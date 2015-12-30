Elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan CES 2016 öncesi yeni bir kısa video geldi

Son yıllarda teknolojik gelişmelerle beraber çevremizdeki herşeyin de geliştiğini, akıllandığını görüyoruz. Buna günlük kullandığımız otomobiller de dahil, teknoloji bu hızla ilerlerken otomobillerin de akıllanmaması zaten beklenemez. İşte tam bu doğrultuda Las Vegas'daki CES 2016'da "otomobillerle ilişkimizi yeniden tanımlama" amacını güden bir firma ilk konseptiyle bizlere merhaba demeye hazırlanıyor.

2014 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde kurulan Faraday Future; son yıllarda görmeye başladığımız yeni elektrikli otomobil firmalarından yalnızca biri. Akıllı otomobil modelleri üzerinde AR-GE çalışmaları yapan firma bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Kuzey Las Vegas bölgesinde yeşil enerjiyle çalışan fabrika kurmak için $1 milyar yatırım yaptı. İlk konsept aracını 4 Ocak tarihinde CES 2016'da tanıtacak firmanın hazırladığı videolar ve yaptığı büyük yatırımla da oldukça iddialı olduğu söylenebilir.

Elektrikli otomobil firması olması nedeniyle bir diğer Amerikalı olan Tesla ile doğrudan rekabet etmesi beklenen Faraday Future'ın beklentileri karşılayıp, karşılayamayacağını 5 gün sonra hep birlikte göreceğiz

http://www.faradayfuture.com/ces2016/