Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 12 gün boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkanlar

Xbox Store Bahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 70'e varan indirimler sunuluyor. 30 Nisan'a kadar sürecek indirim döneminde, EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL yerine 869,99 TL, Assassin’s Creed Mirage 900 TL yerine 360 TL, STAR WARS Jedi: Survivor 2.899 TL yerine 724 TL, Hogwarts Legacy: Dijital Deluxe Edition 2.999 TL yerine 749,75 TL ve Red Dead Redemption 469 TL yerine 117,25 TL'ye satın alınabiliyor.

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı 20 sa. önce eklendi

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