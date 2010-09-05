EVGA'nın GeForce GTS 450 modeli gün ışığına çıktı

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde Kuzey Amerika pazarının en büyük oyuncusu olduğu belirtilen EVGA'nın, GeForce GTS 450 modeline ilişkin detaylar belirdi. 13 Eylül'de ürün gamına GeForce GTS 450 tabanlı birkaç yeni model eklemeye hazırlanan EVGA'nın yeni modeli, referans tasarımı baz alıyor ancak grafik işlemci hızı, standart model ile kıyaslandığında bir miktar arttırılmış olarak geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1024MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 822MHz (referans modelde 783MHz), paralel işlemcileri 1645MHz'de (referans modelde 1566MHz) ve bellekleri de 3600MHz'de (referans model ile aynı) görev yapan ekran kartı, PhysX, CUDA ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için çift kartlı SLI kurulumlarını destekleyen yeni model, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyor. Resmi satışı 13 Eylül'de başlayacak EVGA'nın yeni modeli, yurt dışında 135$-140$ seviyesinde kullanıma sunulacak.