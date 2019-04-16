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Outlook.com hesaplarının ele geçirilmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Microsoft, geçtiğimiz hafta, Ocak ayından Mart ayına kadar geçen süre içinde bir kısım Outlook.com hesaplarının ele geçirildiğini açıklamıştı. Ancak durum şirketin açıkladığından daha vahim.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, geçtiğimiz hafta bir Outlook.com destek temsilcisinin, kullanıcı kimlik bilgilerini bilgisayar korsanların erişebileceği şekilde bıraktığını açıklamıştı. Bilgisayar korsanlarının Ocak ayından Mart ayına kadar klasör adlarına, e-posta adreslerine ve e-posta konu satırlarına erişebildikleri, ancak e-posta içeriğini göremedikleri belirtilmişti. Fakat gelen haberlere göre durum böyle değil.

Durum açıklandığından daha kötü

Microsoft bu durumun şimdiye kadar kaç kullanıcıyı etkilediğini henüz onaylamadı. Ancak, Motherboard'un haberine göre Microsoft bu ihlalden etkilenen kullanıcıların yaklaşık yüzde 6'sına farklı bir bildirim mesajı gönderdi. Bu bildirimlerde de ihlalin, başta belirtildiğinden çok daha kötü olduğuna dair bilgiler yer alıyor.
Rapora göre bilgisayar korsanları Outlook.com hesaplarına 6 aya kadar erişebildiler ve bu bilgileri çalıntı iPhone'lara bağlı iCloud hesaplarını sıfırlamak için kullandılar. Microsoft bu konuyu kamuoyu ile paylaşmazken, kullanıcıların bu ihlalden nasıl bir zarar gördüğü ise şimdilik büyük bir soru işareti.

https://www.theverge.com/2019/4/15/18311112/microsoft-outlook-web-email-hack-response-comment Yorum Yaz
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Das Boot 1 ay
Bu birde aciklanan sizintilar. Daha ne calintilar vardir kimbilir.
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Darktowertr 1 ay
Zaten kimlik avı postalarını bir türlü çözemediler. Günde 2 ya da 3 tane rahat kimlik avı posta geliyor. Üstüne bu tarz açıkları görünce insanın kullanası gelmiyor.
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chtsydn 1 ay
Outlook.com destek temsilcisinin, kullanıcı kimlik bilgilerini bilgisayar korsanların erişebileceği şekilde bıraktığını

Bu nasıl ihmal. Çocuk yapmaz.
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ProsesMuhendisi 1 ay
iOS üzerinden Outlook kullanıyorum. Son bir aydır garip şeyler oldu. 2 adımlı doğrulama 2 aydır açık ancak hangi tarayıcıdan girersem gireyim uygulama üzerinden üretilen şifreyi sormadı. Dün sabah twitch hesabıma Endonezya’dan giriş yapıldığına dair bilgi geldi. Ben de hesabı sildim. Ayrıca iOS uygulaması kendi kendine “outlook hesabınızda oturum açın” deyip tekrar giriş yapmamı istedi. Yani çok garip şeyler olduğu doğru. Mail sistemimde siteler tarafından otomatik olarak gönderilen üyelik şifreleri vardı.
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