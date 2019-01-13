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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ebola'nın tüm formlarına karşı koruyan tek dozluk aşı geliştirildi

Ebolanın tüm çeşitlerine karşı koruma sağlayan tek dozluk aşı, Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanlarının elinden çıktı. Çalışmanın detayları haberimizde.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Ebola aşıları daha önce de geliştirilmiş olmasına karşın, her bir aşı, ebolaya sebep olan virüsün tek formuna karşı koruma sağlıyordu. Yeni geliştirilen aşı ise ebolanın tüm çeşitlerine karşı etkili. Üstelik bunu nispeten düşük dozlarda gerçekleştiriyor. MBP134 olarak bilinen "iki antikorlu karışım", Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanlarınca geliştirildi.
İnsan harici primatlar ve gelincikler üzerinde yapılan denemelerde, virüsün Bundibugyo ve Sudan versiyonları ile en ölümcülü olarak bilinen Zaire versiyonuna karşı, kilogram başına 25 mg ilacın koruma sağladığı keşfedildi.  
Aşıları ticarileştiren Mapp Biopharmaceutical şirketinin başkanı Larry Zeitlin, "Tüm ebola virüslerine karşı tek dozda hızlı ve etkili koruma sağlama yeteneği, özellikle az gelişmiş bölgelerdeki salgınlar sırasında, sahadaki sağlık çalışanları üzerindeki yükü hafifletecektir" şeklinde konuştu. Çalışmayla ilgili makale, birkaç gün önce Cell Host and Microbe dergisinde yayınlandı.

https://newatlas.com/single-dose-ebola-vaccine/58008/ Yorum Yaz
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deoks 4 ay en beğenilen
Aşı karşıtları buna da bir kulp bulur. Zaten mantalitelerinde araştırma, kanıt falan yok, yasla gitsin, çamur at izi kalsın. Bir aşı karşıtları iki düz dünyacılar. Bu iki bilim karşıtı kitle medeniyetin sonunu getirecek.
Aşı karşıtları buna da bir kulp bulur. Zaten mantalitelerinde araştırma, kanıt falan yok, yasla gitsin, çamur at izi kalsın. Bir aşı karşıtları iki düz dünyacıl...
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Seyrim 4 ay
Önce hasta et, sonra çözümü sat..
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deoks 4 ay en beğenilen
Aşı karşıtları buna da bir kulp bulur. Zaten mantalitelerinde araştırma, kanıt falan yok, yasla gitsin, çamur at izi kalsın. Bir aşı karşıtları iki düz dünyacılar. Bu iki bilim karşıtı kitle medeniyetin sonunu getirecek.
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cengiz7 4 ay
Şu ilaç sektöründe de artık virüse karşı aşıyı kim geliştirirse, virüsün yaratıcısı olarak onları görme hissim değişmiyor. Bi gün gelicek salıcaklar virüsü çine hindistana, paat dünya nüfusunun yarısı temizlenir
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