AMD, RDN4 tabanlı Radeon RX 9070 serisini duyurdu: İşte ilk detaylar

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Tam Boyutta Gör AMD, CES 2025 kapsamında yepyeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıtırken tüketici sınıfı RDN4 tabanlı Radeon RX 9000 ailesi altındaki Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarını duyurdu. Ancak çok ilginç bir şekilde AMD, duyurduğu yeni Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 kartları için herhangi bir teknik özellik, performans veya fiyatlandırma gibi detaylara değinmedi.

Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 çıkış tarihi

AMD, yeni ekran kartlarında farklı bir strateji izleyerek Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 için neredeyse hiçbir şeyi açıklamadı... Firma, bunun bir ön duyuru olduğunu ve resmi lansman olmadığını aktarıyor. Dolayısıyla kartlar hakkında daha fazla bilgi için beklemek gerekecek. Ancak AMD, bu iki kartın 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtti.

Katlar duyuruldu, detaylar sonra

Tam Boyutta Gör AMD, Radeon RX 9000 ile RDNA 4 mimarisine geçiş yapıyor ve 4nm TSMC işlem sürecini benimsiyor. Ancak bunun 4 mü, N4P mi yoksa başka bir varyant mı olduğu belirsiz; her ihtimalde de AMD, hem verimlilik hem de yoğunluk anlamında ileriye doğru adım atmış olacak. Ayrıca üçüncü nesil Ray Accelerator’lar, ikinci nesil Yapay Zekâ Hızlandırıcılar ve Radiance Display Engine de mimaride yer alacak. Ayrıca AMD, yeni kartlarda yapay zeka çekirdeklerine de yer verecek.

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AMD, net ifadeler vermekten kaçınırken RDNA 4, “optimize edilmiş” işlem birimlerine (CU), “süper güçlendirilmiş” yapay zeka hesaplamaya, “geliştirilmiş” ışın izleme ve “daha iyi” medya kodlama kalitesine sahip olacak. Bu arada RDNA 3 ile hayatımıza giren GPU chiplet tasarımı, RDNA 4 serisinde de devam edecek mi sorusu henüz cevap bulmuş değil.

Performans nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör AMD, performans tarafında dediğimiz gibi herhangi bir şey sunmadı. Ancak yeni markalama stratejisinde gösterilen slayta bakarak bazı çıkarımlar yapmak mümkün. RX 9070 serisinin güncel kartlarla karşılaştırıldığında en üst seviye model olan 9070 XT'nin RTX 4070 Ti ve RX 7900 XT seviyesinde olduğu belirtiliyor.

AMD, alt seviye RX 9070 modelinin RX 7800 XT seviyesinde olabileceğini, ardından RX 9060 serisinin en iyi ihtimalle 7700 XT ile 7800 XT arasında, en düşük seviye kartlarda ise 7600 XT civarında performans sunacağını söylüyor. En azından slayt bize bunu gösteriyor.

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