AMD, RDN4 tabanlı Radeon RX 9070 serisini duyurdu: İşte ilk detaylar

- Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 çıkış tarihi
- Katlar duyuruldu, detaylar sonra
- Performans nasıl olacak?
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Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 çıkış tarihi
AMD, yeni ekran kartlarında farklı bir strateji izleyerek Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 için neredeyse hiçbir şeyi açıklamadı... Firma, bunun bir ön duyuru olduğunu ve resmi lansman olmadığını aktarıyor. Dolayısıyla kartlar hakkında daha fazla bilgi için beklemek gerekecek. Ancak AMD, bu iki kartın 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtti.
Katlar duyuruldu, detaylar sonra
AMD, net ifadeler vermekten kaçınırken RDNA 4, “optimize edilmiş” işlem birimlerine (CU), “süper güçlendirilmiş” yapay zeka hesaplamaya, “geliştirilmiş” ışın izleme ve “daha iyi” medya kodlama kalitesine sahip olacak. Bu arada RDNA 3 ile hayatımıza giren GPU chiplet tasarımı, RDNA 4 serisinde de devam edecek mi sorusu henüz cevap bulmuş değil.
Performans nasıl olacak?
AMD, alt seviye RX 9070 modelinin RX 7800 XT seviyesinde olabileceğini, ardından RX 9060 serisinin en iyi ihtimalle 7700 XT ile 7800 XT arasında, en düşük seviye kartlarda ise 7600 XT civarında performans sunacağını söylüyor. En azından slayt bize bunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.