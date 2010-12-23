Elektrikli Think City'nin 4 koltuklu versiyonu geliştirildi, Avrupa'da satılacak

Amerika ve Hindistan'da bir süredir satışta olan ve önemli satış başarısına ulaşan tamamen elektrikli Think City'nin 4 koltuklu versiyonu geliştirildi.Avrupa'da da satılmaya başlayacak olan Think City'nin daha yüksek satış rakamlarına ulaşması için 4 kapılı versiyonun geliştirildiği belirtiliyor.

Yeni bir iç mekan ve 2 adet arka koltukla karşımıza çıkan Think City, ilk olarak bu ayın sonunda Norveç'te satışa çıkarılacak. İngiltere'de ise 2011 yılının hemen başlarında piyasaya çıkması planlanıyor. 4 koltuklu Avrupa versiyonunun 23.500 Euro civarından satışa çıkarılması bekleniyor.

4 koltuklu versiyonun 46 beygirlik elektrik motoru lityum-iyon batarya tarafından besleniyor. 160 kilometrelik menzile ulaşabilen otomobil, yaklaşık 110 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 5 yıl/100.000 kilometre garantiyle satılacak otomobilin Avrupa'da önemli satış başarsına ulaşması bekleniyor.