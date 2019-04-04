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Elektrikli araçlara 1,000 km menzil sağlayacak batarya teknolojisi geliştiriliyor

İsviçreli bir girişim, inorganik elektrolitler kullanan yeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor. Elektrikli araçlara 1,000 km menzil sağlayacak bu sistem, yangın riskini de minimuma indirecek.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli araçlara 1,000 km menzil sağlayacak batarya teknolojisi geliştiriliyor
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Elektrikli araçların dünya genelinde yaygın hale gelmesinin önünde üç büyük engel bulunuyor: menzil kaygısı, güvenlik ve yüksek üretim maliyetleri. Pek çok teknoloji firması bu sorunların önüne geçmek, özellikle menzili arttırmak için yoğun mesai harcıyor. Söz konusu firmalardan biri olan Innolith AG ise bu konuda oldukça iddialı.

Çalışmalarını “inorganik batarya teknolojisi” üzerinde yoğunlaştıran İsviçreli girişim, geliştirmekte olduğu yüksek enerji yoğunluklu bataryada kilogram başına 1,000 Wh (watt saat) enerji depolayabileceklerini belirtti. Geliştirdiği bataryanın şarj edilebilir olduğunu da söyleyen girişim, böylece elektrikli araçların tek şarjla 1,000 kilometre sürüş menziline sahip olacağını iddia ediyor.

"Egzotik ve pahalı materyaller kullanılmayacak" 

Innolith AG’ye göre geliştirdiği bataryanın diğerlerine göre başka avantajları da var. Otomotiv sektöründeki tüm markalar, elektrikli araç üretmenin oldukça maliyetli bir süreç olduğu konusunda hemfikir. Bunun en büyük nedenlerinden biri de aracın hayati organlarından biri olan bataryanın çok pahalıya mal olması. İsviçreli girişim, geliştirdiği yüksek enerji yoğunluklu bataryanın üretim maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğini, çünkü “egzotik ve pahalı materyaller” içermeyeceğini belirtiyor.

İnorganik elektrolitler sayesinde yangın riski düşecek

Söz konusu bataryanın bir diğer avantajı da güvenlik konusunda. Günümüz elektrikli araç bataryalarında kolayca alevlenebilen organik elektrolitlerin kullanıldığını belirten girişim, geliştirilen yeni bataryada yanıcı olmayan inorganik elektrolitlerden faydalandıklarını söyledi. Dolayısıyla aracın bataryadan kaynaklı alev alma riski büyük oranda düşürülmüş olacak. Şimdilik yeni batarya ile ilgili kafalarda oluşan tek soru işareti şarj süresi. Zira şirket, bataryanın tam doluma ulaşması için gece boyunca şarjda kalmasının gerekebileceğini belirtti.

Innolith, elektrikli araçların menzilini uzatacak bataryayı hazır hale getirmek için Almanya’daki tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, söz konusu bataryanın 3 ila 5 yıl içerisinde otomobil üreticilerine pazarlanmaya hazır hale geleceğini açıkladı.


