Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'dan Batman tutkunlarına özel GeForce GTX 580

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
1
22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EVGA'dan Batman tutkunlarına özel GeForce GTX 580
Tam Boyutta Gör
Önde gelen donanım üreticilerinden EVGA, Batman: Arkham Cirty temasını taşıyan GeForce GTX 580 modelini duyurdu. Bir yandan Kepler mimarisini temel alan yeni nesil Nvidia GPU'larını bekleyen diğer taraftan da pazarda rekabetçi olmayı devam ettirmek isteyen EVGA'nın yüksek performans segmentindeki yeni çözümüi, tasarım olarak Nvidia'nın referans modelini temel alırken, soğutucu üzerindeki Batman çıkartması ile ayrılmayı başarıyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, GeForce GTX 580 Superclocked Batman: Arkham City, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 797MHz'de, paralel işlemcileri 1594MHz'de ve bellekleri de 4050MHz'de görev yapan ekran kartına 384-bit bellek veri yolu desteği 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesi eşlik ediyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan ekran kartında görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI portlarına yer veriliyor.
Kutu içeriğinde Batman: Arkham City için ücretsiz indirme kuponuna da yer verilen ekran kartı, 529.99$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile listelere girmiş durumda. 
EVGA'dan Batman tutkunlarına özel GeForce GTX 580
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
boox 8 yıl en beğenilen
baba batmana özel kart ne yahuu... kartın üstine bir tane batman sticker'ı yapıştırmışlar hepsi bu !!!!
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Kartın dış görünüşü atı radeon 5870 e benzetmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0NURK 8 yıl
Kartın dış görünüşünü atı radeon 5870 benzetmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BySeLaMeT-TR 8 yıl
EA'da böyle bir atak yapsa The Run için hiç fena olmaz yada ekran kartları için kutu içeriğinde Sticker'lar hiç fena olmaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 8 yıl
evga.com/...
lütfen bana söyleyin hangi kartı alırsınız ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 8 yıl
Hayır bir de değil Batman'e bana özel olsa ne olur?
Üzerinde bir tane sticker var. Onu da görmek için ya kasanın kapağını açmak ya da kartı slotundan çıkartmak gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şoray uzun yolda 8 yıl
bende batman iliyle ilgili sandım:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 8 yıl
Bu ekran kartıyla çok güzel Solitaire oynanır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
namigencan 8 yıl
O etiketin aynısını isteyen olursa bende yapabilirim kendi dizaynınızı yapın gönderin baskısını yaparım. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 8 yıl
Arkham City Önhüm Village oyununu ücretsiz indiriyormuşsun. Yanında da kart veriyorlar. Üstelik sadece 529.99$'a. Hemen alın... Peki...

Edit: Aslında Türkiye'deki oyun fiyatlarını düşününce bu kampanya burada çok az - birazcık işe yarar gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
boox

baba batmana özel kart ne yahuu... kartın üstine bir tane batman stickerı yapıştırmışlar hepsi bu !!!!

Aynen.
Kendinize özel tasarım yapıp bi fotokopiciden etikete çıkış aldırıp kendiniz yapıştırın. Üstelik size özel olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boox 8 yıl en beğenilen
baba batmana özel kart ne yahuu... kartın üstine bir tane batman sticker'ı yapıştırmışlar hepsi bu !!!!
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 8 yıl
tam evga ya yakışan kalitede bir ürün olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13640 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, evga ve batman
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonunu ve Pixellence teknolojisini konuştuk 8 yıl Transcend 64GB SDXC, USB3.0 & Express kart okuyucuları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim