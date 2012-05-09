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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Electronic Arts iOS için 'Rock Band' desteğini kesiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Rock Band konsollardan sonra mobil platformda da yer alarak oyun severlerin büyük beğenisi tekrar kazanmayı başardı ancak bu durum fazla sürmeyecek gibi görünüyor.

iOS platformunda 'Rock Band' kullanıcılarının karşısına çıkan bir mesajda oyunun 31 mayıs tarihinden sonra kullanılamayacağı belirtiyordu. Bu şoke edici mesaj üzerine Rock Band’ın mobil sürümü ile ilgilenen EA tarafından yapılan açıklamada bir hata sonucu meydana gelen bu uyarının yarattığı karışıklık için kullanıcılardan özür dilenmiş ve ek bilgi sunacaklarını belirtmişlerdi. EA tarafından yapılan yeni açıklama ile mesajın yanlışlıkla gönderildiği ve 31 mayıs tarihinden sonra bir kapanmanın söz konusu olmayacağı ancak oyundan desteklerini çekerek herhangi bir güncelleme yayınlamayacaklarını belirttiler. Appstore'da 4,99$'lık fiyat etiketi ile satılan Rock Band‘ın mobil versiyonunda ki bu üzücü gelişmenin oyun içi müziklerin lisans haklarının finanse edilememesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yaptığı açıklamalar ve hatalarla mobil oyun severlerin tepkisini de fazlasıyla üstüne çeken ‘Electronic Arts’ dünyanın en kötü şirketi olma unvanını korumaya devam edecek gibi görünüyor.


 

http://www.slidetoplay.com/story/rock-band-and-eliminate-shutting-down-this-month Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lazeran 7 yıl
Indirmek icin aradim yok kaldirilmis heralde
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-tayfun- 7 yıl
İlluminati [>:]
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Fink Ployd 7 yıl
Bildiğin çocukça bir şey. Tam olarak aralarında nelerin geçmiş olduğu bilinmez lakin bu şekilde yarıda bırakmaları yakışık kalmaz. Kullanıcının suçu ne ki
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Vash The Stampede 7 yıl
ambleme gel.
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