https://www.businesswire.com/news/home/20190403005837/en/Innolith-Energy-Technology-Brings-1000km-EV-Range Yorum Yaz
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Morphinz 1 ay en beğenilen
Evet arkadaşlar Yıllardır her ay aksatmadan yapılan asılsız pil haberine hoşgeldiniz.
Evet yine bir şey yapmadık. Muhtemelen yapamayacağızda.
Donanımhaber olarak Tek amacımız sizleri meraklandırarak konuya çekmek.
Pili üreteceğini iddia eden firma olaraksa biraz ödenek bulup sonra bu parayı çatır çatır yemek.
Önümüzdeki ay yeni bir pil haberi ile tekrar karşınızda olacağız.
Bu arada biz son 5 yılda düzenli olarak bu haberi yapsakta, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde pil teknolojisi hiç değişmedi.
HİÇ.
Esen kalın.
Evet arkadaşlar Yıllardır her ay aksatmadan yapılan asılsız pil haberine hoşgeldiniz.Evet yine bir şey yapmadık. Muhtemelen yapamayacağızda.Donanımhab...
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gun 1 ay
Batarya teknolojisinin yoğunluğunu arttırdıkları için 1000 km diyorlar bana sorarsan yarı kapasite koyup 500 km civarına sabitlerler yoksa bu gidişle bir kere doldursak bir yıl gidecek hale gelecek saçma birşey oluyor bu.
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DH Misafiri 1 ay
Bizde Toryum pil yapıyorduk ne oldu
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DH Misafiri 1 ay
Petrolcüler buna müsaade etmez
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DooD_Rox 1 ay
m.haberturk.com/...
Petrolde boyle tatli paralar varken. Elektrik isi yaş gorunuyor. Cok agirdan gidecek bu elektrik.
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kuruwa 1 ay
bilim tabiki ve nasıl çok hızlı gelişen bir eko sistem neuin ne olacaği şu anda ki bilime göre söylenebilir ama ya sonrası mesafe arttıkça tabiki kayıplar olur tekrarlayıcı gibi bir sistemle güç korunur. şu anda ki sınırlarla gerçekten uzak durmakta kabul sırf bu merakımdan elektronik okudum. kısacadı şu andaki teklonoji ile zor ama üstüne düşülcek. telefonlarda başladı ve na kadar sınırlı. Biz belki göremeyiz ama elektirikli arabalar çoğaldıkca sarj zamanla buna dönebilir havadan yap ve dolunca öde belki ilerliyen yıllarda batarya bile gider ama bu kadar kazanılan sektörün terkedilmesine gördüğüm kadarıyla çok ama çok zaman var görünmekte. teslanıkinde bahsedilen sadece bir lamba yakması ve bunun için inşa edilen küçük bir verici değildi ebatları tam hatırlamıyorum. Batarya sektörü neden çağ atlamıyor para var en az iki yılda bir değişim mecburi ve her sektörde. biz göremeyiz görünmekte ama eninde sonunda olacak. tabiki o zamana bataryada dahil atıklarların pisliğiyle dünyayı mahfetmezsek.
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Askaparta 1 ay
Her alanda batarya kapasitesi hala çok yetersiz. Bu kadar yavaş gelişim göstermesi garip.
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Morphinz 1 ay en beğenilen
Evet arkadaşlar Yıllardır her ay aksatmadan yapılan asılsız pil haberine hoşgeldiniz.
Evet yine bir şey yapmadık. Muhtemelen yapamayacağızda.
Donanımhaber olarak Tek amacımız sizleri meraklandırarak konuya çekmek.
Pili üreteceğini iddia eden firma olaraksa biraz ödenek bulup sonra bu parayı çatır çatır yemek.
Önümüzdeki ay yeni bir pil haberi ile tekrar karşınızda olacağız.
Bu arada biz son 5 yılda düzenli olarak bu haberi yapsakta, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde pil teknolojisi hiç değişmedi.
HİÇ.
Esen kalın.
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D.Baran 1 ay
Yav arkadaşlar haklısınız, bu hikayenin bizim yerli ve milli düldül ile benzer yanı çok ama elin oğlu yapıyor işte,3 yıl sonra "Anaaa hakket yapmışlar." dersiniz.Hem onların seçimi yok ki neden yalan söylesin.
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The.Mafia 1 ay
1000 km menzil mükemmel benzin ve dizel biter yaygınlaşması şart
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OverClocK1ng 1 ay
Elektrikli araçların menzili 1000 km olmalı. Ama bunun yanında 10 dakikada da 500 km gidebilecek kadar şarj olabilmeli. Bu olursa, benzinli araç kullananlar elektriği tercih etmeyi daha çok düşünebilirler...
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elektrikli araçlar, batarya teknolojisi ve
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