Elektrikli feribot emisyon ve maliyetleri dibe indirdi, ilgi odağı oldu

2015 yılından bu yana faaliyette olan Norveç’in ilk tamamen elektrikli feribotuyla ilgili olumlu veriler gelmeye başladı. Eğer iddialar doğruysa, ortaya çıkan sonuç oldukça etkileyici.

İddialara göre tamamen elektrikli feribot yakıtla çalışan emsalleriyle karşılaştırıldığında maliyetleri %80 oranında, emisyonu ise %95 oranında azalttı. Elde edilen sonuçlar ise müşterileri oldukça etkiledi.

Amper adı verilen söz konusu feribot, NOx ve CO2 emisyonlarını düşürme hedefiyle 2015’in Mayıs ayında görevine başladı. Görevlerinden bir tanesi de denizlerdeki gürültü kirliliğini azaltmaktı. Görünen o ki başarılı da oldu.

Büyük bir ortaklığın ürünü

Etkileyici sonuçlar ortaya koyan tamamen elektrikli feribot, Norled, Fjellstrand Shipyard, Siemens ve Corvus Energy şirketleri arasında yapılan geniş çaplı bir ortaklığın ürünü. Bunlardan son ikisi, 1MWh batarya kapasitesine sahip olan feribotun elektrikli motorunu ve batarya sistemini geliştirdi. İşte Oppedal ve Lavik’e kurulmuş olan batarya paketlerine sahip iki şarj istasyonunun da dahil olduğu sistemin diyagramı:

Maliyet düştü, siparişler çoğaldı

Tamamen elektrikli feribotlar Amper ile sınırlı kalmadı. Onun hemen arkasından Elektra isimli bir başka feribot da geçtiğimiz yaz hizmete sokuldu. Yetkililerin açıkladığına göre, emisyon ve maliyet konusundaki rakamlar elde edildikten sonra feribotlara olan talep beklenenin çok üzerinde artış gösterdi. Üreticiler şimdi 53 feribottan oluşan bir sipariş listesini yetiştirmeye çalışıyor.





https://electrek.co/2018/02/03/all-electric-ferry-cuts-emission-cost/