Outlook.com hesaplarının ele geçirilmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Microsoft, geçtiğimiz hafta bir Outlook.com destek temsilcisinin, kullanıcı kimlik bilgilerini bilgisayar korsanların erişebileceği şekilde bıraktığını açıklamıştı. Bilgisayar korsanlarının Ocak ayından Mart ayına kadar klasör adlarına, e-posta adreslerine ve e-posta konu satırlarına erişebildikleri, ancak e-posta içeriğini göremedikleri belirtilmişti. Fakat gelen haberlere göre durum böyle değil.

Durum açıklandığından daha kötü

Microsoft bu durumun şimdiye kadar kaç kullanıcıyı etkilediğini henüz onaylamadı. Ancak, Motherboard'un haberine göre Microsoft bu ihlalden etkilenen kullanıcıların yaklaşık yüzde 6'sına farklı bir bildirim mesajı gönderdi. Bu bildirimlerde de ihlalin, başta belirtildiğinden çok daha kötü olduğuna dair bilgiler yer alıyor.

https://www.theverge.com/2019/4/15/18311112/microsoft-outlook-web-email-hack-response-comment

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Rapora göre bilgisayar korsanları Outlook.com hesaplarınaerişebildiler ve bu bilgileri çalıntı iPhone'lara bağlı iCloud hesaplarını sıfırlamak için kullandılar. Microsoft bu konuyuile paylaşmazken, kullanıcıların bu ihlalden nasıl bir zarar gördüğü ise şimdilik büyük bir