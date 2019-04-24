Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni düzenlemeyle birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir." ibaresi eklendi.
Ehliyete el koyma süresi ve nedenleri de etkili olacak
Bu da demek oluyor ki hız sınırlarını ihlal eden, alkollü araba kullanan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler sigorta yaptırırken daha fazla para ödeyecek. Ayrıca, ehliyete el konulması durumunda bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak. Eskiden trafik sigortası için 500 TL ödeyen bir sürücü, eğer trafikte çok fazla ihlal yapıyorsa ödeyeceği rakam 2 bin TL’ye kadar çıkabilecek.
Yapılan yeni düzenlemenin, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaya ve kurallara uymaya teşvik edeceği düşünülüyor. Yeni yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği açıklandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-2.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha! Daha iyisi olur mu? Elbette olur
Ayrıca konuya gelirsek daha önce yapmaları gerekiyodu sonuna kadar destekliyorum.
Şimdi ise yıne palavra gerekçeler ile büyük zam yapacaklar. yok ceza yemişin yok ıvır zıvır.
Bu yönetmeliği Maliye Bakanlığı (hazine) nasıl olurda çıkarırlar.aklım almıyor..
Bu konuda bir şeyler yapalım.yarın çok geç olur..
Ortada maddi bir zarar olmasa bile zorunlu olarak bir grup şirket sizlere yüksek fiyat teklifi sunacak. Trafik polisleri, mevcut yasaların denetimini ve ceza uygulamasını yapsa yeterlidir. Benim en rahatsız olduğum araç sürücüsü türleri: trafik ışık ve levhalarına uymayanlar, egzos ve ses sistemi ile gürültü kirliliği yapan insansılar.
Bir adet hız sınırı ihlâlim var bana da yansır mı?
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