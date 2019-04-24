Elektrikli Renault Kangoo Z.E. konsepti tanıtıldı

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PSA çatısı altındaki ticari üçlünün (Berlingo, Combo, Rifter) yenilenmesinin ardından Toyota’nın da Proace City ile rekabete dahil olacağını görmüştük. Şimdi sahne sırası bu sınıfın bir başka üyesi olan Renault Kangoo’ya geldi. Fransız üretici, 2020’de gelmesi beklenen yeni nesil Kangoo modelinin ön gösterimi olarak Kangoo Z.E. konseptini görücüye çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre yeni nesil Renault Kangoo ailesi hem tasarım hem de teknoloji anlamında adeta evrim geçirecek. Bugün karşımızda duran Kangoo Z.E. konsepti de yeni Renault Kangoo’nun, özellikle elektrikli Kangoo Z.E. versiyonunun tasarımı hakkında ipuçları barındırıyor. Görünen o ki Renault, rakiplerinin hafif ticari araç sınıfındaki atağına güçlü bir yanıt vermeye hazırlanıyor.

Renault Kangoo Z.E. konseptinin tasarımı

Renault Kangoo Z.E. konseptinin tasarımına baktığımızda radikal değişimlere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. “Southern Gray” adı verilen gövde rengine sahip araca yer yer yeşil detaylar da eklenmiş. Ön tarafta “C” şekli oluşturan LED aydınlatmaların ortada birleşerek Renault logosunu çevrelediği dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ön ızgaranın camla kaplı olması da Kangoo Z.E. konseptini ilginç kılan özelliklerden.

Renault Kangoo Z.E. konseptine yandan baktığımızda akıcı bir tasarım dilinin kullanıldığına şahit oluyoruz. Şimdiki aracın ön kısmında bulunan şarj girişi, yeni nesilde sol ön çamurluğun üzerine taşınacak gibi görünüyor. Büyük jantların dinamik bir görüntü yarattığı Kangoo Z.E. konseptinde, yan aynalar yerine kullanılan kameralar ve içe gömülü kapı kolları da dikkat çekiyor. Ön tarafta gördüğümüz LED şerit, yan tarafta kapı kollarından başlayarak devam ediyor ve arka bölümdeki logonun etrafında birleşiyor. Bu alandaki LED stoplar da aracın sade görünümüne katkı sağlıyor.

Renault Kangoo Z.E. konseptinin teknik özellikleri henüz belli değil. Fakat Fransız üretici, bir önceki nesle göre ciddi iyileştirmelerin yapılacağını garanti ediyor. Gelen haberlere göre, Renault Kangoo Z.E.’nin Nissan Leaf ile aynı altyapıyı paylaşması mümkün. Bu bilginin doğru olup olmadığını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Yeni nesil Renault Kangoo ailesinin önümüzdeki yıl üretim bandına çıkması bekleniyor.