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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ekran kartı üreticisi AFOX, Nvidia'nın GeForce GT 530 modelini gösterdi

8 yıl
18,8b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticisi AFOX, Nvidia'nın ilk örnekleri CeBIT 2011 Fuarı'nda ortaya ancak resmi tanıtımı henüz yapılmayan GeForce GT 530 modelini gün ışığına çıkardı. 750MHz GPU ve 1333MHz bellek hızlarında çalışan kart 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve hem 1GB hem de 2GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulması bekleniyor.

Paralel işlemci sayısı (CUDA çekirdeği) hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak 96x'dan (GF108 GPU'sundaki paralel işlemci sayısı) fazla olması beklenmeyen ekran kartı, çalışma için ek güç girişine ihtiyaç duymazken üzerinde SLI konnektörü de bulunmuyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı aynı zamanda PhysX ve CUDA teknolojileriyle de uyumlu. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan AFOX GeForce GT 530'un 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile Nisan ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.


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namigencan 8 yıl
Aynen ya bukadar firma var parsayı büyükler toplamıyor demekki. Bu kadar firmadan Türkiye' de sayılı firma olması pazarın okadar da büyük olmadığını gösteriyor. Neden girsinlerki?
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Maul* 8 yıl
Bu firmalar nasıl ayakta kalıyor acaba yada yurt dışında bu markananın piyasası varda benmi bilmiyorum çok merak ediyorum
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Necessa®i 8 yıl
aynı şeyleri tekrar üretiyor. yüzeysel bir kaç değişiklik yapmışlar ama önceki modellerden pek farkı yok
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