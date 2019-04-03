2020 Ford Explorer PHEV tanıtıldı: 450 beygirlik motoruyla Avrupa'da da satılacak

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Hollanda’nın Amsterdam kentindeki GoFurther etkinliğinde ürün gamını elektriklendirmeye ne kadar önem verdiğini gösteren Ford, bu kapsamda 2020 Ford Explorer PHEV modelini de görücüye çıkardı. Önümüzdeki yıl Avrupa’da da satışa çıkacak büyük SUV, 450 beygirlik plug-in hybrid motoruyla geliyor.

ABD’de satılan altıncı nesil Explorer modelini baz alan yedi kişilik SUV, kaputunun altındaki 350 beygirlik 3.0 litre EcoBoost V6 ünite ve 100 beygirlik elektrik motorundan güç alıyor. Bu sayede 450 beygir güç ve 840 Nm tork gibi etkileyici performans verilerine kavuşan 2020 Ford Explorer PHEV’de 10 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor.

Elektrikli sürüş modunda 40 km menzil

13.1 kWh’lık lityum iyon bataryanın 40 km elektrikli menzil sağladığı 2020 Ford Explorer PHEV, rejeneratif fren sisteminden enerji kazanmanın yanı sıra sol çamurluğun üzerindeki girişten de şarj edilebiliyor. ABD’li üretici, 2020 Ford Explorer PHEV için tahmin edilen yakıt tüketimini 3.4 lt / 100 km, CO2 emisyonunu da 78 g / km olarak açıklıyor.

2,500 kg çekme kapasitesine sahip 7 kişilik 2020 Ford Explorer PHEV’deki akıllı dört çeker sistem, tork değerinin iki aks arasında ihtiyaca göre dağılmasını sağlıyor. Normal, Sport, Trail, Slippery, Tow/Haul, Eco, Deep Snow ve Sand adı verilen sürüş modlarına sahip aracın tüm yol ve hava koşullarıyla başa çıkabilmesi hedefleniyor.

ST-Line ve Platinum paketleriyle satılacak

ST-Line ve Platinum adındaki iki donanım paketiyle satışa sunulacak 2020 Ford Explorer PHEV’in yokuş iniş kontrolü, aktif park asistanı, kör nokta bilgisi, çapraz trafik alarmı, yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip ön çarpışma asistanı ve adaptif hız kontrolü gibi pek çok güvenlik ekipmanı bulunuyor. 10.1 inç bilgi eğlence ekranı Platinum paketinde standart olarak sunuluyor. Ayrıca şarj durumu, sürüş modu ve batarya ömrü gibi bilgilerin sunulduğu 12.3 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor.

2020 Ford Explorer PHEV’in ST-Line paketinde ise 8 inçlik bilgi-eğlence ve dijital gösterge ekranı kullanılıyor. Isıtma ve soğutma özelliğine sahip 10 yönlü ayarlanabilir ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı arka koltuklar, kablosuz şarj bölmesi ve 800 watt B&O ses sistemi aracın diğer donanımları arasında. Bunun yanı sıra 20 inçlik jantlar da aracın dış tarafındaki tasarım unsurları arasında.

5 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 2 metre uzunluğa sahip 2020 Ford Explorer PHEV’in kabininde 7 yetişkin yolcu seyahat edebiliyor. Arkadaki iki sıra koltuk katlandığında aracın bagaj hacmi 2,274 litre olarak ölçülüyor. Buna ek olarak kabinin farklı yerlerinde toplam 123 litre ek depolama alanı sunuluyor.

Avrupa’da satışa sunulacak 2020 Ford Explorer PHEV’in fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Bu bilginin de piyasaya sürülmesine yakın bir tarihte ortaya çıkması bekleniyor.