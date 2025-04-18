Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkanlar
Xbox Store Bahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 70'e varan indirimler sunuluyor. 30 Nisan'a kadar sürecek indirim döneminde, EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL yerine 869,99 TL, Assassin’s Creed Mirage 900 TL yerine 360 TL, STAR WARS Jedi: Survivor 2.899 TL yerine 724 TL, Hogwarts Legacy: Dijital Deluxe Edition 2.999 TL yerine 749,75 TL ve Red Dead Redemption 469 TL yerine 117,25 TL'ye satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.