Elektrikli araçlara 1,000 km menzil sağlayacak batarya teknolojisi geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör

Elektrikli araçların dünya genelinde yaygın hale gelmesinin önünde üç büyük engel bulunuyor: menzil kaygısı, güvenlik ve yüksek üretim maliyetleri. Pek çok teknoloji firması bu sorunların önüne geçmek, özellikle menzili arttırmak için yoğun mesai harcıyor. Söz konusu firmalardan biri olan Innolith AG ise bu konuda oldukça iddialı.

Çalışmalarını “inorganik batarya teknolojisi” üzerinde yoğunlaştıran İsviçreli girişim, geliştirmekte olduğu yüksek enerji yoğunluklu bataryada kilogram başına 1,000 Wh (watt saat) enerji depolayabileceklerini belirtti. Geliştirdiği bataryanın şarj edilebilir olduğunu da söyleyen girişim, böylece elektrikli araçların tek şarjla 1,000 kilometre sürüş menziline sahip olacağını iddia ediyor.

"Egzotik ve pahalı materyaller kullanılmayacak"

Innolith AG’ye göre geliştirdiği bataryanın diğerlerine göre başka avantajları da var. Otomotiv sektöründeki tüm markalar, elektrikli araç üretmenin oldukça maliyetli bir süreç olduğu konusunda hemfikir. Bunun en büyük nedenlerinden biri de aracın hayati organlarından biri olan bataryanın çok pahalıya mal olması. İsviçreli girişim, geliştirdiği yüksek enerji yoğunluklu bataryanın üretim maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğini, çünkü “egzotik ve pahalı materyaller” içermeyeceğini belirtiyor.

İnorganik elektrolitler sayesinde yangın riski düşecek

Söz konusu bataryanın bir diğer avantajı da güvenlik konusunda. Günümüz elektrikli araç bataryalarında kolayca alevlenebilen organik elektrolitlerin kullanıldığını belirten girişim, geliştirilen yeni bataryada yanıcı olmayan inorganik elektrolitlerden faydalandıklarını söyledi. Dolayısıyla aracın bataryadan kaynaklı alev alma riski büyük oranda düşürülmüş olacak. Şimdilik yeni batarya ile ilgili kafalarda oluşan tek soru işareti şarj süresi. Zira şirket, bataryanın tam doluma ulaşması için gece boyunca şarjda kalmasının gerekebileceğini belirtti.

Innolith, elektrikli araçların menzilini uzatacak bataryayı hazır hale getirmek için Almanya’daki tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, söz konusu bataryanın 3 ila 5 yıl içerisinde otomobil üreticilerine pazarlanmaya hazır hale geleceğini açıkladı.

https://www.businesswire.com/news/home/20190403005837/en/Innolith-Energy-Technology-Brings-1000km-EV-Range