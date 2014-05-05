Early 2014 MacBook Air, selefine göre %5 daha yüksek performans sunuyor

Apple’ın geçtiğimiz hafta yayınladığı Early 2014 MacBook Air’lardaki performans artışı, yapılan testlerle netlik kazandı. Saf işlemci performansını ortaya koyan sentetik testlerden Geekbench’e göre 2014 model MacBook Air’lar, selefine göre %5-7 arasında daha fazla performans vadediyor.

Mid 2013 MacBook Air’ın baz işlemcisi Core i5-4250U idi. 1.3GHz frekansında çalışan bu Haswell işlemci ile MBA, tek çekirdek testinde yaklaşık 2370-2379 puan alabiliyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Early 2014 MBA’lar ise, 1.4GHz’lik i5-4260U işlemcisi ile aynı testten 2534-2538 puan alarak, performans çıtasını yaklaşık %5 yükseltiyor.

Öte yandan aynı test sonuçlarına göre, Early 2014 MBA’lar, sahip olduğu Haswell işlemciler ile 2011 model MBA’lara göre %45, 2012 model MBA’lara göre ise yaklaşık %20 daha yüksek performans gösteriyor. Bu farka, Haswell’in GPU tarafındaki önemli iyileştirmelerini de ekleyecek olursak; 2014 MBA’ların, taşınabilirliğe önem veren kullanıcıların günlük taleplerini sorunsuz şekilde karşılayabilecek, performans/fiyat oranı en yüksek Mac bilgisayarlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.