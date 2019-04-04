Elektrikli araçlara 1,000 km menzil sağlayacak batarya teknolojisi geliştiriliyor

Çalışmalarını “inorganik batarya teknolojisi” üzerinde yoğunlaştıran İsviçreli girişim, geliştirmekte olduğu yüksek enerji yoğunluklu bataryada kilogram başına 1,000 Wh (watt saat) enerji depolayabileceklerini belirtti. Geliştirdiği bataryanın şarj edilebilir olduğunu da söyleyen girişim, böylece elektrikli araçların tek şarjla 1,000 kilometre sürüş menziline sahip olacağını iddia ediyor.
"Egzotik ve pahalı materyaller kullanılmayacak"
Innolith AG’ye göre geliştirdiği bataryanın diğerlerine göre başka avantajları da var. Otomotiv sektöründeki tüm markalar, elektrikli araç üretmenin oldukça maliyetli bir süreç olduğu konusunda hemfikir. Bunun en büyük nedenlerinden biri de aracın hayati organlarından biri olan bataryanın çok pahalıya mal olması. İsviçreli girişim, geliştirdiği yüksek enerji yoğunluklu bataryanın üretim maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğini, çünkü “egzotik ve pahalı materyaller” içermeyeceğini belirtiyor.
İnorganik elektrolitler sayesinde yangın riski düşecek
Söz konusu bataryanın bir diğer avantajı da güvenlik konusunda. Günümüz elektrikli araç bataryalarında kolayca alevlenebilen organik elektrolitlerin kullanıldığını belirten girişim, geliştirilen yeni bataryada yanıcı olmayan inorganik elektrolitlerden faydalandıklarını söyledi. Dolayısıyla aracın bataryadan kaynaklı alev alma riski büyük oranda düşürülmüş olacak. Şimdilik yeni batarya ile ilgili kafalarda oluşan tek soru işareti şarj süresi. Zira şirket, bataryanın tam doluma ulaşması için gece boyunca şarjda kalmasının gerekebileceğini belirtti.
Innolith, elektrikli araçların menzilini uzatacak bataryayı hazır hale getirmek için Almanya’daki tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, söz konusu bataryanın 3 ila 5 yıl içerisinde otomobil üreticilerine pazarlanmaya hazır hale geleceğini açıkladı.
https://www.businesswire.com/news/home/20190403005837/en/Innolith-Energy-Technology-Brings-1000km-EV-Range Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet yine bir şey yapmadık. Muhtemelen yapamayacağızda.
Donanımhaber olarak Tek amacımız sizleri meraklandırarak konuya çekmek.
Pili üreteceğini iddia eden firma olaraksa biraz ödenek bulup sonra bu parayı çatır çatır yemek.
Önümüzdeki ay yeni bir pil haberi ile tekrar karşınızda olacağız.
Bu arada biz son 5 yılda düzenli olarak bu haberi yapsakta, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde pil teknolojisi hiç değişmedi.
HİÇ.
Esen kalın.