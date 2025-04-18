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    Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkanlar

    Xbox'ın dijital mağazası üzerinde merakla beklenen Bahar indirimleri başladı.  Yüzde 70'e varan indirimler için son tarih 30 Nisan. işte Xbox Store'da indirime giren oyunlar...
    Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 12 gün boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkanlar

    Xbox Store Bahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 70'e varan indirimler sunuluyor. 30 Nisan'a kadar sürecek indirim döneminde, EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL yerine 869,99 TL, Assassin’s Creed Mirage 900 TL yerine 360 TL, STAR WARS Jedi: Survivor 2.899 TL yerine 724 TL, Hogwarts Legacy: Dijital Deluxe Edition 2.999 TL yerine 749,75 TL ve Red Dead Redemption 469 TL yerine 117,25 TL'ye satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

    Oyun Önceki Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Assassin’s Creed® Mirage 900,00 TL 360,00 TL
    A Way Out 152,50 TL 30,50 TL
    Age of Empires IV: Anniversary Edition 399,50 TL 159,60 TL
    Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL
    Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 539,00 TL 53,90 TL
    Halo: The Master Chief Collection 1.199 TL 299,75 TL
    STAR WARS Jedi: Survivor 2.899 TL 724,99 TL
    Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 529,00 TL 211,60 TL
    Evil West 800,00 TL 240,00 TL
    Forza Motorsport Standard Edition 1.169 TL 584,50 TL
    Starfield 1.150 TL 690,00 TL
    Hogwarts Legacy: Dijital Deluxe Edition 2.999 TL 749,75 TL
    Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL
    Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition 1.059 TL 349,47 TL
    It Takes Two - Digital Version 1.499,00 TL 449,99 TL
    Far Cry® 6 600,00 TL 150,00 TL
    Resident Evil Village Gold Edition 1.749,00 TL 699,60 TL
    Forza Horizon 5 Standard Edition 999,99 TL 799,20 TL
    Red Dead Redemption 2 469,50 TL 117,25 TL
    Grand Theft Auto V 439,00 TL 219,50 TL
    Xbox Series X|S için NBA 2K25 2.900 TL 725,00 TL
    EA SPORTS FC™ 25 2.899 TL 869,99 TL
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    Forumdan Konular

    tıraş makinesi kesmiyor ne yapmalıyım şarj dinamosu arızası aküyü boşaltır mi silinen oyunda kaldığın yerden devam etme sevgilim bana güvenmiyor veli küçük

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