Ebola'nın tüm formlarına karşı koruyan tek dozluk aşı geliştirildi

Ebola aşıları daha önce de geliştirilmiş olmasına karşın, her bir aşı, ebolaya sebep olan virüsün tek formuna karşı koruma sağlıyordu. Yeni geliştirilen aşı ise ebolanın tüm çeşitlerine karşı etkili. Üstelik bunu nispeten düşük dozlarda gerçekleştiriyor. MBP134 olarak bilinen "iki antikorlu karışım", Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanlarınca geliştirildi.

İnsan harici primatlar ve gelincikler üzerinde yapılan denemelerde, virüsün Bundibugyo ve Sudan versiyonları ile en ölümcülü olarak bilinen Zaire versiyonuna karşı, kilogram başına 25 mg ilacın koruma sağladığı keşfedildi.

Larry Zeitlin, "Tüm ebola virüslerine karşı tek dozda hızlı ve etkili koruma sağlama yeteneği, özellikle az gelişmiş bölgelerdeki salgınlar sırasında, sahadaki sağlık çalışanları üzerindeki yükü hafifletecektir" şeklinde konuştu. Çalışmayla ilgili makale, birkaç gün önce Aşıları ticarileştiren Mapp Biopharmaceutical şirketinin başkanı, "Tüm ebola virüslerine karşı tek dozda hızlı ve etkili koruma sağlama yeteneği, özellikle az gelişmiş bölgelerdeki salgınlar sırasında, sahadaki sağlık çalışanları üzerindeki yükü hafifletecektir" şeklinde konuştu. Çalışmayla ilgili makale, birkaç gün önce Cell Host and Microbe dergisinde yayınlandı.

https://newatlas.com/single-dose-ebola-vaccine/58008/