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EVGA özel tasarımlı GeForce GTX 580 DS Superclocked modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA özel tasarımlı GeForce GTX 580 DS Superclocked modelini duyurdu
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EVGA yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor. Nvidia'nın en hızlı grafik işlem birimi olan GF110 GPU'sundan güç alan GeForce GTX 580 DS Superclocked modeli, sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. EVGA'nın daha önce çift grafik işlemcili GeForce GTX 460 X2 modelinde kullandığı yeni soğutucu sayesinde arttırılan saat hızlarına rağmen kartın serin çalıştığı belirtiliyor. EVGA'dan yapılan açıklamaya göre kartın grafik işlem birimi 797MHz'de, paralel işlem birimcileri 1594MHz'de, bellekleri ise 4050MHz'de görev yapıyor.

512x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği), 384-bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen DirectX 11 destekli ekran kartı çoklu GPU kurulumları için 3 yollu SLI desteği sunuyor. CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve PureVideo HD gibi teknolojilerin desteklendiği kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.

EVGA tarafından yurt dışında satışa sunulan GeForce GTX 580 DS Superclocked'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 519.99 dolar.

EVGA özel tasarımlı GeForce GTX 580 DS Superclocked modelini duyurdu
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MÜŞAVİR 8 yıl
Görseller bende açılmıyor. O nedenle buraya ekledim.

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Tony Tony 8 yıl
bendede açılmıyordu saol müşavir güzel kart gerçekten
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emregök 8 yıl
daha ince ızgaralı gibi işini bilen bir tasarım.
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NecroCyber-777 8 yıl
ne gereksiz yorumlar evga kullanmayan belli oluyor
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demircibu 8 yıl

NECROCYBER

ne gereksiz yorumlar evga kullanmayan belli oluyor


bu kartların kutusunu ellememiş kişilerin yorumunu takma bro...
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eeevrim 8 yıl
Açıkçası artık kabak tadı vermeye başladı bu gtx 580 ler her firma nın en az 4 farklı gtx 580 modeli var nerdeyse Artık düşürün fiyatları zırt pırt aynı modelin biraz iyisini çıkartıyorlar
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rtsbora 8 yıl
bu kart türkiyede satılacak mı?
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mute3535 8 yıl
Bu karttan cacık olmaz . Bizim evdeki mutfak robotunun çekirdek hızı daha iyi
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IronFist_InFlames 8 yıl

mute3535

Bu karttan cacık olmaz . Bizim evdeki mutfak robotunun çekirdek hızı daha iyi



iyiymiş


Yanlız tasarımı çok güzel olmuş hoşuma gitti
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xdorukx 8 yıl
Izgaraya benziyor bu kartin ustude yumurta piser :D
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mute3535 8 yıl
fıs bi kart
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