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    DS N°8'in ilgi çekici tasarımına yakından bakın (Galeri)

    Fransız lüksünü yansıtan DS Automobiles'ın ilk %100 elektrikli modeli N°8'in iç ve dış tasarımına ilişkin etkileyici görsellerle karşınızdayız.                    
    DS N°8'in ilgi çekici tasarımına yakından bakın (Galeri) Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni DS N°8'in tasarımına ilişkin yeni görseller, otomobilin kendine has iç ve dış tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor. Fransız lüksünü simgeleyen modelde kullanılan siyah ön kaput ve aydınlatılmış panjur gibi detaylar oldukça dikkat çekici görünüyor.

    DS N°8; 4.82 m uzunluğa, 1.90 m genişliğe ve 1.58 m yüksekliğe sahip. 0.24 Cd’lik sürüklenme katsayısına sahip olan model, aerodinamik tasarımı sayesinde WLTP'ye göre 750 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Otomobilin ön tarafında aydınlatılmış panjurun dışında V formundaki dikey LED ışık imzası ve DS PIXELVISION aydınlatma sistemi göze çarpıyor.

    DS N°8'in iç mekanında yolcuları sararak ses sistemi ve aydınlatmayı yenilikçi bir şekilde sunan kapı döşemeleri dikkat çekiyor. Isıtma fonksiyonuna sahip X formlu direksiyon simidi, orta konsolda küçük bir anahtar şeklinde kullanılan vites seçici, geniş multimedya ekranı ve yüksek yoğunluklu köpük kullanımı ile konforlu bir seyahat sunan koltuklar da yeni DS N°8'in dikkat çeken özellikleri arasında.

    DS N°8'in ilgi çekici tasarımına yakından bakın (Galeri) Tam Boyutta Gör
    STLA Medium platformu üzerine inşa edilen DS N°8'de 74 kWsa ve 97,2 kWsa olmak üzere iki farklı NMC batarya paketi kullanılıyor. 230 beygirlik tek motorlu versiyon bu bataryalar ile sırasıyla 572 km ve 750 km sürüş menzili vadederken 350 beygirlik dört tekerlekten çekişli versiyonda menzil 686 km olarak karşımıza çıkıyor. Son hızı 190 km/s ile sınırlandırılan modelin en güçlü versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.

    DS N°8'in yüzde 20 ile yüzde 55 şarj seviyeleri arasında sabit 160 kW maksimum şarj gücü ve batarya ön ısıtma fonksiyonu sayesinde hızlı şarj istasyonlarında yüzde 20'den yüzde 80 oranına kadar şarj seviyesine erişim 27 dakikada tamamlanıyor.

    DS N°8, 2025'in ortasından itibaren başta Avrupa'da olmak üzere kademeli olarak satışa sunulacak. 2025'in son çeyreğinde Türkiye pazarına da giriş yapabilir. Aşağıdaki galeride yeni DS DS N°8'in detaylı iç ve dış tasarım görsellerine göz atabilirsiniz:

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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