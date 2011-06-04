EVGA çift işlemcili X79 anakart hazırlıyor

Classified SR-2 model isimli özel anakartıyla çift işlemcili platform kurmak isteyenlere hız aşırtma odaklı çözüm sağlayan EVGA, Intel'in son çeyrekte pazara sunacağı yüksek performanslı Sandy Bridge-E işlemcileri için de benzer bir model sunacak. Computex 2011 Fuarı'nda rakip firmalara göre nispeten sessiz kalan EVGA'nın, X79 yonga setini kullanan çift LGA2011 soketli anakart üzerinde çalışmaya başladığı ve Sandy Bridge-E işlemcilerin çıkışına paralel olarak pazara sunulacağı belirtiliyor.

LGA1366 formundaki Xeon işlemci ailesinden aynı model iki işlemcinin kullanımına olanak tanıyan Classified SR-2 ile çeşitli rekorlara imza atan EVGA'nın, X79 çipsetli yeni anakart için nasıl bir tasarım ortaya koyacağı şu an için bilinmiyor. Asus'un LGA1366 ve LGA2011 formunda çift sokete sahip olan ve aynı anda çift işlemci kullanımı yerine işlemciden işlemciye kolay geçiş yapılmasını hedefleyen Danushi Bay kod adlı konsept anakartını bir kenara bırakırsak, EVGA'nın üzerinde çalıştığı yeni anakart en azından şu an için türünün tek örneği olacak gibi görünüyor.

Bu arada Intel'in pazara sunacağı Sandy Bridge-E işlemcilerine kısaca değinelim. Intel biri dört diğer ikisi ise altı çekirdekli olmak üzere Sandy Bridge-E serisi üç işlemci sunacak. Altı çekirdekli olan modeller sırasıyla 3.2GHz ve 3.3GHz'de görev yapacak, modeline göre sırasıyla 12MB ve 15MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek aynı zamanda gelişmiş hız aşırtma yetenekleri sunacaklar. Dört çekirdekli olan model ise 3.6GHz'de çalışacak, 10MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek ve diğer iki modele göre hız aşırtma konusunda sınırlı potansiyele sahip olacak.