Japonya tüm vatandaşlarına bir Nintendo Switch 2 parası hibe etmeyi düşünüyor

Japonya para dağıtacak
Geçtiğimiz hafta Nintendo Switch 2 konsolunu Japon tüketicilere 115$ daha ucuza satma kararı alan Nintendo’nun ardından bu kez Japon hükümeti bir Nintendo Switch 2 konsolu değerinde parayı vatandaşlarına dağıtıyor.
Japon haber ajanslarının geçtiği bilgiye göre halen taslak aşamasında olan kanun çalışmasına göre kazancına bakmaksızın her Japon vatandaşına tek seferlik 50000 yen yani yaklaşık olarak 350$ ödeme yapılması planlanıyor. Başbakanın önemli bir kriz olarak nitelediği Trump vergilerinden böylece vatandaş korunmuş olacak ve ekonomi hareketlenecek.
Hükümet bunun için 2025 yılına özel bir bütçe hazırlığında. İşler yolunda giderse Haziran ayında kanunun meclise sunulması planlanıyor. Nintendo Switch 2 konsolunun da çıkış dönemi olduğu için satış konusunda önemli bir destek olacak gibi görünüyor.
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