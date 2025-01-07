Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, RDN4 tabanlı Radeon RX 9070 serisini duyurdu: İşte ilk detaylar

    AMD, CES 2025 kapsamında RDN4 tabanlı Radeon RX 9000 ailesi altındaki Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarını duyurdu. İşte Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 detayları:
    AMD, RDN4 tabanlı Radeon RX 9070 serisini duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    AMD, CES 2025 kapsamında yepyeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıtırken tüketici sınıfı RDN4 tabanlı Radeon RX 9000 ailesi altındaki Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarını duyurdu. Ancak çok ilginç bir şekilde AMD, duyurduğu yeni Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 kartları için herhangi bir teknik özellik, performans veya fiyatlandırma gibi detaylara değinmedi.

    Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 çıkış tarihi

    AMD, yeni ekran kartlarında farklı bir strateji izleyerek Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 için neredeyse hiçbir şeyi açıklamadı... Firma, bunun bir ön duyuru olduğunu ve resmi lansman olmadığını aktarıyor. Dolayısıyla kartlar hakkında daha fazla bilgi için beklemek gerekecek. Ancak AMD, bu iki kartın 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtti.

    Katlar duyuruldu, detaylar sonra

    AMD, RDN4 tabanlı Radeon RX 9070 serisini duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon RX 9000 ile RDNA 4 mimarisine geçiş yapıyor ve 4nm TSMC işlem sürecini benimsiyor. Ancak bunun 4 mü, N4P mi yoksa başka bir varyant mı olduğu belirsiz; her ihtimalde de AMD, hem verimlilik hem de yoğunluk anlamında ileriye doğru adım atmış olacak. Ayrıca üçüncü nesil Ray Accelerator’lar, ikinci nesil Yapay Zekâ Hızlandırıcılar ve Radiance Display Engine de mimaride yer alacak. Ayrıca AMD, yeni kartlarda yapay zeka çekirdeklerine de yer verecek.

    AMD, net ifadeler vermekten kaçınırken RDNA 4, “optimize edilmiş” işlem birimlerine (CU), “süper güçlendirilmiş” yapay zeka hesaplamaya, “geliştirilmiş” ışın izleme ve “daha iyi” medya kodlama kalitesine sahip olacak. Bu arada RDNA 3 ile hayatımıza giren GPU chiplet tasarımı, RDNA 4 serisinde de devam edecek mi sorusu henüz cevap bulmuş değil.

    Performans nasıl olacak?

    AMD, RDN4 tabanlı Radeon RX 9070 serisini duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    AMD, performans tarafında dediğimiz gibi herhangi bir şey sunmadı. Ancak yeni markalama stratejisinde gösterilen slayta bakarak bazı çıkarımlar yapmak mümkün. RX 9070 serisinin güncel kartlarla karşılaştırıldığında en üst seviye model olan 9070 XT'nin RTX 4070 Ti ve RX 7900 XT seviyesinde olduğu belirtiliyor.

    AMD, alt seviye RX 9070 modelinin RX 7800 XT seviyesinde olabileceğini, ardından RX 9060 serisinin en iyi ihtimalle 7700 XT ile 7800 XT arasında, en düşük seviye kartlarda ise 7600 XT civarında performans sunacağını söylüyor. En azından slayt bize bunu gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Profil resmi
    Selamahali 4 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tyt ayt tarih konuları aynı mı çiçek verirken söylenecek sözler tarihi geçmiş yumurta yenir mi kaf kef ne demek bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G5AT11
    HP 250 G9 9M3G5AT11
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız