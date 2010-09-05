Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'nın GeForce GTS 450 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl
12,4b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EVGA'nın GeForce GTS 450 modeli gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde Kuzey Amerika pazarının en büyük oyuncusu olduğu belirtilen EVGA'nın, GeForce GTS 450 modeline ilişkin detaylar belirdi. 13 Eylül'de ürün gamına GeForce GTS 450 tabanlı birkaç yeni model eklemeye hazırlanan EVGA'nın yeni modeli, referans tasarımı baz alıyor ancak grafik işlemci hızı, standart model ile kıyaslandığında bir miktar arttırılmış olarak geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1024MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 822MHz (referans modelde 783MHz), paralel işlemcileri 1645MHz'de (referans modelde 1566MHz) ve bellekleri de 3600MHz'de (referans model ile aynı) görev yapan ekran kartı, PhysX, CUDA ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için çift kartlı SLI kurulumlarını destekleyen yeni model, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyor. Resmi satışı 13 Eylül'de başlayacak EVGA'nın yeni modeli, yurt dışında 135$-140$ seviyesinde kullanıma sunulacak.

EVGA'nın GeForce GTS 450 modeli gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

EVGA'nın GeForce GTS 450 modeli gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
geek90 8 yıl
TR de satılmadıktan sonra bana göre pek bir anlamı yokç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
şekil olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Valla performansını görmedim ama kart gerçekten de güzel görünüyor. Üst model kartlara benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
yuh gtx 460 neredeyse bedava :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aterikasedi 8 yıl
Detaylı testler ne zaman gelır beyler ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhamadko 8 yıl

sadtneverdie

yuh gtx 460 neredeyse bedava :S



bedava degil ustune para veriyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 8 yıl
vallahi kdv dahil 150 dolar desek 270tlden piyasaya girer.
5770 şuan 290dan başlıyor teknofiyata göre.
Tercih edilebilir bir fiyatlandırma.
tasarımda üst sınıf kart izlenimi vermiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 8 yıl
HD 5850 200 usd seviyesine çeksinler ( 128 Bit kartlar hikaye olur )

ASUS EAH5850/G/2DIS/1GD5 ..................239 usd
amazon.com/...

EVGA GeForce GTX460 768MB DDR5.......180 usd
amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 8 yıl
yaw az önce 450 sızdırıldı filan diyorlardı adam kartı sürmüş piyasaya sızdırmalardan bahsediyorlar yaa bukadarmı olur komediya bu nvidia entrika üstüne entrika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12402 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, fiyat ve
3 etiket daha geforce evga nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim