DS N°8'in ilgi çekici tasarımına yakından bakın (Galeri)

DS N°8; 4.82 m uzunluğa, 1.90 m genişliğe ve 1.58 m yüksekliğe sahip. 0.24 Cd’lik sürüklenme katsayısına sahip olan model, aerodinamik tasarımı sayesinde WLTP'ye göre 750 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Otomobilin ön tarafında aydınlatılmış panjurun dışında V formundaki dikey LED ışık imzası ve DS PIXELVISION aydınlatma sistemi göze çarpıyor.
DS N°8'in iç mekanında yolcuları sararak ses sistemi ve aydınlatmayı yenilikçi bir şekilde sunan kapı döşemeleri dikkat çekiyor. Isıtma fonksiyonuna sahip X formlu direksiyon simidi, orta konsolda küçük bir anahtar şeklinde kullanılan vites seçici, geniş multimedya ekranı ve yüksek yoğunluklu köpük kullanımı ile konforlu bir seyahat sunan koltuklar da yeni DS N°8'in dikkat çeken özellikleri arasında.
DS N°8'in yüzde 20 ile yüzde 55 şarj seviyeleri arasında sabit 160 kW maksimum şarj gücü ve batarya ön ısıtma fonksiyonu sayesinde hızlı şarj istasyonlarında yüzde 20'den yüzde 80 oranına kadar şarj seviyesine erişim 27 dakikada tamamlanıyor.
DS N°8, 2025'in ortasından itibaren başta Avrupa'da olmak üzere kademeli olarak satışa sunulacak. 2025'in son çeyreğinde Türkiye pazarına da giriş yapabilir. Aşağıdaki galeride yeni DS DS N°8'in detaylı iç ve dış tasarım görsellerine göz atabilirsiniz:
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