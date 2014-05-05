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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Early 2014 MacBook Air, selefine göre %5 daha yüksek performans sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Early 2014 MacBook Air, selefine göre %5 daha yüksek performans sunuyor
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Apple’ın geçtiğimiz hafta yayınladığı Early 2014 MacBook Air’lardaki performans artışı, yapılan testlerle netlik kazandı. Saf işlemci performansını ortaya koyan sentetik testlerden Geekbench’e göre 2014 model MacBook Air’lar, selefine göre %5-7 arasında daha fazla performans vadediyor.

Mid 2013 MacBook Air’ın baz işlemcisi Core i5-4250U idi. 1.3GHz frekansında çalışan bu Haswell işlemci ile MBA, tek çekirdek testinde yaklaşık 2370-2379 puan alabiliyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Early 2014 MBA’lar ise, 1.4GHz’lik i5-4260U işlemcisi ile aynı testten 2534-2538 puan alarak, performans çıtasını yaklaşık %5 yükseltiyor.

Öte yandan aynı test sonuçlarına göre, Early 2014 MBA’lar, sahip olduğu Haswell işlemciler ile 2011 model MBA’lara göre %45, 2012 model MBA’lara göre ise yaklaşık %20 daha yüksek performans gösteriyor. Bu farka, Haswell’in GPU tarafındaki önemli iyileştirmelerini de ekleyecek olursak; 2014 MBA’ların, taşınabilirliğe önem veren kullanıcıların günlük taleplerini sorunsuz şekilde karşılayabilecek, performans/fiyat oranı en yüksek Mac bilgisayarlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Early 2014 MacBook Air, selefine göre %5 daha yüksek performans sunuyor
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Early 2014 MacBook Air, selefine göre %5 daha yüksek performans sunuyor
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Diskleri ise 2013 Mac'lere göre daha yavaş. Haberde bundan neden bahsedilmiyor acaba?
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oktayakgoz 5 yıl
haberden çok reklam olduğu için
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myhotyro 5 yıl
Bu ivme ile 3 sene sonra mekanik disk performansında ssdli macbooklar bizimle olur :))
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1 Avatar
gidakontrol 5 yıl
Bende 4gb ram li 11 inç air var, call of duty 4 rahat oynanıyor.
appshopper.com/...
Bu adreste oyunlar için gereken özellikler yazıyor. Hd5000 nerdeyse hepsini aciyor
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premiumbeyin 5 yıl
mac book air in oyun performansı nasıl tecrübe eden arkadaşlar varmı ?
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GylR? 5 yıl
Air ların erken güncellenmesi Retinalı Air modelini erteledi gibi sanki.
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myhotyro 5 yıl
Bu ivme ile 3 sene sonra mekanik disk performansında ssdli macbooklar bizimle olur :))
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fukox 5 yıl
Yeter lan adam hayattan soğudu. Her fırsatta laf sokuyorsunuz
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Mclaren Honda 5 yıl
Koskaca haber editorunun gozunden disklerin yuzde 50 yavas oldugu nasil kacuyorsa
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myhotyro 5 yıl
Disklerin ciddi oranda yavaş olduğu başkalarının gözünden kaçmamış, Şadinin gözünden kaçmış. Ben Şadinin yerinde olsam Applea öncelikle ve özellikle kızardım. Şadi ve onun gibi onbinlerce bu kadar sadık kullanıcısına böyle bir kazık atmasını nasıl hazmedebiliyorlar yada umursamayabiliyorlar anlayamıyorum. Mercedes S yada BMW 7 serisi alıyorsunuz motor en iyilerden ama yürüyen aksan Megane veriyorlar, sende Mercedesim var diye seviniyor başkalarına böbürleniyorsun. Bu kadarda marka fanatiği olmamak lazım, kardan % vermiyorlarsa tabi.
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Mclaren Honda 5 yıl
204 ve 2013 arasinda kalip 2013 u almak mantikli mi sizce fiyat falan filan
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JoeyBane 5 yıl
Ne büyük fark..
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assasin34 5 yıl
laptop kullanacaksan macbook air yada yaptigin ise gore macbook pro veya mac book pro retina.bunlardan sasma ama eger akilli telefon alacaksan isler degisiyor.iphone hala rakiplerinin her anlamda gerisinde.
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