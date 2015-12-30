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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan CES 2016 öncesi yeni bir kısa video geldi

Amerika'da kurulan yeni elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan 4 Ocak'daki lansman öncesi yeni bir kısa film geldi. Yaptığı yatırımlarla iddialı olan firma adından söz ettireceğe benziyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Son yıllarda teknolojik gelişmelerle beraber çevremizdeki herşeyin de geliştiğini, akıllandığını görüyoruz. Buna günlük kullandığımız otomobiller de dahil, teknoloji bu hızla ilerlerken otomobillerin de akıllanmaması zaten beklenemez. İşte tam bu doğrultuda Las Vegas'daki CES 2016'da "otomobillerle ilişkimizi yeniden tanımlama" amacını güden bir firma ilk konseptiyle bizlere merhaba demeye hazırlanıyor.
Elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan CES 2016 öncesi yeni bir kısa video geldi

2014 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde kurulan Faraday Future; son yıllarda görmeye başladığımız yeni elektrikli otomobil firmalarından yalnızca biri. Akıllı otomobil modelleri üzerinde AR-GE çalışmaları yapan firma bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Kuzey Las Vegas bölgesinde yeşil enerjiyle çalışan fabrika kurmak için $1 milyar yatırım yaptı. İlk konsept aracını 4 Ocak tarihinde CES 2016'da tanıtacak firmanın hazırladığı videolar ve yaptığı büyük yatırımla da oldukça iddialı olduğu söylenebilir.
Elektrikli otomobil firması olması nedeniyle bir diğer Amerikalı olan Tesla ile doğrudan rekabet etmesi beklenen Faraday Future'ın beklentileri karşılayıp, karşılayamayacağını 5 gün sonra hep birlikte göreceğiz 

http://www.faradayfuture.com/ces2016/ Yorum Yaz
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crowland 3 yıl
elektrik li otomobiller tasarım olarak önünde daha az engel var
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu tarz reklam kokan hareketler olası tesla alımı yapacak müşteri kesiminin ilgisini çeker belkide böyle bir ürün yok !
bu sadece benzin tükettiren tekellerin ortaya attığı sanal bir reklam !
bu sayede teslanın yeni ürünleri konusunda müşteri farklı bir beklenti içine sokulması gerçek ve real elektrikli araba piyasını baltalar !
uzun lafın kısası ; her gördüğünüz sakallıyı hacı sanmayın ,
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yoksulseytan22 3 yıl
Bu Amerika yıkılmaz aga! Sarsılmaz bile!
Nerde bir yenilik var bunlar öncü oluyor arkadaş.
Bizde de başkalarının distribütörlüğünü yapan adamlara saygı duyulur. Paran varsa yenilikçi fikirleri olan insanlara yatırım yapcan, marka olacan. İş bu kadar basit.
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ardabeyim 3 yıl
2016 konsept 2020 üretim olsa 2021 piyasaya çıksa....
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C.CEMİL 3 yıl
video 10 saniye mi :)
rekabet olması iyidir ,gerçi biz bu araçları ancak 10 yıl sonra falan alabilecek duruma geleceğiz galiba
aşırı pahalı olması nedeniyle çoğumuz bir müddet videolarını seyredecek gibiyiz ,bari o uzun olsaydı :)
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umut_baris 3 yıl
Sağlam bir tasarım geliyor ama hadi bakalım. Tron çizgileri gördüm sanki.
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