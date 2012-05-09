Electronic Arts iOS için 'Rock Band' desteğini kesiyor





Rock Band konsollardan sonra mobil platformda da yer alarak oyun severlerin büyük beğenisi tekrar kazanmayı başardı ancak bu durum fazla sürmeyecek gibi görünüyor.





iOS platformunda 'Rock Band' kullanıcılarının karşısına çıkan bir mesajda oyunun 31 mayıs tarihinden sonra kullanılamayacağı belirtiyordu. Bu şoke edici mesaj üzerine Rock Band’ın mobil sürümü ile ilgilenen EA tarafından yapılan açıklamada bir hata sonucu meydana gelen bu uyarının yarattığı karışıklık için kullanıcılardan özür dilenmiş ve ek bilgi sunacaklarını belirtmişlerdi. EA tarafından yapılan yeni açıklama ile mesajın yanlışlıkla gönderildiği ve 31 mayıs tarihinden sonra bir kapanmanın söz konusu olmayacağı ancak oyundan desteklerini çekerek herhangi bir güncelleme yayınlamayacaklarını belirttiler. Appstore'da 4,99$'lık fiyat etiketi ile satılan Rock Band‘ın mobil versiyonunda ki bu üzücü gelişmenin oyun içi müziklerin lisans haklarının finanse edilememesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.





Yaptığı açıklamalar ve hatalarla mobil oyun severlerin tepkisini de fazlasıyla üstüne çeken ‘Electronic Arts’ dünyanın en kötü şirketi olma unvanını korumaya devam edecek gibi görünüyor.







http://www.slidetoplay.com/story/rock-band-and-eliminate-shutting-down-this-month