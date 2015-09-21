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Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E'nin ilk sezonu tamamlandı [video]

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E'nin ilk sezonu tamamlandı [video]
 
Yalnızca elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E'nin ilk sezonunu tamamladı. İlk sezonu olması rağmen beklenenden çok daha fazla ilgi gören yarış serisi ilk etapta Pekinde bir cadde yarışı olarak başladı. Daha sonra seri haline gelen Formula E'nin bünyesinde 10 takım, 20 pilot ve 40 araç mücadele ediyor.
Seri şimdilik yavaş (Formula 1'e nazaran) ve düşük pil kapasitesi sunan araçlara sahip olsa da pilotların tutkusu heyecanı üst düzeye taşıyor. Maksimum 225 km/s hıza ulaşan araçlarda çok da büyük bir motor yok. Yalnızca depolanmış enerjiyi harekete dönüştüren bir ünite yer alıyor (yaklaşık 270 beygir gücünde) ancak araçların büyük bir kısmını bu enerjinin depolandığı piller oluşturuyor. Sürücünün ağırlığı ile birlikte ortalama 900 kg ağırlığa ulaşan Formula E araçlarında bu ağırlığı 300 kg'lık kısmını batarya oluşturuyor. 
Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E'nin ilk sezonu tamamlandı [video]
 
Formula E'nin Pekindeki ilk yarışına start verilirken 
Serinin ilk sezonuna ait yayınlanan yeni bir video ise en önemli anları bir araya getirmiş. Yaklaşık iki buçuk dakikalık video hız çok yüksek olmasa da zorlu geçişleri ve mücadele ortamını gözler önüne seriyor. 17 Ekimde ikinci sezonu başlayacak yarışın ilk ayağı yine Pekin'de gerçekleştirilecek. Yeni sezonla birlikte farklı markalar kendi ürettikleri araçlarla yarışabilecek, bunun yanında batarya ve güç aktarımı gibi konularda da sınırlamaların esnetilmesi daha zorlayıcı yarışlar görmemizi sağlayacak. Heyecanla beklenen yeni sezonun yarış takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E'nin ilk sezonu tamamlandı [video]
 
Andretti Formula E takımındaki kadın pilot Simona de Silvestro 
Formula E'nin önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde çıtasını yükselterek Formula 1'i tahtından indireceği şimdiden konuşuluyor. Özellikle F1'in son yıllarda izleyiciyi bir anlamda küstürmesi ve rekabetin azalması motor sporu tutkunlarını bu tarz alternatiflere yöneltmiş durumda. Formula E 1. sezonun en önemli anlarını barındıran videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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ssbrutality 4 yıl en beğenilen
V6'lar bile şuan tat vermiyor..Formula E Nedir ya..V8 ve V10'lu yılları özledim
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yunus88 4 yıl
Koltuk bulamayan ne kadar f1 pilotu varsa burada

Özellikle toro rosso artıkları
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simos35 4 yıl
V10 u özledik arkadaş ne E si ya
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aycibin 4 yıl
bu formula demem ben.gokart izlerim daha heyecanlı
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kadirirdem 4 yıl
eskisi daha iyiydi o ne sessiz f1 yarışımı olur....
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Firaristt 4 yıl
uzaktan kumandalı araba yarışı gibi. Heyecan yaratmıyor.
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Guest-728D57403 4 yıl
v6 motorun sesi kalmadigi icin formula e daha mantikli kaliyor neden derseniz daha temiz ve ses olarak ayni eskii w10 formula aracinin sesini eklerlerse izleyici orani artar
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Nightmare70 4 yıl
FTX58
F1 deki araba sesi olmadıkça tutmaz bu proje

Formula 1 de şuan araç sesi yok hocam. 1.6 litre v6 bir de üstüne turbo olunca ses mes kalmadı. Atmosferik veya kompresör olsa fena ses çıkmaz aslında ama şuan da ses yok
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Nightmare70 4 yıl
aspirin_00
20 pilot varsa geri kalan 20 aracı kim mkullanıyor anlamadım :D

Her yarış 2 araç kullanılıyor pili bitince diğerine geçiyorlar :)
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FTX58 4 yıl
F1 deki araba sesi olmadıkça tutmaz bu proje
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batkent 4 yıl
formula bir 2006-2009 yılları arasında zevkliydi. Alonsonun motor patlatması. Ferrarinin schmu ile renoyla kapışması. Alonso ile schumiin pilotlardan kopupu en önde didişmeleri. Daha agresif pilotlar
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aspirin_00 4 yıl
20 pilot varsa geri kalan 20 aracı kim mkullanıyor anlamadım :D
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Okisht 4 yıl aspirin_00
Yedek araçlar
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bwhiteshark 4 yıl
Şu gıy gıy sesinden kurtulabilirlerse izleyicisi de artar.
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