Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli Renault Kangoo Z.E. konsepti tanıtıldı

Fransız üreticinin hafif ticari araç sınıfındaki temsilcisi Renault Kangoo yenileniyor. Değişimin ön gösterimi olarak tanıtılan Renault Kangoo Z.E. konsepti, radikal değişimlere ev sahipliği yapıyor.
3 hf.
3,9b
2
6
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektrikli Renault Kangoo Z.E. konsepti tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

PSA çatısı altındaki ticari üçlünün (Berlingo, Combo, Rifter) yenilenmesinin ardından Toyota’nın da Proace City ile rekabete dahil olacağını görmüştük. Şimdi sahne sırası bu sınıfın bir başka üyesi olan Renault Kangoo’ya geldi. Fransız üretici, 2020’de gelmesi beklenen yeni nesil Kangoo modelinin ön gösterimi olarak Kangoo Z.E. konseptini görücüye çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre yeni nesil Renault Kangoo ailesi hem tasarım hem de teknoloji anlamında adeta evrim geçirecek. Bugün karşımızda duran Kangoo Z.E. konsepti de yeni Renault Kangoo’nun, özellikle elektrikli Kangoo Z.E. versiyonunun tasarımı hakkında ipuçları barındırıyor. Görünen o ki Renault, rakiplerinin hafif ticari araç sınıfındaki atağına güçlü bir yanıt vermeye hazırlanıyor.

Renault Kangoo Z.E. konseptinin tasarımı 

Renault Kangoo Z.E. konseptinin tasarımına baktığımızda radikal değişimlere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. “Southern Gray” adı verilen gövde rengine sahip araca yer yer yeşil detaylar da eklenmiş. Ön tarafta “C” şekli oluşturan LED aydınlatmaların ortada birleşerek Renault logosunu çevrelediği dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ön ızgaranın camla kaplı olması da Kangoo Z.E. konseptini ilginç kılan özelliklerden.

Renault Kangoo Z.E. konseptine yandan baktığımızda akıcı bir tasarım dilinin kullanıldığına şahit oluyoruz. Şimdiki aracın ön kısmında bulunan şarj girişi, yeni nesilde sol ön çamurluğun üzerine taşınacak gibi görünüyor. Büyük jantların dinamik bir görüntü yarattığı Kangoo Z.E. konseptinde, yan aynalar yerine kullanılan kameralar ve içe gömülü kapı kolları da dikkat çekiyor. Ön tarafta gördüğümüz LED şerit, yan tarafta kapı kollarından başlayarak devam ediyor ve arka bölümdeki logonun etrafında birleşiyor. Bu alandaki LED stoplar da aracın sade görünümüne katkı sağlıyor.

Renault Kangoo Z.E. konseptinin teknik özellikleri henüz belli değil. Fakat Fransız üretici, bir önceki nesle göre ciddi iyileştirmelerin yapılacağını garanti ediyor. Gelen haberlere göre, Renault Kangoo Z.E.’nin Nissan Leaf ile aynı altyapıyı paylaşması mümkün. Bu bilginin doğru olup olmadığını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Yeni nesil Renault Kangoo ailesinin önümüzdeki yıl üretim bandına çıkması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nikony 3 hf. en beğenilen
Tuğralar da ledli olur artık.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 3 hf.
Arkada tuğra göremedim. Full modeli değil galiba.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chtsydn 3 hf.
Güzelmiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZaferBiryol 3 hf.
Satışa çıkana kadarki süreçte ön ızgaradaki camların yerini plastik alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 3 hf.
araba ceyranlı ya, tipinin egzantrik olması lazım. ben beyendim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nikony 3 hf. en beğenilen
Tuğralar da ledli olur artık.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiat S.p.A. 3 hf.
Tam ticari olmuş, enişteler almaz bunu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 3 hf.
Arkada tuğra göremedim. Full modeli değil galiba.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu 3 hf. SteelSeries Arctis 9X, Xbox’da kablosuz bağlantı problemini çözecek 3 hf. Google, drone ile teslimat için ABD’de gerekli onayları aldı 3 hf. Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası 3 hf. Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası 3 hf. Dünyanın ilk sıtma aşısı, Afrika’da kullanılmaya başlıyor 3 hf. AT&T, Galaxy Fold’un yeni teslim tarihi için Haziran ayını işaret ediyor 3 hf. Oppo Reno serisinin Avrupa fiyatları açıklandı 3 hf. Redmi Y3 tanıtıldı: 32 MP ön kamera, uygun fiyat 3 hf. Yeni Intel laptop işlemcileri 5GHz hız sunuyor 3 hf. Özel fiyatlı FHD 60FPS oyuncu kasaları "DH-i1 ve DH-i2 incelemesi" 3 hf. CoinBene saldırıya uğradı, 200 milyon dolar kayıp 3 hf. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan UXAlive etkinliği başlıyor 3 hf. Snapchat aktif kullanıcı sayısını arttırıyor 3 hf. Nikon, çocuklar için ürettiği fotoğraf makinesini tanıttı 3 hf. Xiaomi insanları çentikten daha da soğutacak bir tasarım geliştirdi 3 hf. OnePlus 7 Pro'nun lansman tarihi belli oldu 3 hf. Yeni Dell XPS 15 güncellenmiş donanım ve kamera pozisyonuyla geliyor 3 hf. Apple CEO'su Tim Cook, teknoloji endüstrisinin düzenlenmesi için çağrıda bulundu 3 hf. Google, Chrome tarayıcısının "Veri Tasarrufu" eklentisini sonlandırıyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli Renault Kangoo Z.E. konsepti tanıtıldı Sonraki Özel anahtarları tahmin ederek 8 milyon dolarlık ETH çaldı 3 hf. Honor kaybolan telefon prototipini geri getirene 5000 Euro teklif ediyor 3 hf. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek 3 hf. Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu 3 hf. Birleşik Arap Emirlikleri'nin “Umut” adlı uzay aracı neredeyse göreve hazır 3 hf. Sony 98 inç 8K OLED TV, 70 bin dolar fiyatıyla ağlatıyor 3 hf. Çinli bilim kurgu filmi The Wandering Earth, Netflix Türkiye'ye geliyor 3 hf. Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım 4 hf. Microsoft, Paint uygulamasını Windows 10'dan kaldırma planından vazgeçti 4 hf. Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı 4 hf. Apex Legends oyununa ilgi azalıyor 4 hf. GeForce 1600 serisi dizüstülerde 100fps üzerini vadediyor 4 hf. Will Smith vs. Will Smith: İşte 'Gemini Man' filminin ilk fragmanı 4 hf. GTX 1650 raflardaki yerini almaya başladı: RX 570’e devam mı? 4 hf. iPhone ile temassız işlemler yakında daha gelişmiş hâle gelebilir 4 hf. GPD Win Max cep boyutlu oyun bilgisayarı, AMD Ryzen işlemciyle gelecek 4 hf. iOS 13 ile uygulamalar harici depolamadaki fotoğraflara direkt olarak ulaşabilecek 4 hf. Windows 10 için uygulama sekmeleri özelliği iptal edildi 4 hf. Linux on DeX desteği Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e için de sunuldu 4 hf. Yeni nesil Xbox konsolu PlayStation 5'i geride bırakacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim