Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E'nin ilk sezonu tamamlandı [video]

Yalnızca elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E'nin ilk sezonunu tamamladı. İlk sezonu olması rağmen beklenenden çok daha fazla ilgi gören yarış serisi ilk etapta Pekinde bir cadde yarışı olarak başladı. Daha sonra seri haline gelen Formula E'nin bünyesinde 10 takım, 20 pilot ve 40 araç mücadele ediyor.

Seri şimdilik yavaş (Formula 1'e nazaran) ve düşük pil kapasitesi sunan araçlara sahip olsa da pilotların tutkusu heyecanı üst düzeye taşıyor. Maksimum 225 km/s hıza ulaşan araçlarda çok da büyük bir motor yok. Yalnızca depolanmış enerjiyi harekete dönüştüren bir ünite yer alıyor (yaklaşık 270 beygir gücünde) ancak araçların büyük bir kısmını bu enerjinin depolandığı piller oluşturuyor. Sürücünün ağırlığı ile birlikte ortalama 900 kg ağırlığa ulaşan Formula E araçlarında bu ağırlığı 300 kg'lık kısmını batarya oluşturuyor.

Formula E'nin Pekindeki ilk yarışına start verilirken

Serinin ilk sezonuna ait yayınlanan yeni bir video ise en önemli anları bir araya getirmiş. Yaklaşık iki buçuk dakikalık video hız çok yüksek olmasa da zorlu geçişleri ve mücadele ortamını gözler önüne seriyor. 17 Ekimde ikinci sezonu başlayacak yarışın ilk ayağı yine Pekin'de gerçekleştirilecek. Yeni sezonla birlikte farklı markalar kendi ürettikleri araçlarla yarışabilecek, bunun yanında batarya ve güç aktarımı gibi konularda da sınırlamaların esnetilmesi daha zorlayıcı yarışlar görmemizi sağlayacak. Heyecanla beklenen yeni sezonun yarış takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Andretti Formula E takımındaki kadın pilot Simona de Silvestro

Formula E'nin önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde çıtasını yükselterek Formula 1'i tahtından indireceği şimdiden konuşuluyor. Özellikle F1'in son yıllarda izleyiciyi bir anlamda küstürmesi ve rekabetin azalması motor sporu tutkunlarını bu tarz alternatiflere yöneltmiş durumda. Formula E 1. sezonun en önemli anlarını barındıran videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.