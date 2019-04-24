Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek

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Dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte trafik sigortasında prim belirleme esaslarında değişikliğe gidildi. Yeni yönetmeliğe göre, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödemek zorunda kalacak.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni düzenlemeyle birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir." ibaresi eklendi.

Ehliyete el koyma süresi ve nedenleri de etkili olacak

Bu da demek oluyor ki hız sınırlarını ihlal eden, alkollü araba kullanan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler sigorta yaptırırken daha fazla para ödeyecek. Ayrıca, ehliyete el konulması durumunda bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak. Eskiden trafik sigortası için 500 TL ödeyen bir sürücü, eğer trafikte çok fazla ihlal yapıyorsa ödeyeceği rakam 2 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Yapılan yeni düzenlemenin, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaya ve kurallara uymaya teşvik edeceği düşünülüyor. Yeni yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği açıklandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-2.htm