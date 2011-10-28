EVGA'dan Batman tutkunlarına özel GeForce GTX 580

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen donanım üreticilerinden EVGA, Batman: Arkham Cirty temasını taşıyan GeForce GTX 580 modelini duyurdu. Bir yandan Kepler mimarisini temel alan yeni nesil Nvidia GPU'larını bekleyen diğer taraftan da pazarda rekabetçi olmayı devam ettirmek isteyen EVGA'nın yüksek performans segmentindeki yeni çözümüi, tasarım olarak Nvidia'nın referans modelini temel alırken, soğutucu üzerindeki Batman çıkartması ile ayrılmayı başarıyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, GeForce GTX 580 Superclocked Batman: Arkham City, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 797MHz'de, paralel işlemcileri 1594MHz'de ve bellekleri de 4050MHz'de görev yapan ekran kartına 384-bit bellek veri yolu desteği 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesi eşlik ediyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan ekran kartında görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI portlarına yer veriliyor.
Kutu içeriğinde Batman: Arkham City için ücretsiz indirme kuponuna da yer verilen ekran kartı, 529.99$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile listelere girmiş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lütfen bana söyleyin hangi kartı alırsınız ?
Üzerinde bir tane sticker var. Onu da görmek için ya kasanın kapağını açmak ya da kartı slotundan çıkartmak gerek.
Edit: Aslında Türkiye'deki oyun fiyatlarını düşününce bu kampanya burada çok az - birazcık işe yarar gibi duruyor.
Aynen.
Kendinize özel tasarım yapıp bi fotokopiciden etikete çıkış aldırıp kendiniz yapıştırın. Üstelik size özel olsun.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13640 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, evga ve batman