Efsane oyun konsolu NES 30. yaşını kutluyor

Nintendo'nun efsanesi ve konsolların mihenk taşı NES (Nintendo Entertainment System) 30. yaş günün kutluyor. 18 Ekim 1985 yılında ABD'de satılmaya başlanan konsol kısa bir süre içerisinde popüler hale gelerek döneme damgasını vurmuştu. Konsol toplam 17 oyunla birlikte çıkışını gerçekleştirirken bu yapımlar arasında daha sonra kendisi marka haline gelecek Mario Bros. gibi önemli oyunlar da bulunuyordu.

Bu başarı ise sonrasında bir çok üreticiyi harekete geçirmiş ve konsolun kopyalarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Atari olarak andığımız bu kopyalar uzun yıllar boyunca oyun sektöründe kendine yer buldu. NES ise toplamda 50 milyonu aşan satış rakamına ulaşarak kendi alanında bir rekorun da sahibi. Çocukluğuna dönmek isteyen kullanıcılar için konsol günümüzde bazı internet mağazalarından ikinci el olarak hala temin edilebiliyor. Hatta oyunların da kendine has ufak bir piyasası var.

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Konsolun 30. Yıl dönümünün ABD pazarı için geçerli olduğunu hatırlatalım. Zira Nintendo konsolu Japonya pazarına yaklaşık iki yıl daha önce sürdüğü için orada bu yaş günü iki yıl önce kutlanmıştı. Sizler daha önce Atari veya NES konsoluna sahip olduğunuz mu? Bu konsollarda en sevdiğiniz oyun hangisiydi? Atari veya NES'inizi hala saklıyor musunuz?

http://techcrunch.com/2015/10/18/denim-denim-denim/?ncid=txtlnkusaolp00000595