Efsane oyun konsolu NES 30. yaşını kutluyor

Nintendo'nun efsanesi ve konsolların mihenk taşı NES (Nintendo Entertainment System) 30. yaş günün kutluyor. 18 Ekim 1985 yılında ABD'de satılmaya başlanan konsol kısa bir süre içerisinde popüler hale gelerek döneme damgasını vurmuştu. Konsol toplam 17 oyunla birlikte çıkışını gerçekleştirirken bu yapımlar arasında daha sonra kendisi marka haline gelecek Mario Bros. gibi önemli oyunlar da bulunuyordu.
Bu başarı ise sonrasında bir çok üreticiyi harekete geçirmiş ve konsolun kopyalarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Atari olarak andığımız bu kopyalar uzun yıllar boyunca oyun sektöründe kendine yer buldu. NES ise toplamda 50 milyonu aşan satış rakamına ulaşarak kendi alanında bir rekorun da sahibi. Çocukluğuna dönmek isteyen kullanıcılar için konsol günümüzde bazı internet mağazalarından ikinci el olarak hala temin edilebiliyor. Hatta oyunların da kendine has ufak bir piyasası var.
Konsolun hayatımıza soktuğu, çalışmayan kasetler için uygulanan "Kaset üfleme" yöntemi
Konsolun 30. Yıl dönümünün ABD pazarı için geçerli olduğunu hatırlatalım. Zira Nintendo konsolu Japonya pazarına yaklaşık iki yıl daha önce sürdüğü için orada bu yaş günü iki yıl önce kutlanmıştı. Sizler daha önce Atari veya NES konsoluna sahip olduğunuz mu? Bu konsollarda en sevdiğiniz oyun hangisiydi? Atari veya NES'inizi hala saklıyor musunuz?
http://techcrunch.com/2015/10/18/denim-denim-denim/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sıfır, kutulu cihazım olsun isterdim.
Ikinci el bir tane zar zor bulduk, onunla idare ediyoruz :)
Nes yerine famicom klonları vardı Türkiye'de. NES zaten amerikadan farklı bir pazarlama stratejisi olarak çıkmış.
Cengiz Ermiş youtube da paylaşmıştı bununla ilgili bir iki video)
ne oluyo lan filan diyemeden benine götürdü bi baktım mario oynuyo ( 8-4 şifreli yol var ) gidip gelip aynı yere çıkıyo filan. sürede bitmek üzere tabi... hemen yolu gösterdim sevinçten eli ayağına dolandı :) mario da gizli yol bulmuştum ne sevinmiştik be.. ilk oynadımız zamanlar ablam aşşa basınca marionun oturdunu keşfetmiş ... banada gelmiş diyorki ; sana öğretirim ama bana bunu getir yok bunu götür, ortalığı topla vs vs diye diye saatlerce çalıştırdı beni... sadece aşşa basmam gerektiğini öğrendimdeyse gerçekten çok sinirlenmiştim.
konami nin tmnt tournament vardı arkadaşla dövüşürdük hala olsa yine oynarım :) goal 3.. tmnt arcade vardı on numara oyundu. mortal kombat oynardım bütün adamları çözmüştüm ama bi raiden nasıl uçuyo unu çözememiştim. onu çözdügüm gün o kadar mutlu olmuştumki. sonra subzero nunda gizli hareketi varmış onuda buldum sonra.
toplam kaset sayısı 32 idi.. hepside klon yani hiç olmassa 10-15 oyun vardı. nwrdeyse 100 den fazla deişik oyunum vardı diyebilirim. snow bros u unutamam süper vakit geçerdi. rockman megaman...
babam nes in sonu yok ya sabaha kasar anlatırım valla :)
ömrüm yeterse 30 sonra gene oynarım ps15 dahi çıksa...
Famicom olarak da bilinir.
Atarilerdeki mario'yu 58 dakikada falan bitirebiliyorum ben de her aksam bitiriyordum bi ara
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