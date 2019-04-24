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Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte trafik sigortası prim belirleme esaslarında değişiklik yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücüler, aldığı ceza puanına göre daha fazla prim ödeyecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek
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Dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte trafik sigortasında prim belirleme esaslarında değişikliğe gidildi. Yeni yönetmeliğe göre, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödemek zorunda kalacak.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni düzenlemeyle birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir." ibaresi eklendi.

Ehliyete el koyma süresi ve nedenleri de etkili olacak 

Bu da demek oluyor ki hız sınırlarını ihlal eden, alkollü araba kullanan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler sigorta yaptırırken daha fazla para ödeyecek. Ayrıca, ehliyete el konulması durumunda bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak. Eskiden trafik sigortası için 500 TL ödeyen bir sürücü, eğer trafikte çok fazla ihlal yapıyorsa ödeyeceği rakam 2 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Yapılan yeni düzenlemenin, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaya ve kurallara uymaya teşvik edeceği düşünülüyor. Yeni yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği açıklandı.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-2.htm Yorum Yaz
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deoks 3 hf. en beğenilen
Asıl yapılması gereken şey kaza yapmayana indirim olması gerekirken bizde yine tam tersi.
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Malvolorne 3 hf.
Çok güzel umarım istismar edilmez,alkol ile kullanıp, emniyet şeridi ihlali edenler ve egzos değişikliği sebebi ile yakalananlardan ×3 fiyat alinsin .
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cmpunk01 3 hf.
İnsanların sanki can güvenliğini düşündüklerinden... Para olsunda nasıl gelirse gelsin...
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Mesudum 3 hf.
Destekliyorum.
Ha! Daha iyisi olur mu? Elbette olur
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DEMİRCİEFE 3 hf.
ayrıca kazam cezam yok 2018/2019 trafik sigortası 800,00 tl ye yakın (anadolu sigorta)
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Suzuyâ 3 hf.
Senelerdir kazası, cezası olmayana sigorta daha ucuz zaten.
Ayrıca konuya gelirsek daha önce yapmaları gerekiyodu sonuna kadar destekliyorum.
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DEMİRCİEFE 3 hf. Suzuyâ
yok öyle birşey, benım de senelerdir cezam yok 2/3 sene önce % 100 lük zamdan haberiniz yok galiba..
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DEMİRCİEFE 3 hf.
buna her araç sahibi itiraz etmeli...çünki 2 sene kadar önce palavra gerekçelerde trafik sigortasına %100 den fazla zam yaptılar.bu yüzden bir çok kişi trafik sigortası yaptırmadı.yakalanırsam yaptırım demektedirler.
Şimdi ise yıne palavra gerekçeler ile büyük zam yapacaklar. yok ceza yemişin yok ıvır zıvır.
Bu yönetmeliği Maliye Bakanlığı (hazine) nasıl olurda çıkarırlar.aklım almıyor..
Bu konuda bir şeyler yapalım.yarın çok geç olur..
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ZaferBiryol 3 hf.
Yorumları okuyunca bilinçsizlik göze çarpıyor. Özetle bu yönetmelik sigorta şirketlerine kıyak geçiyor.
Ortada maddi bir zarar olmasa bile zorunlu olarak bir grup şirket sizlere yüksek fiyat teklifi sunacak. Trafik polisleri, mevcut yasaların denetimini ve ceza uygulamasını yapsa yeterlidir. Benim en rahatsız olduğum araç sürücüsü türleri: trafik ışık ve levhalarına uymayanlar, egzos ve ses sistemi ile gürültü kirliliği yapan insansılar.
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mathematician_01 3 hf.
Herkes tuttuğuna maaşallah:)
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xxkowboyxx 3 hf.
Acaba kriterler ne? Ne kadar ihlâlde geçerli?
Bir adet hız sınırı ihlâlim var bana da yansır mı?
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labtek38 3 hf.
Düzgün kullananlara indirim yapalım yok kötü kullanana zam var bravo 👏
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Pc.programcı 3 hf.
Çok güzel uygulama ki hiç cezası olmayana indirim olmayacaksa ne anlamı kaldı?
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Navi 3 hf.
denetim yeterli olmadığı sürece birşey fark etmeyecek. yayası, sürücüsü hergün defalarca ihlal yapıyor ve ceza almıyor. yol kapatıp erik dalı oynayanlara bile kimse ceza kesmiyor. ceza olmadiktan sonra değişen birsey olmaz.
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