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El hareketleriyle bilgisayar ve mobil cihaz kontrolü: Gest

Klavye ve fare ikilisinden sıkıldınız mı ? Hem bilgisayar hem akıllı mobil cihazlarınız için geliştirilen Gest, kontrol sürecine el hareketlerini dahil ediyor ve Kickstarter'da destek arıyor.
3 yıl
5,4b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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El hareketleriyle bilgisayar ve mobil cihaz kontrolü: Gest

Bilgisayarlarımız kontrol etmek için halen en çok geleneksel klavye ve fare ikilisini kullanıyoruz. Birçok insan bundan gayet memnun olsa da, geliştiriciler sürece el hareketlerimizi katmak için çalışmaya devam ediyor.
Hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arayan en yeni projelerden Gest, video incelemesine burada yer verdiğimiz Leap Motion'a rakip olarak karşımıza çıkıyor. Rakibinden farklı olarak giyilebilir şekilde hazırlanan ve bir nevi eldiven gibi tasarlanan ürün, el hareketlerini bünyesinde yer alan "ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre" üçlüsü ile algılıyor ve bunları hem bilgisayar hem de mobil cihazlara komut olarak aktarabiliyor.
Bluetooth LE teknolojisi ile kablosuz olarak çalışma gösteren Gest, gönderilen bu komutlar ile kişilerin örneğin sadece el hareketleriyle Abobe Photoshop ya da Maya, 3DS ve AutoCAD gibi yazılımları kontrol etmesine imkan tanıyor. Sanal objeler ile etkileşime girilmesine aracılık eden kontrol mekanizması, geliştirme kitiyle hemen herşey için programlanabiliyor ve Gest ile şimdilik çok kullanışlı görünmese de klavye olmadan yazı yazılabiliyor.
El hareketleriyle bilgisayar ve mobil cihaz kontrolü: Gest

Şarj edilebilir dahili bataryasıyla bir günü rahatlıkla çıkartabildiği belirtilen Gest, kontrol altyapısıyla sanal gerçeklik başlıkları için de kullanılabilecek bir çözüm ortaya koyuyor. Cihaz ile iOS ve Android cihazlara bağlanarak ortamdaki ışık ya da müzik ayarlamaları da el hareketleriyle yerine getirilebiliyor.
Kickstarter'da konan 100 bin dolar hedefin 65 bin dolarlık bölümünü toplamayı başaran Gest, yapılacak en az 150$ bağış ile 2016 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosu aşağıda yer alırken, sizlere de bir soru sormak istiyoruz: Aranızda klavye fare ikilisinden ya da dokunmatik ekranlardan sıkılan var mı ?

https://www.kickstarter.com/projects/asdffilms/gest-work-with-your-hands?ref=category_newest Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
ben fare ve klavyeden memnunum abi ama gelsin gelişsin iyidir...
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ynal 3 yıl
Tenis oynarken yancılara yanlışlıklı bir Osmanlı tokadı atılabilir bununla.
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NeroWin 3 yıl
Sağlıklı çalışmayacağı hakkında olumlu düşünüyorum *o*
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Patren 3 yıl
oyunlardada kullanırsa çok güzel olur
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