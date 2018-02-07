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Elektrikli feribot emisyon ve maliyetleri dibe indirdi, ilgi odağı oldu

2015'te Norveç'te hizmete giren ilk tamamen elektrikli feribot, emisyon ve maliyetleri dibe çekince pek çok feribot işletmecisi şirketin ilgi odağı oldu. İşte "Amper" hakkındaki detaylar...
1 yıl
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Alternatif Enerji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli feribot emisyon ve maliyetleri dibe indirdi, ilgi odağı oldu
 

2015 yılından bu yana faaliyette olan Norveç’in ilk tamamen elektrikli feribotuyla ilgili olumlu veriler gelmeye başladı. Eğer iddialar doğruysa, ortaya çıkan sonuç oldukça etkileyici.

İddialara göre tamamen elektrikli feribot yakıtla çalışan emsalleriyle karşılaştırıldığında maliyetleri %80 oranında, emisyonu ise %95 oranında azalttı. Elde edilen sonuçlar ise müşterileri oldukça etkiledi.

Amper adı verilen söz konusu feribot, NOx ve CO2 emisyonlarını düşürme hedefiyle 2015’in Mayıs ayında görevine başladı. Görevlerinden bir tanesi de denizlerdeki gürültü kirliliğini azaltmaktı. Görünen o ki başarılı da oldu.

Büyük bir ortaklığın ürünü 

Etkileyici sonuçlar ortaya koyan tamamen elektrikli feribot, Norled, Fjellstrand Shipyard, Siemens ve Corvus Energy şirketleri arasında yapılan geniş çaplı bir ortaklığın ürünü. Bunlardan son ikisi, 1MWh batarya kapasitesine sahip olan feribotun elektrikli motorunu ve batarya sistemini geliştirdi. İşte Oppedal ve Lavik’e kurulmuş olan batarya paketlerine sahip iki şarj istasyonunun da dahil olduğu sistemin diyagramı:

Elektrikli feribot emisyon ve maliyetleri dibe indirdi, ilgi odağı oldu
 

Maliyet düştü, siparişler çoğaldı 

Tamamen elektrikli feribotlar Amper ile sınırlı kalmadı. Onun hemen arkasından Elektra isimli bir başka feribot da geçtiğimiz yaz hizmete sokuldu. Yetkililerin açıkladığına göre, emisyon ve maliyet konusundaki rakamlar elde edildikten sonra feribotlara olan talep beklenenin çok üzerinde artış gösterdi. Üreticiler şimdi 53 feribottan oluşan bir sipariş listesini yetiştirmeye çalışıyor.



https://electrek.co/2018/02/03/all-electric-ferry-cuts-emission-cost/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BaatılRhymer 1 yıl en beğenilen argat44
argat44

AMPERE Yazıyor feribotun üzerinde yetkililere söyliyeyim de feribotun üstündeki yazıyı düzeltsinler.

Koskoca haberde takıldığınız nokta bu oldu demek? İlginç...

Böyle haberleri okudukça güzel ülkemin bunların neredesinde veya ne kadar ilerisinde-gerisinde olduğunu yoğun bir şekilde düşünmeye başlıyorum. Umarım herşey daha da güzel olur ülkemizde. Diğerleri aldı başını gidiyor.
argat44AMPERE Yazıyor feribotun üzerinde yetkililere söyliyeyim de feribotun üstündeki yazıyı düzeltsinler.Koskoca habe...
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bayneo 1 yıl
Gemiyi yapan üsküdarı geçiyor, bizim vizyonsuzlar anca bıdı bıdı.
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Noxy77 1 yıl
Böyle birşey gelse devlet yanına bırakmaz bunu elektrik fiyatlarını yükseltir sanmaki bedavaya gidip geleceksin her gelen yenilik devlet için halkını yolmak için yeni yol demek.
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arel.gr 1 yıl
petrol spekülatif $63.89 artış arayışındayken elektrikli uygulama maliyeti indirme açıklaması yerinde olmuş.
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Kerim5100 1 yıl
Bunlar geldi mi bize feribot fiyatları zamlanır. Hatırlayın Tesla taksileri :D
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argat44 1 yıl
AMPERE Yazıyor feribotun üzerinde yetkililere söyliyeyim de feribotun üstündeki yazıyı düzeltsinler.
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BaatılRhymer 1 yıl argat44
argat44

AMPERE Yazıyor feribotun üzerinde yetkililere söyliyeyim de feribotun üstündeki yazıyı düzeltsinler.

Koskoca haberde takıldığınız nokta bu oldu demek? İlginç...

Böyle haberleri okudukça güzel ülkemin bunların neredesinde veya ne kadar ilerisinde-gerisinde olduğunu yoğun bir şekilde düşünmeye başlıyorum. Umarım herşey daha da güzel olur ülkemizde. Diğerleri aldı başını gidiyor.
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eraglises 1 yıl argat44
sen bu kıvrak zekayla nasıl kazanamadın üniversiteyi
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