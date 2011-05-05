EVGA özel tasarımlı GeForce GTX 580 DS Superclocked modelini duyurdu

EVGA yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor. Nvidia'nın en hızlı grafik işlem birimi olan GF110 GPU'sundan güç alan GeForce GTX 580 DS Superclocked modeli, sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. EVGA'nın daha önce çift grafik işlemcili GeForce GTX 460 X2 modelinde kullandığı yeni soğutucu sayesinde arttırılan saat hızlarına rağmen kartın serin çalıştığı belirtiliyor. EVGA'dan yapılan açıklamaya göre kartın grafik işlem birimi 797MHz'de, paralel işlem birimcileri 1594MHz'de, bellekleri ise 4050MHz'de görev yapıyor.

512x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği), 384-bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen DirectX 11 destekli ekran kartı çoklu GPU kurulumları için 3 yollu SLI desteği sunuyor. CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve PureVideo HD gibi teknolojilerin desteklendiği kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.

EVGA tarafından yurt dışında satışa sunulan GeForce GTX 580 DS Superclocked'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 519.99 dolar.