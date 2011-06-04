Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA çift işlemcili X79 anakart hazırlıyor

7 yıl
22,2b
1
19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Classified SR-2 model isimli özel anakartıyla çift işlemcili platform kurmak isteyenlere hız aşırtma odaklı çözüm sağlayan EVGA, Intel'in son çeyrekte pazara sunacağı yüksek performanslı Sandy Bridge-E işlemcileri için de benzer bir model sunacak. Computex 2011 Fuarı'nda rakip firmalara göre nispeten sessiz kalan EVGA'nın, X79 yonga setini kullanan çift LGA2011 soketli anakart üzerinde çalışmaya başladığı ve Sandy Bridge-E işlemcilerin çıkışına paralel olarak pazara sunulacağı belirtiliyor.

LGA1366 formundaki Xeon işlemci ailesinden aynı model iki işlemcinin kullanımına olanak tanıyan Classified SR-2 ile çeşitli rekorlara imza atan EVGA'nın, X79 çipsetli yeni anakart için nasıl bir tasarım ortaya koyacağı şu an için bilinmiyor. Asus'un LGA1366 ve LGA2011 formunda çift sokete sahip olan ve aynı anda çift işlemci kullanımı yerine işlemciden işlemciye kolay geçiş yapılmasını hedefleyen Danushi Bay kod adlı konsept anakartını bir kenara bırakırsak, EVGA'nın üzerinde çalıştığı yeni anakart en azından şu an için türünün tek örneği olacak gibi görünüyor.

Bu arada Intel'in pazara sunacağı Sandy Bridge-E işlemcilerine kısaca değinelim. Intel biri dört diğer ikisi ise altı çekirdekli olmak üzere Sandy Bridge-E serisi üç işlemci sunacak. Altı çekirdekli olan modeller sırasıyla 3.2GHz ve 3.3GHz'de görev yapacak, modeline göre sırasıyla 12MB ve 15MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek aynı zamanda gelişmiş hız aşırtma yetenekleri sunacaklar. Dört çekirdekli olan model ise 3.6GHz'de çalışacak, 10MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek ve diğer iki modele göre hız aşırtma konusunda sınırlı potansiyele sahip olacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xdorukx 7 yıl
Evga ne diyim allah sahibine bagislsin.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 7 yıl en beğenilen
Eagle Claw
Evga üretiyorsa bu özelliklerle gözü kapalı alınır.

o zaman gözünü kapa al :)
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
peters 7 yıl
Bu anakarta sahip olan yaşadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
NECROCYBER
2 tane 2600k desteklemiyor diğeri 1366p

evet duzgun okumayınca böyle oluyor :) aslında eski ıslemcısını satmadan 1155 e geçmek isteyenler ıcın harıka bir seçenek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 7 yıl

sadtneverdie

NECROCYBER

2 tane 2600k desteklemiyor diğeri 1366p


evet duzgun okumayınca böyle oluyor :) aslında eski ıslemcısını satmadan 1155 e geçmek isteyenler ıcın harıka bir seçenek.


düzgün okumamak değilde aklım asusa gitti ondan böyle yazmışım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
"ABARTILMIŞ"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 7 yıl
Süpermiş. Tasarım kısmında şaştım kaldım. Ayrıca o fanla soğutulan yerler kuzey ve güney köprüleri mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 7 yıl

fx57


LGA1366 formundaki Xeon işlemci ailesinden aynı model iki işlemcinin kullanımına olanak tanıyan Classified SR-2 ile çeşitli rekorlara imza atan EVGA'nın, X79 çipsetli yeni anakart için nasıl bir tasarım ortaya koyacağı şu an için bilinmiyor. Asus'un LGA1366 ve LGA2011 formunda çift sokete sahip olan ve aynı anda çift işlemci kullanımı yerine işlemciden işlemciye kolay geçiş yapılmasını hedefleyen Danushi Bay kod adlı konsept anakartını bir kenara bırakırsak, EVGA'nın üzerinde çalıştığı yeni anakart en azından şu an için türünün tek örneği olacak gibi görünüyor.


Biri 1366 biri 2011mi ? yoksa her 2 sokette 1366+2011mi destekliyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 7 yıl
@NECROCYBER, EVGA'nın yeni anakartı aynı anda iki adet LGA2011 işlemci çalıştırabilecek. LGA1366 + LGA2011 soketlerine sahip olan anakart, Asus'un Danushi Bay konsepti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 7 yıl

fx57

@NECROCYBER, EVGA'nın yeni anakartı aynı anda iki adet LGA2011 işlemci çalıştırabilecek. LGA1366 + LGA2011 soketlerine sahip olan anakart, Asus'un Danushi Bay konsepti.


ben karıştırdım o zaman teşekkürler bilgiendirme için haberi hızlı okudum biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 7 yıl
2 tane 2600k desteklemiyor diğeri 1366p
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
takıcaksın 2x2600k@4,5 ghz al sana renderfarm yavrusu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 7 yıl en beğenilen
Eagle Claw
Evga üretiyorsa bu özelliklerle gözü kapalı alınır.

o zaman gözünü kapa al :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl

MEMO1

Eagle Claw

Evga üretiyorsa bu özelliklerle gözü kapalı alınır.


o zaman gözünü kapa al :)


Bakmadan alacağım hemde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
subzero86 7 yıl
anakartta 2 işlemci olduğuna göre bari 2 işlemci performansını aynı anda eşzamanlı olarak kullandırırsa o zaman bir anlam ifade eder ama yok 1 işlemciden diğer işlemciye geçiş yaparsa şu anki tek 1 tane işlemci yuvası olan anakartlardan farkı olmayacaktır.çünkü geçiş yapma olayıyla 1 işlemci kullanıyorsunuz ve şu anki pc lerde 1 işlemci kullanıyor,eğer ekran kartlarındaki gibi sli crossfire tarzında birden çok donanım takıldığı için 2 işlemcide bu şekilde 2 li performans sağlarsa anlam ifade eder,yani 2 tane ekran kartınız olduğunu düşünün 2 si aynı anda çalışıp performansı katlayarak gösterecek,ama 2 tane ekran kartı takılı olduğu halde sadece 1 i çalışıp 1 i geçiş için yedekte beklerse saçma olur çünkü çalışan 1 tane zaten yedeğe ne gerek var 2 si aynı anda çalışmayacaksa.yani kısaca 2 işlemci aynı anda çalışmazsa şu anki anakartlardan performans olarak bi farkı olmayacaktır ama yok 2 si aynı anda çalışırsa o zaman performans çok extreme olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22246 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, evga ve
2 etiket daha intel Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Sensation "En güçlüsünü isteyenlere" video inceleme 7 yıl MSI Z68A-GD80 video inceleme 7 yıl Sony PSP 2 (NGP) ile ilgili ilk deneyimler ve özel bilgiler bu videoda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim