EZ-Robot, "herkes için robot" sloganıyla hazırladığı yeni modellerini satışa sundu

2011 yılında bu yana aktif olarak çalışmalar yürüten Kanada merkezli Ez-Robot, başlıkta da belirttiğimiz gibi "herkes için robot" sloganıyla hazırladığı Revolution Six, Revolution JD ve Revolution Roli model isimli yeni robotlarını satışa sundu.

Revolution serisi altında hazırladığı bu üç yeni model ile kişilerin donanım ve yazılım noktasında ciddi oranda kişiselleştirilebilir robotlar ortaya çıkartmasına imkan veren Ez-Robot, bu ürünleri bir spesifik bir görevden öte daha çok eğlence ve öğrenme amacıyla hazırlamış durumda. "Clip'n'play" isimli teknolojisiyle robotlar üzerine farklı motorlar, kameralar ya da kol / bacak gibi parçalar eklenmesine imkan tanıyan firma, hazırladığı modellerden Revolution Six'i daha çok örümcek benzeri altı bacaklı bir yapıda, Revolution JD'yi insansı bir yapıda, son olarak Revolution Roli'yi ise tank benzeri paletli bir yapıda geliştirmiş. Beraberinde özel bir programlama yazılımıyla gelen ve bu sayede kontrol yanında Android ile iOS işletim sistemleri için uygulama oluşturma desteği de verilen robotlar, üç boyutlu yazıcılarla parça noktasında çeşitlendirilebiliyor, güçlerini 120-Mhz ARM CORTEX M3 işlemciden alıyor ve kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi ile Bluetooth teknolojilerinden yararlanıyorlar.

Ez-Robot'un yeni geliştirdiği robotlardan Revolution Six 389$, Revolution JD 469$ ve Revolution Roli ise 249$ fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden elde edilebiliyor.

http://www.ez-robot.com