner11

Böyle kartlara ne gerek var?3d marktan vantage dan birkaç bin puan fazla almkatan başka bir işe yaramaz.Bu masturbasyon yapıp tatmin olmaya benzer :)

Güzel örnek
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