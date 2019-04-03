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Elektrikli Byton M-Byte SUV, Moğolistan'daki kış testlerinden başarıyla geçti

48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranıyla CES 2018'e damga vuran Byton M-Byte elektrikli SUV'un Moğolistan'daki kış testleri tamamlandı. Byton M-Byte'ın yıl bitmeden seri üretime girmesi planlanıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Byton M-Byte SUV, Moğolistan'daki kış testlerinden başarıyla geçti
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Otomotiv sektörünün köklü üreticileri yavaş yavaş elektrikli araç pazarına ağırlığını koymaya başladı. Fakat Byton gibi genç şirketler de elektrikli otomobillerini geliştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Çinli şirketin ilk seri üretim modeli tamamen elektrikli M-Byte SUV’un kış testlerini başarıyla tamamladığı duyuruldu.

Tamamen elektrikli Byton M-Byte SUV, ilk olarak CES 2018’de konsept olarak karşımıza çıkmış ve 48 inçlik ekrana sahip sıra dışı kabin tasarımıyla etkinliğe damga vurmuştu. Konseptin dünya prömiyerini gerçekleştirmesinin ardından M-Byte prototipleri dünyanın dört bir yanında test edilmeye başlanmıştı.

Şirketin CEO’su Daniel Kirchert, Moğolistan’da yapılan kış testlerinde dayanıklılığa, güç aktarma organlarının kalibrasyonuna, batarya ve iklimlendirme sistemlerine odaklanıldığını dile getirdi. Buradaki testlerin başarılı bir şekilde tamamlandığını, Byton M-Byte SUV prototiplerinin yıl sonundan itibaren Kuzey Amerika’da test edilmeye başlanacağını da sözlerine ekledi.

Byton M-Byte konseptinin kabininden bir görüntü 

Tek ve çift motor seçenekleriyle satışa sunulacak 

Çinli marka, Byton M-Byte SUV’u tek ve çift motor seçenekleriyle satışa sunmak üzere geliştiriyor. Dolayısıyla müşteriler elektrikli SUV’da arkadan itiş veya dört tekerlekten çekişli sürüş sistemini tercih edebilecek. Arkadan itişli versiyonda 268 beygir güç ve 400 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru bulunacak. Dört çeker sisteme sahip olanda ise ön ve arka aksa yerleştirilmiş motorlar toplamda 469 beygir güç ve 710 Nm tork üretecek. Bu versiyonunda kullanılan 95 kWh bataryanın 520 km sürüş menzili sağlayacağı da verilen bilgiler arasında.

M-Byte'ın ardından elektrikli sedan modeli K-Byte üretilecek 

Tamamen elektrikli M-Byte SUV’un seri üretimine 2019 yılı bitmeden başlamayı düşünen Byton, sonrasında K-Byte adını verdiği elektrikli sedan modeline odaklanacak. M-Byte ve K-Byte, aynı platforma sahip olmanın yanı sıra pek çok parçayı da ortak kullanacak. Bir sonraki aşama ise aynı platformu kullanan üçüncü bir araç tanıtmak olacak.


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DH Misafiri 1 ay
araba mı sürücen ekranı mı izlicen bu ne ya?
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DH Misafiri 1 ay
Bu bildiğin Volvo XC40 :)
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V4LKyR 1 ay
Araba komple ekran olmuş, ilginç...
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seyidkutub 1 ay
Volvo bunu görse bu aracı üreten şirketin önüne hava yastığı dolu kamyon koyar.
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