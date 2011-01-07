EVGA çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini gösterdi

Nvidia'nın çift grafik işlemcili Fermi X2 modeli uzunca bir süredir merakla beklenmekte. Bu konuda firmadan henüz herhangi bir açıklama yapılmasa da, Galaxy firması birakç farklı etkinlikte kendi hazırladığı Fermi X2 modelini tanıtmıştı. Bu konuda ikinci adım EVGA'dan geldi ve firma CES 2011 fuarında mühendislik örneği Fermi X2 modelini tanıttı.

Kartın detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, kullanılan GPU modeline göre (GF110/GF114), 2GB veya 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor. AMD'nin yakında piyasaya süreceği Radeon HD 6990 modeline rakip olarak lanse edilmesi beklenen ekran kartı, ihtiyaç duyduğu gücü iki adet 8pin güç konnektöründen alıyor.

EVGA tarafından üç fanlı özel bir soğutucu ile desteklenen Fermi X2 çözümünde, görüntü aktarımı içinse üç adet DVI konnektörüne yer veriliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kartın detaylı özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Nvidia ve iş oraklarının, bu çeyrekte Fermi X2 modelini pazara sunmaları bekleniyor.