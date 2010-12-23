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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli Think City'nin 4 koltuklu versiyonu geliştirildi, Avrupa'da satılacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli Think City'nin 4 koltuklu versiyonu geliştirildi, Avrupa'da satılacak
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Amerika ve Hindistan'da bir süredir satışta olan ve önemli satış başarısına ulaşan tamamen elektrikli Think City'nin 4 koltuklu versiyonu geliştirildi.Avrupa'da da satılmaya başlayacak olan Think City'nin daha yüksek satış rakamlarına ulaşması için 4 kapılı versiyonun geliştirildiği belirtiliyor.

Yeni bir iç mekan ve 2 adet arka koltukla karşımıza çıkan Think City, ilk olarak bu ayın sonunda Norveç'te satışa çıkarılacak. İngiltere'de ise 2011 yılının hemen başlarında piyasaya çıkması planlanıyor. 4 koltuklu Avrupa versiyonunun 23.500 Euro civarından satışa çıkarılması bekleniyor.

4 koltuklu versiyonun 46 beygirlik elektrik motoru lityum-iyon batarya tarafından besleniyor. 160 kilometrelik menzile ulaşabilen otomobil, yaklaşık 110 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 5 yıl/100.000 kilometre garantiyle satılacak otomobilin Avrupa'da önemli satış başarsına ulaşması bekleniyor.

Elektrikli Think City'nin 4 koltuklu versiyonu geliştirildi, Avrupa'da satılacak
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daysleeperxp 8 yıl
Bu araba haberleri bıkkınlık verdi...
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maliahmet1 8 yıl
arkadaşlar arabanın fiyatı cok ucuk gercekten 50bin tllik benzin alınmamıştır bizim arabaya
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xyolcu 8 yıl
şehiriçi için mantıklı olabilir.
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sportifsan 8 yıl
Yuuhhh fiyatına bakın o ne öyle :)
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Alkolog 8 yıl
niye saçmalıyolarki ? yani saçmalık değilde ne ? ulan 23k€ bu arabaya verilirmi akıl var mantık var , verende ayrı maldır zaten..yok arkadaş yerim elektrikli arabasını , canavar gibi benzinli motor varken peh..
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umutarslan.com 8 yıl
50milyar bu arabaya verecegime dizel araba alır aradaki farka katlanırım :)
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DOĞA_AŞKI 8 yıl
daewoo matiz in gelişmiş versiyonu, ne şekil var ne şemal.. O paraya öküz alırım gerçekten de bunu almam
Alünktürüklü diye uçuk fiyata bak ya
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